काय आहे भारतात आलेलं YouTube Premium Lite? फक्त 89 रुपयांत इतके सारे भन्नाट फायदे; व्हिडिओ बघण्याची मजा होणार डबल

YT Premium Lite : भारतातील यूट्यूब प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यूट्यूबने भारतात त्यांचा नवीन YouTube Premium Lite प्लॅन लाँच केला आहे, ज्याची किंमत आहे फक्त 89 रुपये प्रति महिना. या परवडणाऱ्या योजनेसह आता तुम्ही तुमच्या आवडत्या व्हिडिओंचा आनंद कोणत्याही जाहिरातींच्या व्यत्ययाशिवाय घेऊ शकता. हा प्लॅन स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्ही यासारख्या सर्व डिव्हाइसवर उपलब्ध आहे ज्यामुळे तुम्हाला कधीही, कुठेही मनोरंजनाचा आनंद घेता येईल..YouTube Premium Lite विशेषतः अशा वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केला आहे ज्यांना जाहिरातींशिवाय व्हिडिओ पाहायचे आहेत पण पूर्ण प्रीमियम प्लॅनची गरज नाही. मात्र या प्लॅनच्या काही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ यूट्यूब शॉर्ट्स, म्युझिक व्हिडिओ किंवा ब्राउझिंग आणि सर्च दरम्यान जाहिराती दिसू शकतात..तरीही कमी किमतीत अॅड फ्री अनुभव हा यूट्यूब प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना येत्या आठवड्यात देशभरात टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होईल. यूट्यूबने सांगितले की Premium Lite मुळे लाखो कंटेंट तयार करणारे आणि पार्टनर्सना नवीन उत्पन्नाच्या संधी मिळतील. कंपनी आपल्या प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडी आणि गरजांनुसार पर्याय देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे..जर तुम्हाला बॅकग्राउंड प्ले, ऑफलाइन डाउनलोड किंवा यूट्यूब म्युझिकसह पूर्ण अॅड फ्री अनुभव हवा असेल तर तुम्ही पूर्ण YouTube Premium प्लॅन निवडू शकता. यूट्यूबच्या मते त्यांच्या प्रीमियम आणि म्युझिक सेवांनी जगभरात लाखो ग्राहक मिळवले आहेत आणि भारतात Premium Lite लाँच करणे हा त्यांच्या विस्तार योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.