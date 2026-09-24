YouTube चा धमाका! Amazon अन् Meesho सह दिग्गज ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत करार; क्रिएटर्ससाठी कमाईचे नवे मार्ग खुले!

YouTube Shopping Affiliate Expansion: येत्या सण-उत्सवांच्या काळात भारतीय ऑनलाईन बाजारात मोठा धमाका करण्यासाठी YouTube ने आपली कंबर कसली आहे. कंपनीने आपल्या 'YouTube Shopping Affiliate Program' चा विस्तार करत देशातील प्रमुख ई-कॉमर्स दिग्गजांना एकाच छताखाली आणले आहे. या नव्या करारांतर्गत आता Amazon, Meesho, Ajio, Tata CLiQ आणि Snapdeal यांसारखे मोठे मर्चेंट पार्टनर्स YouTube च्या डिजिटल शेल्फवर उपलब्ध झाले आहेत.यापूर्वी या प्रोग्राममध्ये Flipkart, Myntra, Shopsy, Nykaa, Purplle आणि Tira यांसारखे प्लॅटफॉर्म्स समाविष्ट होते. आता नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे YouTube क्रिएटर्ससाठी कमाईचे आणि प्रॉडक्ट्स रेकमेंड करण्याचे पर्याय प्रचंड पटीने वाढले आहेत..क्रिएटर्सना नक्की काय होणार फायदा?५०० सबस्क्रायबर्ससाठी संधी: ५०० हून जास्त सबस्क्रायबर्स असणारे कोणतेही एलिजिबल क्रिएटर्स या प्रोग्रामसाठी मोफत साइन अप करू शकतात.व्हिडिओ आणि लाईव्हस्ट्रीममध्ये टॅगिंग: क्रिएटर्स त्यांच्या जुन्या व नवीन व्हिडिओज, Shorts आणि लाईव्हस्ट्रीमदरम्यान कोणत्याही पार्टनर ब्रँडचे प्रॉडक्ट्स टॅग करू शकतात..WhatsApp Web वर आले 5 भन्नाट फीचर्स! ग्रुप व्हिडिओ कॉल ते QuickHD पर्यंत जाणून घ्या सर्व काही.कमिशनद्वारे डायरेक्ट कमाई: पाहणाऱ्यांनी टॅग केलेल्या लिंकवरून खरेदी केल्यास, डिलिव्हरी फी सोडून प्रॉडक्टच्या मूळ किंमतीवर क्रिएटर्सना ठराविक कमिशन (Commission) मिळेल.आंतरराष्ट्रीय कमाईचा मार्ग: ग्लोबल फॉलोअर्स असणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी YouTube ने बॉर्डर-पार टॅगिंग सिस्टीम अपडेट केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्शकांना त्यांच्या स्थानिक चलनानुसार (Local Currency) प्रादेशिक डील्स दिसतील, ज्यामुळे जागतिक स्तरावरून कमिशन मिळवणे सोपे होईल..भारतात ५० टक्के क्रिएटर्स प्रोग्रामशी जोडले; कमाईत १६० टक्क्यांची वाढ!YouTube इंडियाच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील ५० टक्क्यांहून अधिक पात्र क्रिएटर्स या शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राममध्ये सहभागी झाले आहेत. आतापर्यंत १९ Million हून अधिक व्हिडिओंमध्ये प्रॉडक्ट्स टॅग करण्यात आले आहेत.पेआउट्समध्ये मोठी वाढ: Q1 2025 ते Q1 2026 या कालावधीत भारतीय क्रिएटर्सच्या सरासरी एफिलिएट कमाईत वर्षभरात १६० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, ज्याने १०० टक्क्यांच्या जागतिक वाढीचा दरही मागे टाकला आहे.युझर्सचा वाढता प्रतिसाद: भारतात ४५० Million हून जास्त लॉग्ड-इन युझर्सनी शॉपिंगसंबंधित कंटेंट सर्च केला असून, असे व्हिडिओ पाहण्याचा वेळ ५५ टक्क्यांनी वाढला आहे.२०३० पर्यंत २५ Billion डॉलरचे मार्केट: Google आणि Deloitte च्या रिपोर्टनुसार, क्रिएटर-लेड कॉमर्स २०२० पर्यंत देशातील एकूण ई-कॉमर्सच्या १० टक्के म्हणजेच २५ Billion डॉलरचा टप्पा गाठू शकते..क्रिएटर्स अन् ब्रँड्ससाठी लाँच केले नवे AI टूल्स:Ask Studio for Brand Partnerships: जनरेटिव्ह AI च्या मदतीने युट्युब स्टुडिओमध्येच ब्रँडच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे आणि कॅम्पेन पिच करणे सोपे होईल.Creator Partnerships Boost: ब्रँड्सना क्रिएटरच्या ऑर्गेनिक कंटेंटवर थेट पेड ॲड्स चालवण्याची आणि कॅम्पेन परफॉर्मन्स चेक करण्याची सोय एका सिंगल क्लिक कोडद्वारे मिळेल.Dynamic Brand Segments: क्रिएटर्स एकाच वेळी २० लाँग-फॉर्म व्हिडिओंमध्ये ब्रँड सेगमेंट्स जोडू शकतील अन् लोकेशननुसार टार्गेटिंग करू शकतील.Exclusive Affiliate Campaigns: ब्रँड्स थेट क्रिएटर्सना जास्त कमिशन आणि बोनस असलेल्या स्पेशल कॅम्पेन्ससाठी इन्व्हाईट करू शकतील. हे फीचर पुढील वर्षी भारतात रोलआउट होणार आहे..YouTube Growth Tips: यूट्यूबवर सबस्क्राईबर्स वाढवून महिन्याला लाखो कसे कमवायचे? कंपनीने स्वतःच सांगितली भन्नाट ट्रिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.