YouTube Upload Issue: जगभरातील क्रिएटर्स हैराण! यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोडिंगमध्ये अडचण, नेमकं कारण काय?

यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड करताना आज (बुधवार) दुपारपासून अनेक वापरकर्त्यांना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या तांत्रिक समस्येमुळे क्रिएटर्सना नवीन व्हिडिओ अपलोड करता येत नाहीत. मात्र प्रेक्षकांना व्हिडिओ पाहण्यात कोणतीही मोठी अडचण आलेली नाही..समस्येची तीव्रता आणि वेळदिवसभर अपलोडिंगबाबत फारशा तक्रारी नव्हत्या. पण दुपारी तीननंतर अचानक तक्रारी वाढू लागल्या. काही वेळातच शेकडो वापरकर्त्यांनी समस्या असल्याचे सांगितले. अनेकांना व्हिडिओ अपलोड करताना "Oops, something went wrong" असा संदेश दिसत होता. ही अडचण मोबाइल अॅप आणि डेस्कटॉप दोन्हीवर दिसून आली..प्रेक्षकांवर कमी परिणामही समस्या मुख्यतः व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्या क्रिएटर्सना जाणवत आहे. व्हिडिओ पाहणे, प्ले करणे आणि लोड होणे या सेवा बहुतांश ठिकाणी सुरळीत सुरू आहेत. त्यामुळे यूट्यूबची मुख्य सेवा बंद पडलेली नाही, असे दिसते..सोशल मीडियावर चर्चाएक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक क्रिएटर्सनी आपली नाराजी व्यक्त केली. काहींनी अपलोड फेल झाल्याचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले. नियमित वेळेत व्हिडिओ टाकणाऱ्या क्रिएटर्सना याचा मोठा फटका बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.नेमकं कारण काय असू शकतं?यूट्यूबकडून अजून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र अशा प्रकारच्या समस्यांमागे काही सामान्य कारणे असू शकतात:सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाडअपलोड सिस्टमवर अचानक वाढलेला ताणनेटवर्क किंवा डेटा राउटिंगमधील अडचणी.मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अशा तात्पुरत्या समस्या अधूनमधून दिसून येतात. अनेकदा काही फीचर्स बंद पडतात, पण इतर सेवा सुरू राहतात.क्रिएटर्सनी काय करावे?सध्या व्हिडिओ पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना फारसा त्रास होत नाही. मात्र नवीन व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्यांनी काही वेळ थांबून पुन्हा प्रयत्न करणे योग्य ठरेल. यूट्यूबची तांत्रिक टीम ही समस्या लवकर सोडवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.