Zee5 Free Subscription : आवडते शो आणि सिनेमे बघा फुकटात, Zee5 प्रीमियम सबस्क्रिप्शन फ्री मध्ये कसे मिळवाल?

Zee5 Free Subscription : Zee5 हा भारतातील सर्वात मोठी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहे. या OTT प्लॅटफॉर्मवर 12 भाषांमध्ये हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम, तमिळ, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, ओडिया आणि गुजराती भाषांमध्ये कंटेंट दाखवला जातोय.

Zee5 वर 90 पेक्षा जास्त लाइव्ह स्टेशन्ससह 4,500+ चित्रपट आणि टीव्ही शो उपलब्ध आहेत. पण हे सगळं पाहण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील आणि त्यासाठी तुम्हाला Zee5 ची मेंबरशिप विकत घ्यावी लागेल. तुमच्या मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्हीवर तुमचे आवडते शो आणि चित्रपट स्ट्रीम करण्यासाठी तुम्ही Zee5 ची मेंबरशिप फ्री मध्ये मिळवू शकता.

Zee5 प्रीमियम सबस्क्रिप्शन :

Zee5 चे फक्त एक सबस्क्रिप्शन आहे, म्हणजे प्रीमियम ज्यासाठी वर्षाला 599 रुपये किंवा प्रति तिमाही 399 रुपये आकारले जातात. सबस्क्रिप्शनमध्ये 2,800+ ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 150+ वेब सिरीज, नवीन टीव्ही शो, AltBalaji कंटेंट ऍक्सेस आणि 3 स्क्रीनपर्यंत सपोर्ट उपलब्ध आहे.

Zee5 प्रीमियम सबस्क्रिप्शन कसे मिळवायचे:

जर तुम्ही Zee5 चे फ्री सबस्क्रिप्शन शोधत असाल तर त्यासाठी या स्टेप्स फॉलो करा:

जिओ फायबर प्लॅन

टाइम्स प्राइम

Paytm ची मेंबरशिप

जिओ फायबर

जिओ फायबर ब्रॉडबँडसह Zee5 प्रीमियम सबस्क्रिप्शन देखील उपलब्ध आहे. जर तुमच्याकडे Jio चे ब्रॉडबँड कनेक्शन असेल तर तुम्ही Zee5 चे सबस्क्रिप्शन मोफत मिळवू शकता. तुम्ही Jio Fiber चं 999 किंवा त्याहून जास्तीचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर Zee5 प्रीमियम फ्री बघता येईल. ZEE5 अॅप डाउनलोड करा (Android/iOS) किंवा त्याच्या वेबपेजला भेट द्या. तुमच्या जिओ फायबर नंबरने लॉग इन करा. तुम्हाला Zee5 प्रीमियम सबस्क्रिप्शनमध्ये एंट्री मिळेल.

टाइम्स प्राइम

टाइम्स आपल्या प्राइम सदस्यांना Zee5 चं सबस्क्रिप्शन देतं. याचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील. टाइम्स प्राइम सबस्क्रिप्शनची किंमत 999 रुपये आहे. 'Take me to ZEE5' टॅबवर क्लिक करा. तुमच्या नोंदणीकृत टाइम्स नाऊ मोबाईल नंबरने लॉग इन करा. टाइम्स प्राइम मेंबरशिप मध्ये Zee5 सबस्क्रिप्शन व्यतिरिक्त 6 महिने SonyLIV चं मोफत सबस्क्रिप्शन आणि Gaana Plus चे 1 वर्ष फ्री सबस्क्रिप्शन मिळेल.