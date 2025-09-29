Arattai App : भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी झोहोने आपले नवीन मेसेजिंग अॅप ‘Arattai’ सादर केले आहे. कमी इंटरनेट आणि स्वस्त स्मार्टफोनवरही सुरळीत काम करण्याच्या दाव्यासह हे अॅप बाजारात उतरले आहे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जिथे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मर्यादित आहे, Arattai एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते. पण व्हॉट्सअॅपच्या प्रचंड लोकप्रियतेला हे अॅप आव्हान देऊ शकेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.Arattai अॅपची खासियत म्हणजे त्याचे कमी बँडविड्थ ऑप्टिमायझेशन. कमी नेटवर्क असलेल्या भागातही हे अॅप सहजतेने काम करते आणि कमी डेटा वापरते. याशिवाय कमी मेमरी आणि बॅटरी वापरणारे हलके डिझाइन यामुळे स्वस्त स्मार्टफोनवरही ते प्रभावीपणे चालते. ग्रामीण भागातील वापरकर्त्यांसाठी ही मोठी जमेची बाजू आहे. झोहोने Arattaiला अशा वापरकर्त्यांसाठी तयार केले आहे ज्यांना एमबीच्या ज्यांना जड अॅप्समुळे अडचणी येतात..Recharge Plan : अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा अन् फ्रीमध्ये 300 OTT चॅनेल, रिचार्जचा दर फक्त 485 रुपये, अडीच महिने वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर.मात्र व्हॉट्सअॅपच्या तुलनेत Arattai अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. व्हॉट्सअॅपचे जगभरात ३ अब्जाहून अधिक मासिक सक्रिय वापरकर्ते आणि १८० देशांमध्ये उपस्थिती आहे. भारतातही त्याचा वापरकर्ता वर्ग प्रचंड आहे. विशेषतः व्हॉट्सअॅपच्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शनमुळे वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित राहतो तर Arattai कडे ही सुविधा अद्याप नाही.सुरक्षेच्या बाबतीत Arattai ला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे..Google Pixel 9 Pro Fold स्मार्टफोनवर 73 हजारचा डिस्काउंट; दर अचानक उतरले, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर...झोहोचे Arattai स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा एक उत्तम नमुना आहे जे कमी संसाधनांमध्येही प्रभावी कामगिरी करते. पण व्हॉट्सअॅपच्या प्रस्थापित साम्राज्याला आव्हान देण्यासाठी Arattaiला फीचर्स, सुरक्षितता आणि वापरकर्ता अनुभवात ज्याला की आपण युजर एक्सपिरियंस म्हणतो त्यात सुधारणा करावी लागेल. भारतीय बाजारपेठेत स्वदेशी अॅपला प्रोत्साहन मिळत असले तरी यश मिळवण्यासाठी Arattaiला नावीन्य आणि विश्वासार्हतेची जोड द्यावी लागेल..FAQsWhat is Zoho’s Arattai app?झोहोचे अरत्ताई अॅप काय आहे?अरत्ताई हे झोहोचे स्वदेशी मेसेजिंग अॅप आहे, जे कमी इंटरनेट आणि स्वस्त स्मार्टफोनवरही सुरळीत चालते.How does Arattai differ from WhatsApp?अरत्ताई व्हॉट्सअॅपपेक्षा कसे वेगळे आहे?अरत्ताई कमी बँडविड्थ आणि कमी मेमरी वापरते, पण त्यात सध्या व्हॉट्सअॅपसारखे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नाही.Can Arattai work in low-internet areas?अरत्ताई कमी इंटरनेट असलेल्या भागात काम करू शकते का?होय, अरत्ताई कमी बँडविड्थ ऑप्टिमायझेशनमुळे कमकुवत नेटवर्कवरही प्रभावीपणे काम करते.Is Arattai suitable for budget smartphones?अरत्ताई स्वस्त स्मार्टफोनसाठी योग्य आहे का?होय, अरत्ताईचे हलके डिझाइन कमी मेमरी आणि बॅटरी वापरते, ज्यामुळे ते स्वस्त फोनवर चालते.Does Arattai offer end-to-end encryption?अरत्ताई एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देते का?सध्या अरत्ताईत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन उपलब्ध नाही, जे सुरक्षेच्या दृष्टीने सुधारणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.