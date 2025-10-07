Zoho Arattai App

Zoho Arattai App Download Tips

esakal

विज्ञान-तंत्र

Arattai App : डाऊनलोड करण्याआधी तुम्हाला 'या' 5 गोष्टी माहिती असायलाच हव्यात..नाहीतर स्वदेशीच्या नादात होईल विदेशी फसवणूक

Zoho Arattai App Download Tips : झोहोचा ‘अरट्टई’ (Zoho Arattai App) हा स्वदेशी अॅप कमी वेळातच जास्त पॉप्युलर होत आहे.. पण हे अॅप डाऊनलोड करण्याआधी काही गोष्टी समजून घ्या..
Published on

Arattai App Features : भारतात स्वदेशी टेक्नॉलॉजीला चालना देणारा Zoho Arattai हा इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप सध्या चर्चेत आहे. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे आणि आनंद महिंद्रा यांसारख्या दिग्गजांनी केलेल्या प्रचारामुळे या अॅपने एका दिवसात लाखो डाउनलोड्स मिळवलेत.. व्हॉट्सअॅपला टक्कर देणारे हे अॅप कमी इंटरनेट स्पीड आणि साध्या स्मार्टफोन्सवरही चांगल्या प्रकारे काम करतो. चला, जाणून घेऊया ‘Arattai’च्या खास फीचर्सबद्दल आणि ते कसे डाऊनलोड करावे, कसे वापरावे.

Loading content, please wait...
App
Google
Zoho Arattai App
Marathi News Esakal
www.esakal.com