Zoho Arattai : 'या' 5 फीचर्समुळे Arattai App आहे Whatsapp पेक्षा चार पाऊल पुढं..

Arattai Best Features : भारतीय टेक कंपनी झोहोने आपला स्वदेशी मेसेंजर अॅप 'Arattai' सादर करत डिजिटल संवादाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. चेन्नईस्थित झोहोचा हा अॅप व्हॉट्सअॅपसारख्या जागतिक व्यासपीठांना आव्हान देत आहे. Arattai च्या अनोख्या आणि प्रगत फीचर्समुळे तो भारतीय वापरकर्त्यांमध्ये झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. यामुळे भारत डिजिटल संवादात स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे. Arattai व्हॉट्सअॅपपेक्षा कसा वेगळा आणि सरस आहे याचा आढावा घेऊया..मोबाइल नंबरशिवाय चॅटिंगArattaiचे सर्वात मोठे फीचर म्हणजे मोबाइल नंबर न देता चॅटिंगची सुविधा. वापरकर्ते फक्त युनिक युजरनेम तयार करून संवाद साधू शकतात. याशिवाय फोटो, व्हिडिओ, कागदपत्रे आणि लोकेशन शेअर करणेही सोपे आहे. व्हॉट्सअॅपवर मात्र मोबाइल नंबरशिवाय चॅटिंग शक्य नाही ज्यामुळे Arattai गोपनीयतेसाठी एक पाऊल पुढे आहे. विशेष मीटिंग सुविधा Arattaiमध्ये मीटिंग फीचर आहे जे सामान्य व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कॉलपेक्षा वेगळे आहे.हे फीचर मीटिंग किंवा ग्रुप चॅटसाठी खास तयार केले आहे. व्हॉट्सअॅपवर फक्त कॉल लिंक किंवा साध्या शेड्युलिंग पर्याय उपलब्ध आहेत ज्यामुळे Arattai अधिक कार्यक्षम ठरते..Instagram मायक्रोफोनमधून तुमचं बोलणं ऐकतंय! तुमचे पर्सनल चॅट ते कॉल रेकॉर्डिंगपर्यंत सगळं हॅक? हे खरं आहे का..नेमका विषय काय?.मेन्शन्स आणि पॉकेट्सArattai चे मेन्शन्स फीचर वापरकर्त्यांना ग्रुपचॅटमध्ये कोणत्या मेसेजमध्ये त्यांचा उल्लेख झाला हे स्पष्टपणे दाखवते. यामुळे जास्त चॅट्समध्येही महत्त्वाचे मेसेज सहज सापडतात. तसेच, पॉकेट्स वैशिष्ट्याद्वारे संदेश, मीडिया आणि नोट्स सुरक्षितपणे क्लाउडवर साठवता येतात आणि कोणत्याही डिव्हाइसवरून त्यांचा वापर करता येतो. व्हॉट्सअॅपवर अशी सुविधा नाही..Dmart Offers : दसरा स्पेशल! डीमार्टमध्ये 'या' वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त, पुढचे 4 दिवस डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.स्टोरी नोटिफिकेशन्सArattai वापरकर्त्यांना स्टोरी नोटिफिकेशन्स सेट करण्याची सुविधा देते. यामुळे निवडक संपर्कांच्या स्टोरी अपडेट्सबाबत सूचना मिळतात. व्हॉट्सअॅपवर अशी पर्सनल नोटिफिकेशन सुविधा उपलब्ध नाही. Arattai च्या याफीचर्समुळे तो गोपनीयता, कार्यक्षमता आणि सुविधेमध्ये व्हॉट्सअॅपला मागे टाकतो. भारतीय तंत्रज्ञानाच्या या नव्या यशाने डिजिटल संवादाला नवे परिमाण मिळाले आहे..FAQsWhat makes Zoho Arattai different from WhatsApp?झोहो अरट्टई व्हॉट्सअॅपपेक्षा काय वेगळे करते?अरट्टई मोबाइल नंबरशिवाय चॅटिंग, समर्पित मीटिंग सुविधा, मेन्शन्स, पॉकेट्स आणि स्टोरी नोटिफिकेशन्ससारखी वैशिष्ट्ये देते, जी व्हॉट्सअॅपवर नाहीत.Can I use Arattai without sharing my phone number?मी माझा फोन नंबर न देता अरट्टई वापरू शकतो का?होय, अरट्टईवर फक्त युनिक युजरनेम तयार करून तुम्ही चॅटिंग करू शकता, फोन नंबरची गरज नाही.What is the Pockets feature in Arattai?अरट्टईमधील पॉकेट्स वैशिष्ट्य काय आहे?पॉकेट्स वैशिष्ट्य संदेश, मीडिया आणि नोट्स क्लाउडवर सुरक्षितपणे साठवते आणि कोणत्याही डिव्हाइसवरून त्यांचा वापर करता येतो.How does the Mentions feature help in group chats?मेन्शन्स वैशिष्ट्य गटचॅटमध्ये कशी मदत करते?मेन्शन्स वैशिष्ट्य गटचॅटमध्ये तुमचा उल्लेख असलेले संदेश स्पष्टपणे दाखवते, ज्यामुळे महत्त्वाचे संदेश सहज सापडतात.Are story notifications customizable in Arattai?अरट्टईमध्ये स्टोरी नोटिफिकेशन्स सानुकूल करता येतात का?होय, तुम्ही निवडक संपर्कांसाठी स्टोरी नोटिफिकेशन्स सानुकूल करू शकता आणि अपडेट्सबाबत सूचना मिळवू शकता.