Premium|Study Room : भावनिक आणि वास्तववादी निर्णयांमधील संघर्ष अधिकारी कसा हाताळतो?

अलीकडेच तुमच्या कार्यालयात (जिल्हाधिकारी कार्यालयात) एक चपरासी नियुक्त झाला आहे. तो निरक्षर आहे आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वास्थ्य आहे. त्याच्या नियुक्तीनंतर तो कार्यालयात कोणत्याही मदतीऐवजी 'ओझे' बनला आहे. त्याला कोणतेही काम माहीत नाही. कार्यालयातील कर्मचारी म्हणतात की त्याच्या वागण्यामुळे त्यांचे काम खंडित होते. चपरासी नेहमी एकटा बोलताना किंवा भेटणाऱ्यांशी बोलताना आढळतो. तो कर्मचाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन करत नाही.त्याची नियुक्ती त्याच्या वडिलांच्या अकाली मृत्यूनंतर सहानुभूतीने झाली. त्याची आई आजारी आहे आणि नेहमी बिछान्यावर आहे. त्याची कमाईच कुटुंबाचा एकमेव स्रोत आहे. जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गटाच्या लॉबींगनंतर त्याला नोकरी मिळाली. पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्याने स्थानिक खासदाराच्या दबावाखाली त्याची नियुक्ती केली. पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या त्या व्यक्तीस हटवण्याच्या प्रयत्नांना जातीच्या गटाने सार्वजनिक निषेध केले.तुम्ही कार्यालयात अतिशय कडक आणि शिस्तप्रिय आहात. जिल्ह्यात तुमची प्रामाणिकपणा आणि सत्यनिष्ठेसाठी आदर आहे. तुम्ही पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांत त्याबद्दल कळले. तुम्ही त्याचे वागणे पाहिले आणि तो नोकरीसाठी अयोग्य असल्याचे आढळले. चपरास्याला आई व्यतिरिक्त इतर नातेवाईक नाहीत. तुमच्या नैतिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या ओळखा आणि चपरास्याशी कसे वागाल हे सांगा.

१) परिचयही केस स्टडी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चपरास्याच्या नियुक्तीबद्दल आहे. तो निरक्षर आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वास्थ्य असल्याने कार्यालयात अडथळा आहे. सहानुभूतीने झालेल्या नियुक्तीमुळे कुटुंबाच्या आधाराची गरज आहे, पण शिस्त आणि कार्यक्षमता राखणे आवश्यक आहे. नैतिक मूल्ये म्हणजे दया, न्याय, प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यनिष्ठा. यात संतुलन साधून सर्वांच्या हिताचे रक्षण करणे शिकवते.२) भागधारक (स्टेकहोल्डर्स)•चपरासी आणि कुटुंब : कमाईवर अवलंबून असणारी त्याची आजारी आई•कार्यालय कर्मचारी : काम खंडित होत आहे, शिस्तीची अपेक्षा.•जिल्हाधिकारी (तुम्ही) : प्रामाणिकपणा, शिस्त राखणे आणि नैतिक जबाबदारी.•पूर्वीचे जिल्हाधिकारी, खासदार, जाती गट - राजकीय दबाव, निषेधाची शक्यता.•कार्यालय आणि जनता : कार्यक्षम प्रशासनाची अपेक्षा.

३) नैतिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या आणि उपायअ) नैतिक जबाबदाऱ्यानैतिकदृष्ट्या दया दाखवून चपरास्याच्या कुटुंबाला योग्य आधार देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्याची कमाई हाच कुटुंबाचा एकमेव आधार आहे आणि आई आजारी बिछान्यावर आहे. चपरास्याचे मानसिक आरोग्य लक्षात घेऊन त्याला वैद्यकीय मदत पुरवणे हे खऱ्या करुणेचे लक्षण आहे, ज्यामुळे त्याच्या मानसिक आजारावर उपचार होऊ शकतील आणि तो सामान्य जीवन जगू शकेल. न्यायाची अपेक्षा अशी आहे की कार्यालयातील शिस्त राखली जाईल आणि सर्व कर्मचाऱ्यांचे हित साधले जाईल, कारण एका व्यक्तीमुळे संपूर्ण कार्यालयाचे काम बाधित होणे चुकीचे आहे.प्रामाणिकपणाने आणि सत्यनिष्ठेने अयोग्य व्यक्तीला नोकरीत ठेवणे म्हणजे अन्याय करणे, जे जिल्हाधिकाऱ्याच्या प्रतिमेला आणि नैतिक मूल्यांना धक्का लावेल. याशिवाय, जातीच्या दबावाला झुकू न देता सर्वसमावेशक न्याय दाखवणे ही सुध्दा नैतिक जबाबदारी आहे. जेणेकरून समाजात समानतेचा संदेश जाईल.ब) व्यावसायिक जबाबदाऱ्याजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यालयाची एकूण कार्यक्षमता आणि उत्पादकता राखणे हे तुमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कारण कार्यालय हे जनतेच्या सेवेसाठी आहे. अकार्यक्षम व्यक्तीमुळे संपूर्ण यंत्रणा खुंटते. शिस्तप्रिय वातावरण कायम ठेवणे आणि कर्मचाऱ्यांचे काम सुलभ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्यामुळे त्यांचा उत्साह वाढेल व कार्यालयाची प्रतिमा चांगली राहील. नियम आणि कायद्यांचे काटेकोर पालन करून योग्य निर्णय घेणे हा व्यावसायिक नैतिकतेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. ज्यामुळे राजकीय दबाव किंवा लॉबींगला तोंड देता येते.कायद्याने सहानुभूतीच्या आधारावर कुटुंबाला तात्पुरत्या आर्थिक आधारासाठी नियुक्त्या केल्या जातात. पण जर व्यक्ती अकार्यक्षम किंवा अनुत्पादक असेल तर तिची हटवणे किंवा पदांतरण सरकारी नियमांनुसार शक्य आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ऐकणे आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य राखणे हेही व्यावसायिक कर्तव्य आहे. १) चपरास्याशी वागण्याचे उपायअ) पहिला टप्पा : निरीक्षण आणि पुरावा गोळा करणेत्याचे वागणे व्हिडिओ रेकॉर्ड करा, जसे की आदेश न मानणे किंवा इतरांना त्रास देणे. हे निष्पक्ष पुरावा देईल. कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांकडून लिखित तक्रारी गोळा करा, ज्यात त्याच्या बोलण्याचे प्रमाण, काम न करण्याचे उदाहरणे आणि इतरांवर होणारा परिणाम स्पष्ट लिहा. दररोज त्याचे वागणे नोट करा, उदा. सकाळी कोणाशी बोलला, आदेश दिला असता काय केले. हे सर्व कागदोपत्री ठेवा जेणेकरून नंतर कोणताही दबाव आला तर पुरावा असेल. कर्मचाऱ्यांना साक्षीदार म्हणून नोंदवा आणि त्यांच्या कामावर परिणाम होत असल्याचे दाखवा. यामुळे निर्णय निष्पक्ष आणि कायदेशीर राहील. शिस्त आणि न्याय ही नैतिक मूल्ये इथे जोपासली जातील.ब) दुसरा टप्पा : कुटुंबाला आधार देणेआईसाठी आरोग्य विमा आणि चपरास्यासाठी पेन्शनची व्यवस्था करा. उच्च अधिकाऱ्यांकडे विशेष आधारासाठी विनंती करा. हे सहानुभूती दाखवेल. जिल्हा समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधा आणि आईच्या आजारीपणासाठी मोफत वैद्यकीय मदत किंवा अॅम्ब्युलन्स सुविधा मागा. चपरास्यासाठी मानसोपचार चालू करा, जसे की सरकारी रुग्णालयातील मानस रोगतज्ज्ञाकडे नेगा आणि त्याच्या मानसिक आजाराचे प्रमाणपत्र मिळवा. कुटुंबासाठी मासिक मदत निधी किंवा स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून अन्नधान्याची व्यवस्था करा. हे सर्व कागदोपत्री करा जेणेकरून कुटुंबाला वाटेल की त्यांचे हित पहिले जात आहे. दया आणि करुणा ही नैतिक मूल्ये इथे कार्यान्वित होतात, ज्यामुळे कुटुंबाची ओढ कमी होईल.क) तिसरा टप्पा: चर्चा आणि कारवाईजाती गटाशी बैठक घ्या, व्हिडिओ दाखवा आणि समस्या समजावून सांगा. पेन्शनची जबाबदारी घ्या. ते सहमत झाल्यास शांततेने हटवा 