Premium|Study Room : भावनिक आणि वास्तववादी निर्णयांमधील संघर्ष अधिकारी कसा हाताळतो?

Collector office peon case study : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिस्त आणि सहानुभूतीचा पेच! मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ चपराशामुळे प्रशासकीय कामात अडथळे येत असून, नैतिक जबाबदारीतून त्याच्या कुटुंबाचा आधार आणि कार्यालयाची कार्यक्षमता राखण्यासाठी प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत.
स्टडीरूम
अलीकडेच तुमच्या कार्यालयात (जिल्हाधिकारी कार्यालयात) एक चपरासी नियुक्त झाला आहे. तो निरक्षर आहे आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वास्थ्य आहे. त्याच्या नियुक्तीनंतर तो कार्यालयात कोणत्याही मदतीऐवजी 'ओझे' बनला आहे. त्याला कोणतेही काम माहीत नाही. कार्यालयातील कर्मचारी म्हणतात की त्याच्या वागण्यामुळे त्यांचे काम खंडित होते. चपरासी नेहमी एकटा बोलताना किंवा भेटणाऱ्यांशी बोलताना आढळतो. तो कर्मचाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन करत नाही.

त्याची नियुक्ती त्याच्या वडिलांच्या अकाली मृत्यूनंतर सहानुभूतीने झाली. त्याची आई आजारी आहे आणि नेहमी बिछान्यावर आहे. त्याची कमाईच कुटुंबाचा एकमेव स्रोत आहे. जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गटाच्या लॉबींगनंतर त्याला नोकरी मिळाली. पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्याने स्थानिक खासदाराच्या दबावाखाली त्याची नियुक्ती केली. पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या त्या व्यक्तीस हटवण्याच्या प्रयत्नांना जातीच्या गटाने सार्वजनिक निषेध केले.

तुम्ही कार्यालयात अतिशय कडक आणि शिस्तप्रिय आहात. जिल्ह्यात तुमची प्रामाणिकपणा आणि सत्यनिष्ठेसाठी आदर आहे. तुम्ही पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांत त्याबद्दल कळले. तुम्ही त्याचे वागणे पाहिले आणि तो नोकरीसाठी अयोग्य असल्याचे आढळले. चपरास्याला आई व्यतिरिक्त इतर नातेवाईक नाहीत. तुमच्या नैतिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या ओळखा आणि चपरास्याशी कसे वागाल हे सांगा.

