Premium|Study Room : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणाईला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिला मोलाचा सल्ला; दादा पाटील महाविद्यालयात संवादसत्र

रयत शिक्षण संस्थेचे, दादा पाटील महाविद्यालय, कर्जत येथे दैनिक सकाळ व स्टडी रूम, स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी आयोजित 'अधिकारी आपल्या भेटीला' या विषयावर संवाद सत्राचे आयोजन महाविद्यालयाच्या शारदाबाई पवार सभागृहात करण्यात आले होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय नगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर संवादसत्रात पोलीस उपअधीक्षक कोमल पाटोळे, सहाय्यक कक्ष अधिकारी प्रज्ञा चौधरी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहाय्यक संचालक शुभम तिजारे, गटविकास अधिकारी सुरज गावडे, राज्य कर, सहाय्यक आयुक्त अक्षय पाटील, या पाच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अनुभव कथन संपन्न झाले. .पोलीस उपअधीक्षक कोमल पाटोळे यांनी समाजसेवेचा उत्तम मार्ग म्हणजे स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र आहे. प्रशासनात येऊन समाजसेवा करा. मुलाखतीचा दबाव घेऊ नका. मुलाखतीमध्ये आपले व्यक्तिमत्त्व तपासले जाते.राज्य कर, सहाय्यक आयुक्त अक्षय पाटील यांनी स्पर्धा परीक्षावर बोलताना या क्षेत्रातून आपले सामाजिक स्थान उच्च होते. माणसाने जाणीव जागृत ठेवल्या पाहिजेत. आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले.सहाय्यक कक्ष अधिकारी प्रज्ञा चौधरी यांनी आपल्या अनुभवातून प्रशासनात पारदर्शक अधिकारी बना, जास्त मार्गाची तयारी करून आयुष्याचा बॅलन्स करायला शिका असे सांगितले..महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहाय्यक संचालक शुभम तिजारे यांनी तुम्ही पुढच्या अधिकाऱ्यांमध्ये स्वतःला शोधा. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना तुमच्या आवडीच्या क्षेत्रातील शिक्षण पूर्ण करा. अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करून योग्य व्यक्तींकडून मार्गदर्शन घ्या असा सल्ला दिला.गटविकास अधिकारी सुरज गावडे यांनी आपल्या मार्गदर्शनामध्ये सांगितले की, शासकीय सेवेतून समाधान मिळते. यश मिळते तेव्हा ते सर्वांचे असते मात्र अपयश येते तेव्हा ते स्वतःचे असते.यश हे अपयशाच्या राखेतून जन्म घेते. परिस्थितीचे भांडवल करू नका. दहावी बारावीचा पाया मजबूत करून अपयश पचवायला शिका असे सांगितले..Premium|Study Room: दयानंद विज्ञानमध्ये ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.सहाय्यक आयुक्त अक्षय पाटील यांनी विश्वास नांगरे पाटील सह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रेरणा घेतली. कोल्हापूरमध्ये स्पर्धा परीक्षेचे पोषक वातावरण मिळाल्याचे नमूद केले. आपल्या कुतुबियांच्या कष्टाची जाणीव ठेवा असेही सांगितलेज्ञानदीप अकॅडमीचे सिनीअर मार्गदर्शक अॅड.वैभव खूपसे व श्रीकांत जाधव यांनी याप्रसंगी स्पर्धा परीक्षेचे बदललेले स्वरूप, अभ्यासाच्या पद्धती, स्पर्धा परीक्षाची तयारी कशी करावी, किती वर्ष करावी याविषयी विशेष मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमामध्ये सूत्रसंवादक म्हणून प्राचार्य डॉ. संजय नगरकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना बोलते केले. हा कार्यक्रम घडवून आणण्यासाठी सकाळ यिनचे सल्लागार राजेंद्र जगताप यांनी मोलाचे योगदान दिले..या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महाविद्यालयातील सकाळचे यिनचे अध्यक्ष प्रकाश शिंदे , उपाध्यक्ष दिग्विजय रानमाळ, सचिव रिद्धी शेटे, खजिनदार यश खेतमाळस व त्यांची टीम यांनी परिश्रम घेतले. या कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयातील सर्व सेवकवर्ग व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. राजेश दळवी, सूत्रसंचालन प्रा. राम काळे यांनी तर आभार प्रा. संदीप गोंदके यांनी मानले.