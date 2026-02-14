Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष - अजित अनंतराव पवार

Study Room

Ajit Pawar political career achievements : अजित पवार, बारामती लोकसभा प्रतिनिधी व सहा वेळा महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री, २२ जुलै १९५९ रोजी देवळाली प्रवरा येथे जन्मले. २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळाजवळ चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. राजकीय कारकीर्दीतील योगदान उल्लेखनीय.
जन्म तपशील : २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथे जन्मले. वडील अनंतराव पवार आणि आई आशा पवार. त्यांचे काका शरद पवार हे भारतातील प्रसिध्द राजकीय नेते आहेत.

शिक्षण: ते शिवाजी विद्यापीठातून बी.कॉम पदवीधर होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी कॉलेज सोडून कुटुंब सांभाळले.

