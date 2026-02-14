Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष - अजित अनंतराव पवार

जन्म तपशील : २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथे जन्मले. वडील अनंतराव पवार आणि आई आशा पवार. त्यांचे काका शरद पवार हे भारतातील प्रसिध्द राजकीय नेते आहेत.शिक्षण: ते शिवाजी विद्यापीठातून बी.कॉम पदवीधर होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी कॉलेज सोडून कुटुंब सांभाळले..राजकीय कारकीर्दअजित पवार यांनी १९८२ मध्ये पुण्यातील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवडून राजकारणात पदार्पण केले. १९९१ मध्ये बारामती मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडले गेले आणि सहा वेळा आमदार म्हणून निवडले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रमुख नेते म्हणून त्यांनी सहकार, अर्थसंकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर काम केले..Pune ZP Election : दौंडच्या अपक्ष सदस्याच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ; जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नाट्यमय घडामोडी.घटनात्मक पदेत्यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री हे पद सहा वेळा भूषवले (२०१०, २०१२,२०१९, २०२३, २०२४ पर्यंत). ही पदे त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारांमध्ये भूषवलीत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते (२०२२-२०२३), एनसीपीचे नेते आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी (१९९१) म्हणून सुध्दा त्यांनी काम केले..मृत्यू२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळाजवळ चार्टर्ड विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच विमानात दोन वैमानिक आणि दोन सुरक्षा कर्मचारीही मृत्युमुखी पडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.