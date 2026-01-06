Study Room

Premium|Study Room : जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे जीवनकार्य आणि राष्ट्रनिर्मितीतील भूमिका

George Washington : अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आणि ‘Father of the Nation’ म्हणून ओळखले जाणारे वॉशिंग्टन राष्ट्रनिर्मितीची मूल्यव्यवस्था घडविणारे मार्गदर्शक होते.
Democratic Values, लोकशाही मूल्ये, Slavery in America

George Washington: Life, Leadership and the Making of a Nation

George Washington: Nation Builder, Leader and Moral Paradox

लेखक - विपुल वाघमोडे

जॉर्ज वॉशिंग्टन (२२ फेब्रुवारी १७३२ - १४ डिसेंबर १७९९) हे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली व आदर्श नेतृत्व करणारे व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाचे सर्वोच्च सेनापती, अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आणि ‘Father of the Nation’ म्हणून ओळखले जाणारे वॉशिंग्टन हे केवळ राजकीय नेते नव्हते, तर राष्ट्रनिर्मितीची मूल्यव्यवस्था घडविणारे मार्गदर्शक होते.

जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचा जन्म व्हर्जिनिया कॉलनीतील वेस्टमोरलँड काउंटी येथे एका जमीनदार कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील ऑगस्टीन वॉशिंग्टन हे जमीनदार व व्यापारी होते. वयाच्या अकराव्या वर्षी वडिलांचे निधन झाल्यामुळे वॉशिंग्टन यांना औपचारिक उच्च शिक्षण मिळाले नाही.

