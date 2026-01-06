Premium|Study Room : जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे जीवनकार्य आणि राष्ट्रनिर्मितीतील भूमिका

George Washington: Nation Builder, Leader and Moral Paradoxलेखक - विपुल वाघमोडे जॉर्ज वॉशिंग्टन (२२ फेब्रुवारी १७३२ - १४ डिसेंबर १७९९) हे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली व आदर्श नेतृत्व करणारे व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाचे सर्वोच्च सेनापती, अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आणि ‘Father of the Nation’ म्हणून ओळखले जाणारे वॉशिंग्टन हे केवळ राजकीय नेते नव्हते, तर राष्ट्रनिर्मितीची मूल्यव्यवस्था घडविणारे मार्गदर्शक होते.जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचा जन्म व्हर्जिनिया कॉलनीतील वेस्टमोरलँड काउंटी येथे एका जमीनदार कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील ऑगस्टीन वॉशिंग्टन हे जमीनदार व व्यापारी होते. वयाच्या अकराव्या वर्षी वडिलांचे निधन झाल्यामुळे वॉशिंग्टन यांना औपचारिक उच्च शिक्षण मिळाले नाही..१७७५ मध्ये दुसऱ्या कॉन्टिनेंटल काँग्रेसने त्यांची अमेरिकन वसाहती सैन्याचे सर्वोच्च सेनापती म्हणून नियुक्ती केली. १७८१ मधील यॉर्कटाउनची लढाई हा निर्णायक टप्पा ठरला. यामुळे ब्रिटिश सत्ता झुकली आणि अमेरिकन स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात आले.वॉशिंग्टन दोन वेळा (१७८९-१७९७) सर्वानुमते राष्ट्राध्यक्ष निवडले गेले. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाला संवैधानिक मर्यादा, प्रतिष्ठा आणि नैतिक अधिष्ठान दिले..Premium|New Year: दिवस आमचा येत आहे, तो घरी बसणार नाही!.७९७ मध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी असूनही त्यांनी स्वेच्छेने पदत्याग केला. हा निर्णय लोकशाहीतील सत्तांतराचा नैतिक आदर्श ठरला. पुढे अमेरिकेत दोन कार्यकाळांची परंपरा रूढ झाली. वॉशिंग्टन स्वतः गुलामधारक होते; मात्र आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांनी गुलामगिरीबद्दल नैतिक संभ्रम व्यक्त केला आणि मृत्युपत्रात आपल्या गुलामांना मुक्त केले. त्यामुळे ते स्वातंत्र्याचे प्रतीक असले तरी काळाच्या मर्यादेत अडकलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही पाहिले जातात.जॉर्ज वॉशिंग्टन हे अमेरिकन स्वातंत्र्याचे प्रमुख प्रतीक मानले जात असले, तरी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गुलामगिरीशी असलेले नाते हे त्यांच्या प्रतिमेतील सर्वात गंभीर विरोधाभास ठरते. ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘मानवी हक्क’ या मूल्यांचा पुरस्कार करणारा नेता स्वतः गुलामधारक असणे, हा प्रश्न आधुनिक इतिहासलेखनात सातत्याने चर्चिला जातो..वॉशिंग्टन यांच्याकडे माउंट व्हर्नन या त्यांच्या इस्टेटवर वेगवेगळ्या काळात सुमारे ३०० हून अधिक गुलाम होते. यापैकी काही गुलाम त्यांचे वैयक्तिक मालकीचे होते, तर अनेक गुलाम त्यांच्या पत्नी मार्था वॉशिंग्टन यांना पूर्वीच्या विवाहातून मिळालेल्या dower slaves होते, ज्यांच्यावर त्यांना कायदेशीररीत्या मुक्ती देण्याचा अधिकार नव्हता..Premium|Study Room : देखण्या सागरतळाच्या पोटात काय दडलं आहे?.त्यामुळे गुलामगिरी ही केवळ सामाजिक प्रथा नव्हे, तर व्हर्जिनियाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध (१७७५-१७८३) दरम्यान ‘Liberty, Natural Rights, Equality’ या संकल्पनांचा प्रचार होत असताना वॉशिंग्टन यांना स्वतःच्या गुलामधारक भूमिकेबद्दल अंतर्मुख व्हावे लागले. त्यांनी खाजगी पत्रांत गुलामगिरीला ‘नैतिकदृष्ट्या अयोग्य संस्था’ (a moral evil) असे संबोधले. राजकीय एकात्मता धोक्यात येऊ नये म्हणून त्यांनी गुलामगिरीविरोधात उघड सार्वजनिक आंदोलन केले नाही, मात्र खाजगी पत्रव्यवहारातून गुलामगिरी हळूहळू संपविण्याची इच्छा व्यक्त केली.राष्ट्राध्यक्ष असताना (१७८९-१७९७) वॉशिंग्टन फिलाडेल्फियात राहत असताना, पेनसिल्व्हेनिया राज्यातील कायद्यानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहिल्यास गुलाम आपोआप मुक्त होऊ शकत होते. वॉशिंग्टन यांनी हा कायदा टाळण्यासाठी गुलामांना कालांतराने परत व्हर्जिनियाला पाठविण्याची व्यवस्था केली. हे कृत्य त्यांच्या नैतिक संभ्रमाचे आणि राजकीय सोयीचे स्पष्ट उदाहरण मानले जाते..वॉशिंग्टन यांच्या मृत्युपत्रात त्यांनी..स्वतःच्या मालकीचे सर्व गुलाम मृत्यूनंतर मुक्त करण्याचा आदेश दिला.वृद्ध व आजारी गुलामांची जबाबदारी आपल्या संपत्तीवर टाकली.गुलामांच्या मुलांना शिक्षण देण्याची तरतूद केली..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.हे निर्णय त्या काळातील कोणत्याही प्रमुख अमेरिकन संस्थापक नेत्यांमध्ये अद्वितीय होते. तथापि, dower slaves कायदेशीर अडथळ्यांमुळे मुक्त करता आले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण गुलामसंस्था नष्ट झाली नाही. म्हणूनच आधुनिक इतिहासलेखनात त्यांना ‘कालबद्ध नैतिकतेत अडकलेले महान नेतृत्व’ (a great man trapped by his time) असे संबोधले जाते.वॉशिंग्टन यांचे जीवन हे नैतिक प्रगतीचा सरळ रेषेतला प्रवास नसून, तो संघर्ष, संभ्रम आणि मर्यादांचा इतिहास आहे. गुलामगिरीच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका परिपूर्ण नव्हती; मात्र मृत्युपत्रातील निर्णयाने त्यांनी भविष्यातील अमेरिकन समाजासाठी नैतिक दिशादर्शनाची बीजे पेरली..जॉर्ज वॉशिंग्टन हे अमेरिकन स्वातंत्र्याचे शिल्पकार असण्यासोबतच लोकशाही मूल्ये, मर्यादित सत्ता आणि राष्ट्रहितप्रधान नेतृत्व यांचे मूर्तिमंत उदाहरण होते. त्यांच्या वैयक्तिक संयमाने, सत्तेपासून अलिप्त राहण्याच्या वृत्तीने आणि राष्ट्रनिर्मितीतील दूरदृष्टीने आधुनिक लोकशाहीला दिशादर्शन केले.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 