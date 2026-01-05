Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा

Aravalli Under Threat: How Administrative Definitions Are Weakening Environmental Securityलेखक : महेश शिंदेदिल्ली एनसीआरमध्ये दरवर्षी हिवाळ्यात वाढणारे वायुप्रदूषण, उन्हाळ्यात तीव्र होत जाणारी उष्णता आणि सतत खाली जात असलेली भूजल पातळी हे आजचे प्रश्न अचानक निर्माण झालेले नाहीत. हे दीर्घकाळ चाललेल्या पर्यावरणीय दुर्लक्षाचे परिणाम आहेत. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा चर्चेत आलेली अरावली पर्वतरांग आपल्याला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारते,विकासाच्या नावाखाली आपण निसर्गाच्या मूलभूत संरक्षणात किती तडजोड करू शकतो? सध्या सुरू असलेला अरावली वाद हा केवळ खाणकाम किंवा भौगोलिक व्याख्येचा प्रश्न नसून, भारताच्या पर्यावरणीय शासनातील दृष्टीकोन, प्राधान्ये आणि मर्यादा उघड करणारा मुद्दा आहे. एका प्राचीन पर्वतरांगेचे भवितव्य आज कागदावरील शब्द, मोजमाप आणि प्रशासकीय सोयींवर अवलंबून राहिले आहे, ही बाबच चिंताजनक आहे..अरावलीचे ऐतिहासिक, पर्यावरणीय आणि भौगोलिक महत्त्वअरावली पर्वतरांग जवळ जवळ २.५ अब्ज वर्ष जुनी असून ही जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक आहे. ती दिल्लीपासून राजस्थानमार्गे गुजरातपर्यंत पसरलेली आहे. उत्तर-पश्चिम भारताच्या पर्यावरणीय रचनेत अरावलीचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही पर्वतरांग थार वाळवंटाचा पूर्वेकडे होणारा विस्तार रोखते, पावसाचे पाणी धरून ठेवून भूजल पुनर्भरणास मदत करते आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या सूक्ष्म हवामानावर प्रभाव टाकते. .अरावलीतील झुडपी जंगल, दऱ्या, खडकाळ भाग आणि हंगामी नाले हे जैवविविधतेसाठी अत्यावश्यक अधिवास आहेत. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः १९९० नंतरच्या शहरीकरणाच्या टप्प्यात अरावलीवर मोठ्या प्रमाणावर आघात झाला. कायदेशीर तसेच बेकायदेशीर खाणकाम, शहरी विस्तार, फार्महाऊस संस्कृती आणि पायाभूत प्रकल्पांनी या पर्वतरांगेचे स्वरूप बदलून टाकले. पर्यावरणीय नियम अस्तित्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत राहिली, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही..Premium|Aravalli Mountain Range : अरवली पर्वतरांगांवरील खाणकामाचा वाद: पर्यावरणीय ऱ्हासाची चिंता.नवीन व्याख्येच्या प्रश्नातून उभा राहिलेला संघर्षसध्याच्या अरावली वादाचे तात्काळ कारण म्हणजे अरावली टेकड्या आणि अरावली पर्वतरांग यांची एकसमान व्याख्या ठरवण्याचा निर्णय. विविध राज्यांमध्ये अरावलीसाठी वेगवेगळे निकष वापरले जात होते. कुठे उंचीवर आधारित, कुठे भौगोलिक वैशिष्ट्यांवर आधारित, तर काही ठिकाणी स्पष्ट व्याख्येचाच अभाव होता. या विसंगतीचा फायदा घेत अनेक ठिकाणी खाणकामासाठी परवानग्या मिळाल्या आणि बेकायदेशीर खाणकामालाही वाव मिळाला. ही स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एकसमान व्याख्या स्वीकारण्याचा मार्ग निवडला. .मात्र ही व्याख्या प्रामुख्याने तांत्रिक निकषांवर आधारित असल्याने पर्यावरणतज्ज्ञ आणि नागरी समाजाने तीव्र आक्षेप घेतला. अरावलीबाबत स्वीकारलेल्या नव्या व्याख्येनुसार ज्या भूभागात आजूबाजूच्या परिसराच्या तुलनेत किमान १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीचा फरक आढळतो, त्या भूभागाला ‘अरावली टेकडी’ मानले जाते आणि अशा दोन किंवा अधिक टेकड्या ५०० मीटरच्या आत असतील तर त्यांना ‘अरावली पर्वतरांग’ म्हणून ओळखले जाते.या व्याख्येमधील मुख्य समस्या अशी आहे की ती अरावलीला उंची आणि मोजमापांवर आधारित भौगोलिक रचना म्हणून पाहते, पण एक जिवंत परिसंस्था म्हणून समजून घेत नाही. अरावलीमध्ये दऱ्या, झुडपी जंगल, हंगामी नाले, भूजल पुनर्भरण क्षेत्र आणि वन्यजीव मार्ग यांचा समावेश होतो, पण हे घटक अनेकदा १०० मीटरच्या निकषात बसत नाहीत त्यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे अनेक भाग कायदेशीर संरक्षणाबाहेर पडण्याचा धोका निर्माण होतो..Premium|Study Room : अरावली पर्वत वाद; पर्यावरण आणि नैतिकतेची कसोटी.पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय दुष्परिणाम या वादाचे परिणाम केवळ कायदेशीर चर्चेपुरते मर्यादित नाहीत. पर्यावरणीय दृष्टीने पाहता, अरावलीचे संरक्षण कमकुवत झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भूजल पातळी, हवामान स्थैर्य आणि जैवविविधतेवर होईल. .दऱ्या, जलवाहिन्या आणि झुडपी जंगल संरक्षणाबाहेर राहिल्यास पावसाचे पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होईल आणि पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होईल. सामाजिक स्तरावर, पर्यावरण ऱ्हासाचा फटका शेती, पशुपालन आणि स्थानिक समुदायांच्या जीवनमानावर पडतो. प्रशासकीय पातळीवर हा वाद भारतातील पर्यावरणीय शासनातील तुटकपणा दाखवतो. .अनेक राज्यांत पसरलेल्या एका परिसंस्थेसाठी एकसंध धोरण नसणे आणि केंद्र–राज्य समन्वयाचा अभाव ही गंभीर समस्या आहे. परिणामी, नियम अस्तित्वात असूनही त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी होत नाही..Premium| Democracy and political parties: कार्यकर्ता की कामगार? आजच्या राजकारणाची परिस्थिती काय?.विकासाच्या पलीकडील दीर्घकालीन अरावलीचे महत्त्वअरावलीचे महत्त्व केवळ पर्यावरणीय नसून आर्थिक आणि सामाजिकही आहे. स्वच्छ हवा, पाणी सुरक्षा आणि स्थिर हवामान ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे. अरावली नष्ट झाली, तर दिल्ली-एनसीआरसारख्या महानगरांमध्ये राहणे अधिक असह्य होईल. वाढती उष्णता, प्रदूषण आणि पाण्याची टंचाई याचा थेट परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर आणि आर्थिक उत्पादकतेवर होईल. त्यामुळे अरावलीचे संरक्षण म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे, तर शाश्वत विकासासाठी आवश्यक अट पूर्ण करणे आहे. अल्पकालीन आर्थिक फायद्यासाठी दीर्घकालीन पर्यावरणीय नुकसान स्वीकारणे हा कोणत्याही समाजासाठी शहाणपणाचा मार्ग नाही..परिसंस्थाकेंद्रित आणि समन्वयित धोरण स्वीकारावे या वादातून मार्ग काढण्यासाठी अरावलीकडे केवळ भौगोलिक घटक म्हणून पाहण्याऐवजी परिसंस्था म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. टेकड्या, दऱ्या, जलवाहिन्या, वन्यजीव मार्ग आणि भूजल क्षेत्रे यांचे एकत्रित संरक्षण करणारी धोरणे आखली पाहिजेत. वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केलेले, पारदर्शक आणि सार्वजनिक नकाशे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असावेत. खाणकामासोबतच बांधकाम, जमीन वापर बदल आणि शहरी विस्तार यांवरही कठोर नियंत्रण गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख मजबूत करावी आणि नियमभंग केल्यास कठोर शिक्षा द्यावी. तसेच स्थानिक समुदायांना सहभागी करून पुनरुज्जीवन, जलसंधारण आणि हरित रोजगार कार्यक्रम राबवले, तर संरक्षण अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ ठरेल. पुढे काय?अरावलीवरील सध्याचा वाद हा एका व्याख्येपुरता मर्यादित नसून, भारत विकास आणि पर्यावरण यांच्यात कसा समतोल साधतो याची कसोटी आहे. जर निर्णय केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आणि तात्कालिक आर्थिक हितसंबंधांसाठी घेतले गेले, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल. पण जर परिसंस्थेला केंद्रस्थानी ठेवून दीर्घकालीन, वैज्ञानिक आणि संवेदनशील धोरण स्वीकारले, तर अरावली पुन्हा एकदा उत्तर-पश्चिम भारताचा मजबूत नैसर्गिक संरक्षक बनू शकते. शेवटी प्रश्न इतकाच आहे आपण निसर्गाला फक्त मोजमापांमध्ये अडकवणार, की त्याचे मूल्य ओळखून त्याचे रक्षण करणार?अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. 