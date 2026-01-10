Premium|Study Room: गरिबांना वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणारे डॉ. मोहम्मद युनुस

Study Room

Muhammad Yunus: बांग्लादेशचे सध्याचे प्रमुख डॉ. मोहम्मद युनूस हे अर्थतज्ज्ञ आहेतच. त्यांनी गरिबांच्या आयुष्यात आर्थिक स्वावलंबनाची आशा निर्माण केली. बांग्लादेशात एक सामाजिक बदलाची चळवळ उभी केली.
From Grameen Bank to Government: The Remarkable Rise of Muhammad Yunus

जन्म आणि बालपण : डॉ. मोहम्मद युनूस यांचा जन्म २८ जून १९४० रोजी बांगलादेशातील चटगाव (Chittagong) येथील बाथुआ या गावी झाला.

शिक्षण : त्यांनी ढाका विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात बी.ए. (१९६०) आणि एम.ए. (१९६१) पूर्ण केले.

पुढे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिळवून ते अमेरिकेला गेले आणि १९६९ मध्ये व्हँडरबिल्ट विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएच.डी. (PhD) पदवी प्राप्त केली.

