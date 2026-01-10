Premium|Study Room: गरिबांना वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणारे डॉ. मोहम्मद युनुस

From Grameen Bank to Government: The Remarkable Rise of Muhammad Yunusडॉ. मोहम्मद युनूसजन्म आणि बालपण : डॉ. मोहम्मद युनूस यांचा जन्म २८ जून १९४० रोजी बांगलादेशातील चटगाव (Chittagong) येथील बाथुआ या गावी झाला.शिक्षण : त्यांनी ढाका विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात बी.ए. (१९६०) आणि एम.ए. (१९६१) पूर्ण केले.पुढे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिळवून ते अमेरिकेला गेले आणि १९६९ मध्ये व्हँडरबिल्ट विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएच.डी. (PhD) पदवी प्राप्त केली..लघुवित्त (Microfinance) क्षेत्रातील योगदान:ग्रामीण बँकेची स्थापना : १९८३ मध्ये त्यांनी बांग्लादेशमध्ये 'ग्रामीण बँक' स्थापन केली, ज्याचा मुख्य उद्देश गरीब लोकांना, विशेषतः महिलांना कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral) छोटे कर्ज उपलब्ध करून देणे हा होता..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५.गरीबांचे बँकर : १९७४ च्या बांगलादेशातील दुष्काळानंतर त्यांनी गरिबांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केला. त्यांनी स्वतःच्या खिशातून ४२ गरीब महिलांना केवळ २७ डॉलर्सचे कर्ज देऊन या प्रयोगाची सुरुवात केली होती.या क्रांतीमुळे लाखो लोक गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडले, म्हणून त्यांना 'लघुवित्ताचे जनक' (Father of Microfinance) म्हटले जाते..प्रमुख पुरस्कार :नोबेल शांतता पुरस्कार (२००६) : तळागाळातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना आणि ग्रामीण बँकेला संयुक्तपणे हा पुरस्कार मिळाला.इतर सन्मान : त्यांना 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' (२००९), 'काँग्रेसनल गोल्ड मेडल' आणि 'वर्ल्ड फूड प्राईज' (१९९४) यांसारख्या ५० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे..Premium|Study Room: मनरेगाचं नाव बदलल्याने विकासावर काय परिणाम होणार?.सध्याचे पद (२०२५) :शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर ८ ऑगस्ट २०२४ पासून डॉ. मोहम्मद युनूस हे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार (Chief Adviser) म्हणून कार्यरत आहेत.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.