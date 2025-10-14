Premium|Study Room: बॅरन बेटावरील ज्वालामुखी उद्रेक

Study Room

Barren Island Eruption 2025 : अंदमान समुद्रातील दुर्गम भूवैज्ञानिक केंद्र असलेल्या बॅरन बेटावरील ताज्या उद्रेकाने पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतले आहे. नक्की काय घडले आणि ही घटना महत्त्वपूर्ण का आहे?
बॅरन बेटावर नक्की काय घडले?

सप्टेंबर २०२५ मध्ये, या ज्वालामुखीत अनेक लहान उद्रेकांच्या मालिकेची नोंद झाली. १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका लहान उद्रेकानंतर, १८ सप्टेंबर रोजी अंदमान समुद्रात ४.२ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झाला.

त्याच्या केवळ दोन दिवसांनंतर, २० सप्टेंबर रोजी, एक अधिक मोठा उद्रेक झाला. भारतीय नौदलाने या घटनेचे चित्रीकरण केले, ज्यात ज्वालामुखीच्या केंद्रीय शंकूवरून तप्त लाव्हा प्रवाह वाहत होता आणि राखेचा दाट धूर आकाशात पसरला होता.

अधिकाऱ्यांनी या उद्रेकाचे वर्णन लहान आणि 'स्ट्रॉम्बोलियन प्रकारची क्रिया' असे केले आहे, जे या ज्वालामुखीच्या आधुनिक चालू काळातील वैशिष्ट्य आहे.

