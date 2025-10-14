Premium|Study Room: बॅरन बेटावरील ज्वालामुखी उद्रेक

बॅरन बेटावर नक्की काय घडले?सप्टेंबर २०२५ मध्ये, या ज्वालामुखीत अनेक लहान उद्रेकांच्या मालिकेची नोंद झाली. १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका लहान उद्रेकानंतर, १८ सप्टेंबर रोजी अंदमान समुद्रात ४.२ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्याच्या केवळ दोन दिवसांनंतर, २० सप्टेंबर रोजी, एक अधिक मोठा उद्रेक झाला. भारतीय नौदलाने या घटनेचे चित्रीकरण केले, ज्यात ज्वालामुखीच्या केंद्रीय शंकूवरून तप्त लाव्हा प्रवाह वाहत होता आणि राखेचा दाट धूर आकाशात पसरला होता. अधिकाऱ्यांनी या उद्रेकाचे वर्णन लहान आणि 'स्ट्रॉम्बोलियन प्रकारची क्रिया' असे केले आहे, जे या ज्वालामुखीच्या आधुनिक चालू काळातील वैशिष्ट्य आहे..या उद्रेकाचा आणि भूकंपाचा काय संबंध आहे?भूकंपाच्या केवळ ४८ तासांनंतर उद्रेक झाल्याने, शास्त्रज्ञांच्या मते हा योगायोग नाही. या घटनेमुळे एक सिद्धांत अधिक बळकट झाला आहे की, बॅरन बेटाची शिलारस प्रणाली 'उद्रेकासन्न स्थितीत' (critically poised state) आहे. याचा अर्थ, शिलारस कोठी (magma chamber) आधीच दाबयुक्त आणि उद्रेकासाठी सज्ज आहे. भूकंपाच्या भूकंपीय लहरींमुळे या नाजूक संतुलनाला धक्का बसला. या हादऱ्यामुळे शिलारसामध्ये विरघळलेले वायू वेगाने प्रसरण पावले, ज्यामुळे दाब प्रचंड वाढला आणि शिलारस पृष्ठभागावर ढकलला गेला. थोडक्यात, भूकंपाने उद्रेक निर्माण केला नाही, तर तो उद्रेक सुरू करणारा एक बाह्य घटक ठरला..Premium|Study Room: लडाख आंदोलन आणि सहावी अनुसूची.असे पूर्वी घडले आहे का?होय. हा नमुना २६ डिसेंबर २००४ रोजी झालेल्या विनाशकारी ९.१ रिश्टर तीव्रतेच्या सुमात्रा-अंदमान भूकंपानंतर सर्वात स्पष्टपणे दिसून आला होता. त्या भूकंपानंतर केवळ पाच महिन्यांनी, मे २००५ मध्ये, बॅरन बेटावर एक मोठा उद्रेक सुरू झाला जो जवळजवळ दोन वर्षे टिकला. सप्टेंबर २०२५ ची घटना, जरी लहान असली तरी, त्याच नमुन्याची पुनरावृत्ती करते आणि प्रादेशिक भूकंप व बॅरन बेटावरील ज्वालामुखी क्रिया यांच्यातील संबंधाला दुजोरा देते..हा ज्वालामुखी वेगळे का आहे?बॅरन बेट अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे :भौगोलिक स्थान : हा संपूर्ण भारतीय उपखंडातील एकमेव खात्री झालेला सक्रिय ज्वालामुखी आहे आणि तो सुमात्रा ते म्यानमार पर्यंत पसरलेल्या ज्वालामुखी पट्ट्याचा एक भाग आहे..पर्यावरणीय द्वैत (Ecological Duality): जरी त्याचे नाव ओसाड भूभागाचे वर्णन करत असले तरी, हा ज्वालामुखी एका समृद्ध सागरी परिसंस्थेचे केंद्र आहे. 'द्वीप वस्तुमान परिणामामुळे' (Island Mass Effect), त्यातून निघणारी पोषक तत्वे आसपासच्या समुद्राला सुपीक बनवतात, ज्यामुळे प्रवाळ बेटांची वाढ होते आणि मांता रे व शार्कसारखे मोठे सागरी जीव आकर्षित होतात. भूवैज्ञानिक आपत्तीवर जीवन कसे अवलंबून राहते, याचा अभ्यास करण्यासाठी ही एक नैसर्गिक प्रयोगशाळा आहे..Premium|Study Room: जीएसटी सुधारणा ते अंगणवाडी पोषण ट्रॅकर चालू घडामोडी.आदिम शिलारस (Primitive Magma): यातून रासायनिकदृष्ट्या आदिम (primitive) प्रकारचे बेसाल्ट आणि बेसाल्टिक अँडेसाइट शिलारस बाहेर पडतो. यामुळे शास्त्रज्ञांना भू-अभिसरण (subduction) प्रक्रियेचा थेट अभ्यास करण्याची संधी मिळते, कारण हा शिलारस पृथ्वीच्या प्रावरणातून (mantle) फारसा बदल न होता थेट पृष्ठभागावर येतो..यापासून काय धोके आहेत आणि काय करणे आवश्यक आहे?हे बेट निर्जन असल्याने मानवी जीवनाला थेट धोका नगण्य आहे. मुख्य धोका ज्वालामुखीच्या राखेचा आहे, जी शेकडो किलोमीटरपर्यंत पसरू शकते आणि विमान वाहतुकीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. .सध्याची निरीक्षण प्रणाली प्रतिक्रियात्मक (reactive) आहे म्हणजेच, उद्रेक सुरू झाल्यावर उपग्रह आणि जहाजांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून आहे. सप्टेंबर २०२५ च्या घटनेने सक्रिय (proactive) दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित केली आहे.तज्ज्ञांनी बेटावर भूकंपमापक (seismometers) आणि जीपीएस सेन्सर्स असलेले एक स्थायी, जमिनीवर आधारित निरीक्षण केंद्र उभारण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे जमिनीतील बदल किंवा विशिष्ट भूकंपीय कंपने यांसारखी उद्रेकाची पूर्वचिन्हे ओळखता येतील आणि केवळ घटनेचे निरीक्षण करण्याऐवजी तिचे पूर्वानुमान करणे शक्य होईल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.