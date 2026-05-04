Premium|Study Room : नागरी शिस्तीचा अभाव; भारतासमोरील मोठे आव्हान

भारत जलदगतीने शहरीकरण, डिजिटलायझेशन आणि आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना, सार्वजनिक जीवनातील नागरी शिस्त ('Civic Sense') हा विषय नव्याने चर्चेत आला आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, रांगेचा शिस्तभंग, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड अशा घटना केवळ वैयक्तिक वर्तनापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या संपूर्ण समाजाच्या संस्कृतीचे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे प्रतिबिंब ठरतात. त्यामुळे भारतात नागरी शिस्तीवरील वाद हा केवळ नैतिकतेचा प्रश्न नसून सुशासन, सार्वजनिक आरोग्य आणि शाश्वत विकास यांच्याशी निगडित व्यापक सामाजिक प्रश्न बनला आहे.अलीकडील काळात महानगरांतील वाढते प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक स्वच्छतेशी संबंधित समस्या यामुळे नागरी शिस्तीचा अभाव अधिक प्रकर्षाने दिसून येतो. उदाहरणार्थ, अनेक शहरांमध्ये स्वच्छता मोहिमा राबवूनही कचरा व्यवस्थापनात अपेक्षित सुधारणा होत नाहीत. यावरून स्पष्ट होते की केवळ सरकारी योजना पुरेशा ठरत नाहीत; नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि जबाबदारीची जाणीव तितकीच आवश्यक आहे. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, नागरी शिस्त ही केवळ नियमांचे पालन करण्यापुरती मर्यादित नसून ती सामाजिक भान, सार्वजनिक हिताची जाणीव आणि सामूहिक उत्तरदायित्व या मूल्यांवर आधारित असते..भारतामध्ये नागरी शिस्तीबाबतचा वाद अनेकदा संस्कार विरुद्ध व्यवस्था ('Culture vs. System') या द्वंद्वावर केंद्रित असतो. काही जणांचा युक्तिवाद असतो की नागरी शिस्तीचा अभाव हा शिक्षण आणि सामाजिक संस्कारांच्या कमतरतेमुळे निर्माण होतो. दुसरीकडे, काही तज्ज्ञ प्रशासनाच्या कमकुवत अंमलबजावणीवर बोट ठेवतात. उदाहरणार्थ, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई सातत्याने होत नसल्यास, नियमांचे पालन करण्याची प्रेरणा कमी होते. त्यामुळे नागरी शिस्तीचा प्रश्न हा नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील परस्पर सहकार्याचा विषय ठरतो.याच पार्श्वभूमीवर, शिक्षणव्यवस्थेत नागरिकशास्त्र ('Civics') आणि नैतिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व देण्याची गरज अधोरेखित होते. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जबाबदारीने वागण्याचे प्रशिक्षण दिल्यास, दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन घडू शकते. तसेच, सामाजिक माध्यमे आणि जनजागृती मोहिमा यांचा प्रभावी वापर करून नागरिकांमध्ये सकारात्मक वर्तनाची प्रेरणा निर्माण करता येऊ शकते. अनेक देशांमध्ये 'नज' ('Nudge') तत्त्वज्ञान वापरून लहान-लहान वर्तनात्मक बदल घडवून आणले जातात; भारतातही अशा अभिनव उपक्रमांची आवश्यकता आहे..शेवटी, नागरी शिस्त हा केवळ कायद्याचा विषय नसून राष्ट्रीय संस्कृती आणि लोकशाही मूल्यांचे द्योतक आहे. स्वच्छ, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध समाज निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वतःपासून बदलाची सुरुवात करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने कठोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक धोरणे राबवली, तर नागरिकांनी जबाबदारीने वागण्याची सवय लावली पाहिजे.नागरी शिस्त ही केवळ सवय नाही; ती एक सामाजिक संस्कार आहे, जो राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया मजबूत करतो.