Premium|Study Room: नागरी सेवक आणि नैतिक मूल्ये

Civil servants : शासनाच्या योजना किंवा निर्णयांमध्ये लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी नागरी सेवेतील अधिकारी मुळात प्रामाणिक असणे गरजेचे आहे.
Impact of Ethics on Transparency and Public Trust
Training Civil Servants in Moral Values: A Path to Integrity

लेखक - अभिजित मोदे

भारतीय नागरी सेवा ही केवळ प्रशासकीय यंत्रणा नसून लोककल्याण आणि सुशासनाचा मुख्य आधार आहे. या यंत्रणेतील नैतिक मूल्यांचे पालन केल्याने शासनावर लोकांचा विश्वास टिकतो, पारदर्शकता वाढते आणि प्रशासन न्याय्य व कार्यक्षम होते.

