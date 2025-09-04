Premium|Study Room : महाराष्ट्राचे राज्यपाल ते उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार

चंद्रपुरम पोन्नूसामी राधाकृष्णन (सी. पी. राधाकृष्णन)जन्म : २० ऑक्टोबर १९५७ , तिरुप्पूर, तामिळनाडू, भारतशिक्षण : बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये बॅचलर (BBA) , व्ही.ओ.चिदंबरम कॉलेज, थुतुकुडी, तामिळनाडू.राजकीय प्रवासकिशोरवयातच रा. स्व. संघ (RSS) आणि भारतीय जनसंघाशी जोडले गेले; १९७४ मध्ये जनसंघाच्या राज्य कार्यकारिणीत समावेशखासदार (लोकसभा) : कोयंबत्तूर मतदारसंघातून १९९८ व १९९९ मध्ये२००४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले.Premium |Study Room : पुलाच्या बांधकामात गंभीर त्रुटी; कार्यकारी अभियंता म्हणून तुमची भूमिका काय? .घटनात्मक पदे (Constitutional Offices)झारखंडचे राज्यपाल : फेब्रुवारी २०२३ - जुलै २०२४महाराष्ट्राचे राज्यपाल : ३१ जुलै २०२४ पासून.अतिरिक्त कार्यभार : तेलंगणा, पुदुच्चेरीचे राज्यपाल व लेफ्टनंट गव्हर्नर (२०२३-२४)राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (NDA) उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार : ऑगस्ट २०२५अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.