Premium|Study Room: भारतात सायबर गुन्हे का वाढतायत?

Digital India’s Dark Side: How Online Crimes Are Redefining Safetyलेखक : सचिन शिंदे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (NCRB) दोन वर्षांनंतर आपला बहूप्रतीक्षित अहवाल ‘क्राइम इन इंडिया २०२३ प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात भारतातील गुन्ह्यांच्या स्वरूपात झालेला बदल स्पष्ट दिसून येतो. पारंपरिक गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होत असताना डिजिटल आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये तीव्र वाढ दिसून येते. या आकडेवारीत भारत डिजिटल समाजाकडे वाटचाल करत असताना निर्माण झालेल्या नव्या सुरक्षा आव्हानांचे चित्र समोर आले आहे..एकूण गुन्हेगारी स्थितीअहवालानुसार, २०२३ मध्ये देशात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या ६२ लाख ४० हजार इतकी असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरासरी दर पाच सेकंदाला एक गुन्हा घडला आहे. हत्या (२.८% घट) आणि बलात्कार (५.९% घट) यांसारखे पारंपरिक हिंसक गुन्हे कमी झाले असले, तरी सायबर गुन्हे, आर्थिक अपराध आणि सार्वजनिक मार्गात अडथळा (कलम २८३ IPC) यांसारख्या इतर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सार्वजनिक मार्गातील अडथळ्याचे गुन्हे ६२ टक्क्यांनी वाढले असून, मोटर वाहन कायद्यातील उल्लंघनाचे प्रमाण तब्बल १०३ टक्क्यांनी वाढले आहे. यातून देशातील नागरी गर्दी, वाहतूक प्रणाली आणि प्रशासनिक अंमलबजावणीतील त्रुटींची वाढती समस्या दिसून येते..Premium|Study Room: सामान्य सैनिकापासून फ्रान्सचा सम्राट बनलेला नेपोलियन बोनापार्ट.दुर्बल घटकांवरील गुन्हेअहवालानुसार महिलांवरील गुन्ह्यांत ०.७ टक्क्यांची किरकोळ वाढ होऊन ४.४८ लाख प्रकरणे नोंदविली गेली आहेत. अनुसूचित जातींवरील गुन्ह्यांमध्ये ०.४ टक्क्यांची वाढ (५७, ७७९ प्रकरणे) झाली आहे. मुलांवरील गुन्ह्यांत ९.२ टक्क्यांची तीव्र वाढ झाली असून, यात ऑनलाइन आणि घरगुती अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. अनुसूचित जमातींवरील गुन्हे तब्बल २८.८ टक्क्यांनी वाढले असून, यामागे चांगले अहवाल नोंदविण्याची प्रक्रिया व जनजागृती हे घटक कारणीभूत ठरल्याचे संकेत आहेत..सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका२०२३ च्या NCRB अहवालातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे सायबर गुन्ह्यांची झपाट्याने वाढ. देशात २०२३ मध्ये ८६,४२० सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली असून ही संख्या २०२२ मधील ६५,८९३ प्रकरणांच्या तुलनेत ३१.२ टक्के अधिक आहे. सायबर गुन्ह्यांचा दर ४.८ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या गुन्ह्यांपैकी सुमारे ६९ टक्के गुन्हे आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहेत, तर लैंगिक शोषणाशी संबंधित गुन्हे ४.९ टक्के आणि खंडणीशी संबंधित गुन्हे ३.८ टक्के आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, बहुतांश ऑनलाइन गुन्हे आर्थिक हेतूने प्रेरित असून, सायबर सुरक्षा जागरूकतेचा अभाव आणि संरक्षणात्मक व्यवस्थेतील कमतरता यांचा गैरफायदा घेतला जात आहे..Premium|Study Room: अफगाणिस्तानशी भारताने मैत्रीचे संबंध का ठेवावे?.राज्यनिहाय सायबर गुन्हेसायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे काही प्रमुख राज्यांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळत आहेत. कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक २१, ८८९ प्रकरणे नोंदविली गेली असून, ही संख्या २०२२ मधील १२,५५६ प्रकरणांच्या तुलनेत मोठी वाढ आहे. तेलंगणामध्ये १८,२३६ आणि उत्तर प्रदेशात १०,७९४ प्रकरणे नोंद झाली आहेत. इंटरनेटचा जास्त वापर, आयटी उद्योगांची मोठी उपस्थिती आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालींचा विस्तार या राज्यांमध्ये असल्याने डिजिटलायझेशनमुळे निर्माण होणारी सायबर असुरक्षिततेची हीच कारणे ठरतात..पुढील दिशासायबर सुरक्षा पायाभूत व्यवस्था राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. पोलीस आणि तपास यंत्रणांना डिजिटल फॉरेन्सिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. शाळा आणि सार्वजनिक प्रचाराद्वारे नागरिकांमध्ये सायबर जागरूकता वाढवणे ही काळाची गरज झाली आहे. शासन, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आर्थिक संस्थांमध्ये सार्वजनिक - खाजगी सहकार्य वाढविले पाहिजे. तज्ज्ञ, न्यायव्यवस्था आणि शैक्षणिक संस्था या सर्वांचा समावेश असलेला बहु-भागधारक दृष्टिकोनच या सायबर संकटावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवू शकतो.डेटा-आधारित धोरण आणि मजबूत डिजिटल नैतिकतेद्वारे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित आणि सक्षम बनवता येऊ शकते..Premium|Study Room: भारतीय लोकशाहीवर परिणाम करणारे न्यायनिर्णय.निष्कर्ष व परिणामअहवालातील आकडेवारीनुसार भारतातील गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत आहे. हिंसक गुन्ह्यांपासून आर्थिक व तंत्रज्ञानाधारित गुन्ह्यांकडे प्रवास होत आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल भारतीय दंडसंहिते (IPC) अंतर्गत प्रसिद्ध झालेला शेवटचा वार्षिक अहवाल आहे, कारण जुलै २०२४ मध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता (BNS)’ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील अहवाल नव्या कायद्याच्या आराखड्यात आणि आधुनिक गुन्हेगारी वर्गीकरणांत सादर होतील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.