Study Room

Premium|Study Room: दयानंद विज्ञानमध्ये ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

Expert Speakers Share Administrative Career Insights: दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाने ‘स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची’ या विषयावर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केले; विद्यार्थ्यांना एमपीएससी व यूपीएससीत यश मिळवण्यासाठी प्रेरणा.
Expert Speakers Share Administrative Career Insights

Expert Speakers Share Administrative Career Insights

sakal

स्टडीरूम
Updated on

लातूर : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रशासकीय सेवेबद्दलची ओढ निर्माण व्हावी आणि त्यांना यशाचा अचूक मार्ग मिळावा या उद्देशातून दि.05 मार्च 2026 रोजी सकाळ प्लस स्टडीरूम व दयानंद शिक्षण संस्था संचलित,दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने प्रशासकीय प्रवासातील प्रेरणा आणि प्रक्रियेचा संगम घडविणारा ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर उद्बोधनपर मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले होते.

Loading content, please wait...
Latur
exam
UPSC
Skill Development
College Students

Related Stories

No stories found.