Premium|Study Room: दयानंद विज्ञानमध्ये ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

लातूर : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रशासकीय सेवेबद्दलची ओढ निर्माण व्हावी आणि त्यांना यशाचा अचूक मार्ग मिळावा या उद्देशातून दि.05 मार्च 2026 रोजी सकाळ प्लस स्टडीरूम व दयानंद शिक्षण संस्था संचलित,दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने प्रशासकीय प्रवासातील प्रेरणा आणि प्रक्रियेचा संगम घडविणारा ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर उद्बोधनपर मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले होते..या कार्यक्रमासाठी दयानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मीरमण लाहोटी व सचिव रमेश बियाणी यांचेही प्रोत्साहन मिळाले.या कार्यक्रमप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्र.प्राचार्य डॉ.सिद्धेश्वर बेल्लाळे,ज्ञानदीप अकॅडेमी पुणेचे सिनियर फॅकल्टी श्रीकांत जाधव, ॲड.वैभव खुपसे, गटविकास अधिकारी सुरज गावडे, डी.वाय. एस.पी.सौरभ सुरवसे, कार्यक्रम व्यवस्थापक सकाळ माध्यम समूहाचे आदित्य वैशंपायन, यीन सकाळचे वरिष्ठ अधिकारी अमर साखरे, कार्यक्रम समन्वयक डॉ.रवींद्र शिंदे, डॉ.संगीता जाजू, डॉ.रामशेट्टी शेटकार, पत्रकार गणेश स्वामी, डॉ.रोहिणी शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी सौरभ सुरवसे यांनी एमपीएससी,यूपीएससी अशा स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे असेल तर विद्यार्थ्यांनी कष्ट, मेहनत व भरपूर अभ्यास केले पाहिजे.पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच मोठी स्वप्ने पाहिले पाहिजेत.ती स्वप्ने सत्यात उतरवण्यासाठी वेळेचे नियोजन करून मार्गक्रमण केले पाहिजे हे सांगत असताना त्यांनी आपला प्रशासकीय प्रवास,त्यातील आव्हाने आणि या पदाच्या माध्यमातून समाजात घडवता येणारा बदल यावरही त्यांनी प्रकाश टाकले..सुरज गावडे यांनी जीवन हे संघर्ष असून प्रत्येकांनी आपल्या आयुष्याच्या कठीण परीक्षेत नेहमी उंच शिखर गाठले पाहिजे.यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी जीवनात निश्चित ध्येय,मजबूत पाया, कामाचे प्लॅनिंग, सातत्य, हार्ड वर्क व अपयशावर मात करण्याची धमक ठेवली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.ॲड.वैभव खुपसे यांनी दयानंद शिक्षण संस्था ही नावाजलेली शिक्षण संस्था असून या संस्थेने व महाविद्यालयाने अनेक गुणवंत विद्यार्थी घडविले आहेत..हाच वारसा जपत विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून करिअर घडविले पाहिजे.लेखन,वाचन, श्रवण व संभाषण कौशल्य वृद्धिंगत केले पाहिजे.लिहिणे व वाचण्याला वय नसते.आयुष्यभर आपण विद्यार्थीच असतो आणि आपण स्वतःला घडविले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.श्रीकांत जाधव यांनी विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना विशिष्ट ध्येय निश्चित करून यशस्वी जीवनाची वाटचाल केली पाहिजे असे सांगून परीक्षेचा बदलता ट्रेंड, एमपीएससीची नवीन वर्णनात्मक पद्धत व त्या अनुषंगाने लेखनाचा सराव कसा करावा हे सांगितले.त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षेतील मराठी टक्का वाढावा अशीही त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली..प्रास्ताविकातून प्र.प्राचार्य डॉ.सिद्धेश्वर बेल्लाळे यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचे स्वरूप व त्याची तयारी कशी करावी आणि भावी काळात दयानंदचे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून घडले पाहिजेत या उद्देशातून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असे त्यांनी सांगितले तर आभार डॉ.रामशेट्टी शेटकार यांनी मानले.सूत्रसंचालन प्रा.अरुणा चौधरी यांनी केले..कार्यक्रमाचे स्वरूप अत्यंत नेटके आणि मार्गदर्शक होते. 'ग्रेट भेट' उपक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात केवळ अधिकाऱ्यांच्या यशोगाथाच मांडल्या गेल्या नाहीत, तर बदलत्या परीक्षा पद्धतीनुसार अभ्यासाची रणनीती कशी असावी, याचा 'रोडमॅप' देखील विद्यार्थ्यांना देण्यात आला.मराठी टक्का वाढवण्यासाठी सकाळ माध्यम समूह आणि ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालणारा 'सकाळ प्लस स्टडीरुम' हा उपक्रम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. दर आठवड्याला प्रकाशित होणाऱ्या डिजिटल ई-पेपरच्या माध्यमातून एमपीएससी व यूपीएससीचा सराव आता मराठीतून करणे सोपे झाले आहे. केंद्रीय सेवांमध्ये मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढवणे आणि बदललेल्या परीक्षा पद्धतीनुसार दर्जेदार साहित्य उपलब्ध करून देणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय होते.व्याख्यानानंतर विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना तज्ज्ञांनी दिलखुलास उत्तरे दिली, ज्यामुळे अनेक शंकांचे निरसन झाले. हा उपक्रम केवळ अधिकारी होण्याचे स्वप्न दाखवत नाही, तर ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी 'प्रेरणा' आणि 'प्रक्रिया' यांचा मेळ घालून विद्यार्थ्यांचा यशाचा मार्ग सुकर करतो.याप्रसंगी महाविद्यालयातील इतर प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते..