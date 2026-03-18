Premium|Study Room : लोकसभा परीसीमनामुळे बदलणार भारताचे राजकीय गणित!

लेखक : अभिजीत मोदेपरीसीमन म्हणजे काय?परीसीमन ही लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने ठरविण्याची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया जनगणनेनुसार केली जाते जेणेकरून लोकसंख्येतील बदलानुसार मतदारसंघांमध्ये प्रतिनिधित्व योग्य राहील. भारतीय घटनेच्या कलम ८२ नुसार संसद जनगणनेनंतर परीसीमन कायदा करते.लोकसभा परीसीमनसाठी घटनात्मक तरतुदी आणि नियमभारतीय घटनेच्या कलम ८१ आणि ८२ नुसार लोकसभेच्या जागा लोकसंख्येनुसार वाटप केल्या जातात. कलम १७० राज्य विधानसभांसाठी आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कलम ३३० व ३३२ नुसार जागा राखीव ठेवल्या जातात. ही प्रक्रिया प्रत्येक दहा वर्षांनी होते; पण १९७६ च्या ४२व्या दुरुस्तीनुसार २००० पर्यंत स्थगित करण्यात आली..परीसीमन आयोगाची भूमिकापरीसीमन आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे जी संसद कायद्याने नेमते. याचे आदेश न्यायालयात आव्हान देता येत नाहीत, जसे २००२ च्या कायद्यातील कलम १० सांगते. आयोग सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवडक व्यक्तींपैकी नेमला जातो.२०२६ नंतर भारतात होणारे नवे परीसीमन२०२६ मध्ये पुढील जनगणनेनंतर परीसीमन होण्याची शक्यता आहे. ८४व्या आणि ८७व्या दुरुस्तीमुळे जागांची संख्या स्थिर ठेवली गेली; पण आता ती वाढवण्याबाबत चर्चा आहे. लोकसभा ५५० जागांपर्यंत मर्यादित आहे; मात्र संविधान दुरुस्तीद्वारे ती वाढवता येईल..परीसीमनमुळे दक्षिण राज्यांचे नुकसान होईल का?दक्षिण भारतातील राज्यांची चिंता खूप गंभीर आहे, कारण तेथील लोकसंख्या वाढ नाटकीयरीत्या कमी झाल्याने, जसे की केरळमध्ये १.४, तामिळनाडूत १.६ आणि कर्नाटकात १.७ असा खालच्या स्तराचा जन्मदर यामुळे भविष्यातील लोकसभेच्या जागा वाटपात त्यांना कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच उत्तर भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येनुसार उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात २.४ च्या सरासरी जन्मदरामुळे संसदीय जागा नाटकीयरीत्या वाढतील आणि दक्षिण राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होईल, परिणामी संघीय संतुलन पूर्णपणे बिघडून दक्षिणेकडील विकासाचे प्रमाण कमी होईल; याचा थेट परिणाम वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावरही पडेल. कारण लोकसंख्या हा प्रमुख निकष असल्याने दक्षिण राज्यांना कमी करसवलती आणि अनुदान मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवर विपरीत परिणाम होईल आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का बसेल.ऐतिहासिक पार्श्वभूमीस्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकसभेच्या जागा वाटपासाठी जनगणनेच्या आधारावर चार प्रमुख परीसीमन प्रक्रिया राबवल्या गेल्या. प्रथम १९५१ च्या जनगणनेवर आधारित १९५२ मध्ये, दुसरे १९६१ च्या जनगणनेवर १९७२ मध्ये, तिसरे १९७१ च्या जनगणनेवर १९७३ मध्ये आणि चौथे २००१ च्या जनगणनेवर आधारित २००२ मध्ये. ज्यामुळे उत्तर भारताच्या वेगवान लोकसंख्या वाढीला प्राधान्य मिळाले आणि दक्षिण राज्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी राहिले; मात्र, ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७६ मध्ये पहिल्या परीसीमननंतर (१९७७) पुढील परीसीमन २००० पर्यंत थांबवण्यात आले, ज्यामुळे तात्पुरते संघीय संतुलन राखले गेले, आणि नंतर ८४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ मध्ये ही मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली, ज्यामुळे सध्याच्या ५४३ जागांचे वाटप कायम राहिले; आता २०२६ नंतर, २०२१ च्या जनगणनेपासून (किंवा २०२५ च्या आगामी जनगणनेपासून) नवीन परीसीमन प्रक्रिया सुरू होईल, जी लोकसंख्या असमतोलामुळे राजकीय वादग्रस्त ठरेल आणि दक्षिण राज्यांच्या भीतींना खतपाणी घालेल..परीसीमनमुळे मतदारसंघांचे राजकीय चित्र बदलणार!ही लोकसभा जागा परीसीमन प्रक्रिया सर्व राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते, कारण ती मतदारसंघांच्या सीमांचे पुनर्रचन करते ज्यामुळे मतदारांचे स्वरूप, स्थानिक मुद्दे आणि पक्षांचे पारंपरिक मतबँक पूर्णपणे बदलतात. उदाहरणार्थ, शहरीकरणामुळे ग्रामीण मतदारसंघ शहरकेंद्रित होऊ शकतात किंवा लोकसंख्या स्थलांतरामुळे बहुसंख्याक मतदारांचा प्रकार बदलू शकतो, ज्यामुळे भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांना उत्तर भारतात फायदा होईल तर दक्षिणेत द्रविड पक्षांना नुकसान होईल..