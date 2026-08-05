Premium|Study Room : लोकशाहीचे अपयश की अपुरी लोकशाही?

जून २०११ मध्ये नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधी कठोर 'जनलोकपाल' कायद्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. या उपोषणाच्या निमित्ताने भारताने नागरी सहभागाचा एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आविष्कार अनुभवला. देशभरातील लाखो नागरिक, तरुण आणि सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली, त्यांनी मेणबत्त्या पेटवून आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची ठाम मागणी केली. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संसदेला अखेर जनतेच्या या तीव्र आणि व्यापक दबावासमोर झुकावे लागले आणि २०१३ मध्ये 'लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा' संमत झाला. ही ऐतिहासिक घटना केवळ एका कायद्याच्या निर्मितीपुरती मर्यादित नव्हती, तर तिने एका सखोल लोकशाही सिद्धांताची पुनर्प्रतिष्ठा केली. जेव्हा लोकशाही व्यवस्था भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि उच्चभ्रू वर्गाच्या मक्तेदारीमुळे बाधित होते, तेव्हा लोकशाही प्रक्रियेचा किंवा मूल्यांचा त्याग करून हुकूमशाहीचा मार्ग स्वीकारणे हा त्यावरचा उपाय नसतो, तर लोकशाही प्रक्रियांचा विस्तार करणे, नागरी सहभाग वाढवणे आणि संस्थात्मक चौकट अधिक मजबूत करणे हाच खरा परिहार असतो. अमेरिकन विचारवंत एच. एल. मेन्केन यांचे 'लोकशाहीच्या दोषांवर अधिक लोकशाही हाच परिहार आहे' हे विधान याच विरोधाभासी परंतु अत्यंत शक्तिशाली सत्याकडे निर्देश करते. लोकशाहीचे अपयश हे मूलतः अपुऱ्या लोकशाहीचे फलित असते आणि त्यावर केवळ लोकशाहीच्या अधिक सखोलीकरणातून (Democratic Deepening)च मात करता येते..Premium|Study Room : आपत्तीतील बचावात व्हीआयपी की सर्वसामान्य? आयएएस अधिकाऱ्यांसमोरील नैतिक दुविधेचा सखोल वेध.लोकशाहीच्या दोषांवर उपचारात्मक उपाययोजना आखण्यापूर्वी, लोकशाही व्यवस्थेला ग्रासणाऱ्या विविध संरचनात्मक विकृतींचे निष्पक्ष आणि गंभीर वैज्ञानिक निदान करणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारताचा प्रदीर्घ लोकशाही अनुभव अशा अनेक दीर्घकालीन विकृतींची स्पष्ट साक्ष देतो. निवडणुकीवर आधारित लोकशाहीचा सर्वात गंभीर आणि घातक दोष म्हणजे बहुसंख्याकवाद (Majoritarianism) होय.या व्यवस्थेत अनेकदा केवळ मतांच्या संख्याबळाच्या जोरावर अल्पसंख्याक आणि वंचित घटकांच्या मूलभूत हक्कांवर, सामाजिक सन्मानावर आणि अस्तित्वावर गदा आणली जाते. 'राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या' (NCRB) नोंदींनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचारांची वाढती आकडेवारी हीच वस्तुस्थिती दर्शवते की, केवळ निवडणुकीची यंत्रणा राबवणे म्हणजे खरी लोकशाही नव्हे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या धोक्याची पूर्वकल्पना देत अत्यंत स्पष्टपणे सांगितले होते की, 'लोकशाही ही केवळ सरकारची किंवा शासनाची एक कायदेशीर रचना नसून, ते मूलतः सहजीवनाचे आणि एकमेकांबद्दलच्या आदराचे एक सामाजिक स्वरूप आहे.' सामाजिक समतेच्या आणि बंधुतेच्या मजबूत पायाशिवाय उभारलेली केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित असलेली लोकशाही ही संस्थात्मकदृष्ट्या अत्यंत पोकळ आणि असंतुलित ठरते..राजकीय भ्रष्टाचार हा लोकशाही व्यवस्थेचा सर्वात दृश्यमान आणि चिंताजनक दोष मानला जातो. 'ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल'च्या जागतिक भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात भारताचे स्थान सातत्याने खालच्या पातळीवर राहिलेले दिसते. याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) च्या अहवालानुसार, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या सुमारे ४३ टक्के खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. ही आकडेवारी लोकशाही व्यवस्थेची गुन्हेगारी रोखण्यातील हतबलता आणि सार्वजनिक जीवनात गुन्हेगारी प्रवृत्तींचे होणारे उदात्तीकरण स्पष्टपणे अधोरेखित करते.या विकृतीसोबतच निवडणुकीतील अफाट धनशक्तीचा आणि भांडवलाचा वाढता प्रभाव लोकशाहीतील राजकीय समतेच्या सिद्धांताला सुरुंग लावतो. 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज'च्या अभ्यासानुसार, २०१९ च्या भारतीय निवडणुकांवर तब्बल ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाला. जेव्हा अपारदर्शक इलेक्टोरल बाँड्ससारख्या साधनांद्वारे मोठे उद्योगपती राजकीय पक्षांना अब्जावधी रुपयांचा निधी देतात, तेव्हा निवडणुकांचे निकाल हे सामान्य नागरिकांच्या इच्छेपेक्षा आर्थिक ताकदीचे प्रतिबिंब बनतात, ज्यामुळे 'एक व्यक्ती, एक मूल्य' हा लोकशाहीचा मूळ आधार मोडून पडतो..४१५० कोटींचा पंढरपूर कॉरिडॉर! संतांच्या विचारांवर आधारित डिजिटल संतसंग्रहालय, अभंगांचा इतिहास अन् त्यामागील जीवनदृष्टी अनुभवता येईल अशी अभंग ऑडिओ गॅलरी असावी, सविस्तर वाचा....लोकशाहीसमोरील आणखी एक मोठा धोका म्हणजे लोकानुरंजनवाद (Populism) होय. यामध्ये निवडून आलेले राजकीय नेते घटनात्मक मर्यादा आणि संस्थात्मक नियंत्रणे बाजूला सारून थेट जनभावनांना आणि आक्रमक बहुसंख्याकवादी भावनांना साद घालतात. 'फ्रीडम हाऊस'च्या अहवालात भारताची गणना 'आंशिक मुक्त' देशांमध्ये करताना स्वायत्त संस्थांवरील वाढत्या राजकीय दबावाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला होता. आधुनिक काळात लोकशाहीचा ऱ्हास हा कोणत्याही लष्करी बंडाद्वारे होत नसून, तो लोकशाही जनादेशाचाच वापर करून केला जातो. निवडून आलेले सत्ताधीश न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक संरक्षण टप्प्याटप्प्याने कमकुवत करतात आणि निवडणुकीची बाह्य चौकट कायम ठेवून लोकशाहीचे आतून क्षरण घडवून आणतात.या सर्व संरचनात्मक दोषांवर आणि व्याधींवर 'अधिक लोकशाही' हाच एकमेव परिणामकारक आणि शाश्वत उपाय ठरतो. बहुसंख्याकवादाच्या दोषावर मात करण्यासाठी अल्पसंख्याकांचे हक्क घटनात्मक पातळीवर सुरक्षित करणे आणि न्यायव्यवस्थेला त्यांचे संरक्षक बनवणे आवश्यक असते. भारताची घटनात्मक रचना याच तत्त्वावर आधारित आहे, जिथे मूलभूत हक्क हे संसदेच्या बहुमताच्या निर्णयांपेक्षा श्रेष्ठ मानले गेले आहेत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय बहुसंख्याकवादी दबावाला न जुमानता समलैंगिकता गुन्हेमुक्त करते अथवा आदिवासींच्या वनहक्कांचे रक्षण करते, तेव्हा ती संस्थात्मक लोकशाहीच्या माध्यमातून बहुसंख्याकवादावर मिळवलेला सकारात्मक विजय असतो. तसेच, भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर मात करण्यासाठी निष्पक्ष आणि शक्तिशाली उत्तरदायित्व संस्थांचे बळकटीकरण करणे अत्यंत गरजेचे असते. केरळमधील लोकायुक्त असोत वा 'CAG' चे अहवाल, स्वायत्त संस्था जर राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त राहिल्या, तर त्या लोकशाहीतील भ्रष्टाचाराला प्रभावीपणे आळा घालू शकतात..सत्तेचे आणि निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीच्या अनेक दोषांवर एकाच वेळी मात करण्याचे एक प्रभावी साधन आहे. संविधानातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांची निर्मिती करून लोकशाही निर्णयप्रक्रिया थेट ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचवली. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे केरळचे 'पीपल्स प्लॅनिंग कॅम्पेन' होय, जिथे राज्याच्या विकास निधीपैकी ३५ ते ४० टक्के निधी थेट स्थानिक संस्थांकडे वर्ग करून नागरिकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित करण्यात आला. या प्रयोगाने केवळ संसाधनांचे समताधिष्ठित वाटप केले नाही, तर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटवून नागरी समाधान वाढवले.तसेच, २००५ च्या 'माहितीचा अधिकार कायद्याने' (RTI) सामान्य नागरिकांना पारदर्शकतेचे शस्त्र देऊन प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचे बळ दिले. स्वतंत्र वृत्तपत्रे, सामाजिक संघटना आणि नागरी समाज लोकशाहीच्या अशा पायाभूत संरचना उभारतात, ज्यामुळे नागरिकांना केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता सतत धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सक्रिय राहता येते.तथापि, 'अधिक लोकशाही' या सिद्धांताची अंमलबजावणी करताना काही मूलभूत मर्यादांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. काही सामाजिक-आर्थिक दोष हे भांडवलशाही व्यवस्थेशी इतके जोडलेले असतात की, केवळ राजकीय प्रक्रियांद्वारे ते नष्ट करणे कठीण जाते. भांडवलशाहीत संपत्तीचे केंद्रीकरण होते, ज्यामुळे राजकीय प्रक्रियेवर श्रीमंतांचा प्रभाव राहतोच..याशिवाय, हवामान बदल, आर्थिक धोरणे किंवा महामारी नियंत्रण यांसारख्या तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या विषयांमध्ये तज्ज्ञांचे ज्ञान (Technocratic Expertise) आणि लोकशाहीतील जनमत यांच्यात विरोधाभास निर्माण होऊ शकतो. तरीही, सत्तावादी किंवा हुकूमशाही पर्याय हे लोकशाहीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक विनाशकारी ठरतात. हुकूमशाही व्यवस्थांमध्ये सत्तेच्या केंद्रीकरणातून अनियंत्रित भ्रष्टाचार जन्माला येतो. त्यामुळे भारताचा भावी प्रवास हा लोकशाहीच्या बहुआयामी सखोलीकरणावरच अवलंबून असला पाहिजे.सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ संस्थात्मक सुधारणांपेक्षाही लोकशाही संस्कृतीचे आणि नैतिक मूल्यांचे संगोपन करणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'सामाजिक लोकशाही'च्या संकल्पनेनुसार, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही केवळ संविधानातील कायदेशीर तत्त्वे न राहता, ती आपल्या दैनंदिन सामाजिक जीवनाची अंगभूत मूल्ये बनली पाहिजेत. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने हेच सिद्ध केले की, लोकशाहीत नागरी हस्तक्षेपाद्वारे स्वतःच्या चुका दुरुस्त करण्याची एक अद्वितीय 'स्व-उपचार क्षमता' (Self-healing Capacity) असते.पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे, 'लोकशाही ही उत्तम शासनव्यवस्था आहे, कारण इतर सर्व पर्याय तिच्यापेक्षा वाईट आहेत.' लोकशाहीच्या दोषांचा एकमेव शाश्वत परिहार म्हणजे 'अधिक लोकशाही' होय - अधिक नागरी सहभाग, अधिक संस्थात्मक उत्तरदायित्व, अधिक स्वायत्तता आणि प्रत्येक नागरिकासाठी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेप्रती असलेली दृढ व प्रामाणिक बांधिलकी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.