Premium|Study Room : भारतात डिजिटल व्यसनाचा वाढता धोका; तरुण पिढीवर गंभीर परिणाम

लेखक : सत्यजित हिंगेगेल्या दशकात भारतात डिजिटल क्रांतीने अभूतपूर्व वेग घेतला आहे. स्वस्त इंटरनेट, स्मार्टफोनचा झपाट्याने वाढलेला प्रसार आणि सामाजिक माध्यमांचे आकर्षण यामुळे भारतीय समाजाच्या जीवनशैलीत मोठे परिवर्तन घडले आहे. संवाद, शिक्षण, मनोरंजन, व्यापार आणि प्रशासन या सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाने नवी दारे उघडली आहेत. परंतु या परिवर्तनासोबतच एक गंभीर सामाजिक समस्या वेगाने पुढे येत आहे, ती म्हणजे डिजिटल व्यसन.आज भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या इंटरनेट वापरकर्त्यांपैकी एक देश बनला आहे. ग्रामीण भागातही स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, लघु व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म आणि सततची ऑनलाइन उपस्थिती यामुळे अनेक युवक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल साधनांवर अतिनिर्भरता वाढताना दिसते. दिवसातील मोठा वेळ मोबाईल स्क्रीनकडे पाहण्यात जात असल्याने मानसिक आरोग्य, शैक्षणिक प्रगती आणि सामाजिक संबंध यांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत..डिजिटल व्यसनाचा सर्वाधिक परिणाम तरुण पिढीवर होत असल्याचे विविध अभ्यासांतून दिसून येते. अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होत आहे. सततच्या नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अद्यतने आणि ऑनलाइन गेम्स यामुळे एकाग्रता कमी होते. याशिवाय, झोपेच्या सवयींमध्ये बिघाड, तणाव, चिंता आणि नैराश्य यांसारख्या मानसिक समस्याही वाढताना दिसतात. काही तज्ञांच्या मते, सततच्या डिजिटल वापरामुळे मेंदूची लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.डिजिटल व्यसनाचे आणखी एक महत्त्वाचे सामाजिक परिणाम म्हणजे मानवी संबंधांमध्ये निर्माण होणारी दरी. पूर्वी कुटुंबातील सदस्य एकत्र बसून संवाद साधत असत; परंतु आज अनेक वेळा प्रत्येकजण आपल्या मोबाईलमध्ये गुंतलेला दिसतो. यामुळे कुटुंबातील संवाद कमी होत आहे आणि सामाजिक संबंध कमकुवत होत आहेत. विशेषतः मुलांमध्ये आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये प्रत्यक्ष सामाजिक कौशल्यांचा विकास कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते..या समस्येचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे ऑनलाइन सामग्रीचे स्वरूप. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत तुलना, दिखावा आणि आभासी लोकप्रियतेची स्पर्धा निर्माण होते. यामुळे तरुणांमध्ये आत्मविश्वास कमी होणे, स्वतःबद्दल असमाधान निर्माण होणे आणि सामाजिक दबाव वाढणे अशा समस्या निर्माण होतात. शिवाय, चुकीची माहिती, सायबर छळ आणि ऑनलाइन फसवणूक यांसारख्या धोक्यांनाही वापरकर्त्यांना सामोरे जावे लागते.सरकार आणि समाज या दोघांसाठीही डिजिटल व्यसनाचे आव्हान गंभीर आहे. भारत सरकारने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सायबर सुरक्षा जनजागृती आणि ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्येही विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करण्याचे मार्गदर्शन दिले जात आहे. परंतु केवळ सरकारी उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत; कुटुंब आणि समाजानेही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे..डिजिटल साधनांचा वापर पूर्णपणे टाळणे शक्य नाही आणि ते आवश्यकही नाही. उलट, आजच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे साधन बनले आहे. त्यामुळे प्रश्न तंत्रज्ञानाच्या अस्तित्वाचा नाही, तर त्याच्या संतुलित वापराचा आहे. पालकांनी मुलांच्या स्क्रीन वेळेवर नियंत्रण ठेवणे, शाळांनी डिजिटल साक्षरतेवर भर देणे आणि व्यक्तींनी स्वतःच्या डिजिटल सवयींबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे.अखेरीस, डिजिटल क्रांतीने भारतीय समाजाला अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु या संधींचा लाभ घेत असताना त्यातील धोकेही ओळखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. संतुलित वापर, जागरूकता आणि सामाजिक जबाबदारी यांच्या माध्यमातूनच डिजिटल तंत्रज्ञान मानवाच्या प्रगतीचे साधन ठरू शकते; अन्यथा तेच तंत्रज्ञान समाजासाठी नव्या समस्यांचे कारण बनू शकते.