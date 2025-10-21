Premium|Study Room : भारत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीच्या फेऱ्यात का अडकला?

From Reaction to Prevention: How India Can Build a Disaster-Resilient Futureलेखक : महेश शिंदेया वर्षी भारत पुन्हा एकदा नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींच्या फेऱ्यात अडकला. पंजाबमध्ये मुसळधार पावसाने नद्यांनी पातळी ओलांडली. हजारो गावं आणि लाखो एकर शेती पाण्याखाली गेली. उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात अचानक आलेल्या पुरात संपूर्ण वसाहती वाहून गेल्या. पश्चिम बंगालमध्ये दरडी कोसळून अनेकांचे प्राण गेले. गुजरातमधील फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटाने २१ लोक जागीच मृत्युमुखी पडले, तर तेलंगणातील रासायनिक कारखान्यातील दुर्घटनेत जवळपास ५० जणांचा बळी गेला. शहरातही परिस्थिती वेगळी नव्हती पुण्याजवळील कुंडमळा पूल कोसळून निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि प्रयाग कुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत भक्तांचा जीव गेला. महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यात पूर आला. ही सगळी उदाहरणं स्वतंत्र घटना नसून भारतातील आपत्ती व्यवस्थेतील मुलभूत दोषांची लक्षणं आहेत. आपल्याकडे आपत्तीनंतर मदत देण्याची क्षमता वाढली आहे, पण आपत्ती होण्याआधी ती टाळण्याची यंत्रणा अजूनही कमकुवतच आहे. आपण संकटाला प्रतिसाद देण्यात तरबेज झालो आहोत, पण संकट टाळण्यात मात्र अपयशी ठरलो आहोत..अपयशाची कारणे तुटलेली समन्वय यंत्रणाभारतामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाकडे अजूनही एक विभागीय काम म्हणूनच पाहिलं जातं. NDMA, राज्य आपत्ती प्राधिकरण, सिंचन, वन, पर्यावरण आणि स्थानिक संस्था अशा अनेक यंत्रणा आपापल्या चौकटीत काम करतात. या सर्व संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. एका विभागाच्या चुकीमुळे दुसऱ्याचं काम विस्कळीत होतं असेल याचा विचारच केला जात नाही आणि शेवटी जबाबदारी कोणाची हेच ठरवता येत नाही. परिणामी, सूचना उशिरा मिळतात, मदत उशिरा पोहोचते आणि नुकसान अनेक पटींनी वाढतं..अनियोजित विकासशहरीकरण आणि पर्यावरणीय दुर्लक्ष या दोन्ही गोष्टी आज आपत्तींच्या मुळाशी आहेत. आपण पूरक्षेत्रात, नदीकाठावर, दरडी कोसळणाऱ्या टेकड्यांवर घरं बांधतो आणि मग निसर्गाचा राग सहन करतो. जोशीमठात जमिनीला भेगा पडत होत्या पण विकासाच्या नावाखाली बांधकाम सुरू राहिलं. अशा अनियंत्रित वाढीमुळे नैसर्गिक साधनांची घडी बिघडते आणि पूर, दरडी, वादळं या नैसर्गिक आपत्ती मानवनिर्मित बनून जातात..अर्धवट अंदाज आणि कमकुवत सूचना प्रणालीतांत्रिकदृष्ट्या भारताकडे हवामान केंद्रं, उपग्रह डेटा आणि अंदाज प्रणाली आहेत, पण ती शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. डोंगरातल्या किंवा दुर्गम भागातल्या लोकांना वेळेवर सूचना मिळत नाहीत. अनेक वेळा मोबाईल नेटवर्क नसतं, तर काही वेळा इशारा दिला गेला तरी त्यावर कृती होत नाही. पूर्वसूचना ही कागदावर तर दिसते, पण वास्तवात ती अनेक जीव वाचवण्यात अपयशी ठरते..मदतीवर भर, प्रतिबंधावर दुर्लक्षआपत्ती नंतरच्या मदतीवर आपण प्रचंड पैसा खर्च करतो, पण आपत्ती होऊच नये यासाठी खूपच कमी गुंतवणूक करतो. पूरानंतर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळते, पण पूर टाळण्यासाठी नाल्यांची खोली वाढवणे, बंधारे दुरुस्त करणे किंवा जलनियोजन करणे यासाठी फारशी तयारी होत नाही. झालेल्या घटनांकडे राजकारण्यांचं आणि प्रसारमाध्यमांचं लक्ष केंद्रित होतं पण प्रतिबंधक उपायांकडे कोणाचं लक्ष जात नाही..आपत्ती प्रतिबंधाकडे केवळ खर्च नव्हे, तर गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून पहायला हवे.स्थानिक पातळीवरील दुर्बलता स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींकडे आपत्ती व्यवस्थापनाची साधनं नाहीत. त्यांना ना प्रशिक्षण दिलं जातं, ना निधी मिळतो. प्रत्यक्षात आपत्ती आल्यानंतर पहिल्या काही मिनिटांत स्थानिक लोकच प्राथमिक मदतनीस असतात. जर त्यांना आधीच प्रशिक्षण आणि साधनं मिळाली, तर हानी अनेक पटींनी कमी होऊ शकते. स्थानिक सहभागाशिवाय कोणतीही आपत्ती योजना प्रभावी ठरू शकत नाही..हवामान बदल : नवा धोकाहवामान बदलाने या सगळ्या समस्यांना नवा आणि भीषण आयाम दिला आहे. आज पाऊस अधिक अनियमित झाला आहे, तापमान वाढत आहे, आणि हिमनद्या वितळत आहेत. एका शतकात एकदा येणारे पूर किंवा वादळे आता सातत्याने येत आहेत. ही बदलती निसर्गाची रचना जुने मानदंड धोक्यात आणते. त्यामुळेच भविष्यात आपल्याला नवीन हवामान जोखमींचं वैज्ञानिक आकलन करून तशी योजना आखाणे गरजेचे आहे. नियमभंग आणि बेपर्वाईऔद्योगिक अपघात आणि नियमभंग आज गंभीर समस्या बनले आहेत. तेलंगणातील स्फोट असो वा गुजरातमधील आग या दोन्ही दुर्घटनांमध्ये सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले होते. तपासणी वेळेवर झाली नाही, परवाने कालबाह्य होते आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं. भारतात नियम आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. शिक्षा कमी असल्याने निष्काळजीपणा वाढतो..आपत्ती प्रतिबंध : भारताची गरज आणि जबाबदारीआता भारताने आपत्ती व्यवस्थापन नव्हे तर आपत्ती प्रतिबंध हा दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. प्रत्येक जिल्हा, शहर आणि गावाने आपला जोखीम नकाशा तयार करायला हवा. नद्यांच्या काठांवर आणि पूरक्षेत्रात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये. शहर नियोजनात हवामान जोखीम हा अनिवार्य घटक असावा. पुल, रस्ते, कारखाने आणि घरं ही नव्या हवामान वास्तवाला सुसंगत असावीत.कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह, आणि सेन्सर यांच्या साहाय्याने भूस्खलन, पूर किंवा ढगफुटी यांचे आधीच अंदाज मिळवता येतात. पण हे तंत्रज्ञान तेव्हाच उपयोगी ठरेल जेव्हा शासन वेळेत ऐकून कृती करेल.निसर्गाशी लढण्याऐवजी त्याच्यासोबत जगायला शिकणं हेच सर्वात शहाणपणाचं पाऊल आहे. .सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नागरिकांचा सहभाग. शाळांमध्ये आपत्ती शिक्षण अनिवार्य असावं, युवकांना पहिल्या मदतीचं प्रशिक्षण दिलं जावं, आणि ग्रामपातळीवर नियमित सराव होणं आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाने आपली जोखीम नोंदवही ठेवावी. कोणत्या घराला धोका, सुरक्षित रस्ते, आश्रयस्थान कुठे आहे याची माहिती प्रत्येकाला असावी.आर्थिक यंत्रणेतही बदल गरजेचा आहे. केंद्र सरकारचा प्रस्तावित हवामानाशी निगडित राष्ट्रीय विमा आराखडा योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. पूर किंवा वादळ झाल्यास ठराविक मर्यादा ओलांडली की विमा आपोआप कार्यान्वित व्हावा. अशा प्रणालींमुळे नागरिकांना त्वरित मदत मिळते आणि सरकारी यंत्रणेवरील भार कमी होतो..नैतिक जबाबदारी आणि नवा दृष्टीकोनआपत्ती प्रतिबंध ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, ती प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. पूल कोसळताना, दरड कोसळताना किंवा कारखान्यात आग लागताना, आपण आपल्या निष्काळजीपणाचा परिणाम पाहतो. देवाची इच्छा म्हणून सगळं झाकून टाकणं सोपं असतं, पण खरा उपाय म्हणजे सजग नियोजन आणि जबाबदारीचं शासन..भारतातील प्राचीन विचारधारा निसर्गाशी सुसंवाद शिकवते. अर्थशास्त्रातील पूर नियंत्रण, दक्षिण भारतातील सामुदायिक तलाव, गावकऱ्यांचा जलव्यवस्थेतील सहभाग ही सर्व उदाहरणं आजच्या भारतासाठी प्रेरणादायी आहेत. आधुनिक राज्याने पुन्हा तोच समतोल साधायला हवा विज्ञानाच्या मदतीने आणि विवेकाच्या मार्गाने..प्रतिसाद नव्हे, प्रतिबंध हाच मार्ग भारताला जर खरोखर हवामान न्याय आणि शाश्वत विकासात जगाचं नेतृत्व करायचं असेल तर पहिलं पाऊल म्हणजे आपल्या लोकांना सुरक्षित ठेवणं. प्रतिबंध, योजना, जबाबदारी आणि लोकसहभाग हे चार स्तंभ भारताच्या सुरक्षित भविष्याचे आधार आहेत. मदत शिबिरं काही दिवसांचा दिलासा देतात, पण प्रतिबंध कायमचा प्रश्न मार्गी लावतो. पुढचा पूर, भूकंप किंवा आग पुन्हा येईलच पण प्रश्न एवढाच आहे की आपण पुन्हा फक्त प्रतिसाद देणार आहोत का, की यावेळी आपण ती आपत्ती टाळणार आहोत?अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा.. 