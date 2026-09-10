Premium|Study Room : कायदा-सुव्यवस्था की विद्यार्थ्यांचे हक्क? जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरील नैतिक आव्हान

लेखक : अभिजित मोदेआपण एका जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहात. जिल्ह्यातील एका ग्रामीण शासकीय शाळेची अवस्था गेल्या काही वर्षांपासून अत्यंत खराब आहे. शाळेच्या इमारतीला तडे गेले आहेत, पिण्याच्या पाण्याची व स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था आहे आणि मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. काही शिक्षकांची पदेही रिक्त आहेत.विद्यार्थी व पालकांनी अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या, मात्र ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांनी शाळेबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. काही विद्यार्थ्यांनी मुख्य रस्ता अडवल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. स्थानिक राजकीय नेतेही आंदोलनात सहभागी झाले असून प्रशासनावर टीका करत आहेत.वरिष्ठ अधिकारी आपल्याला आंदोलन तातडीने थांबवून वाहतूक सुरळीत करण्याचे निर्देश देतात.प्रश्न१. या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी म्हणून आपल्यासमोरील प्रमुख नैतिक व प्रशासकीय मुद्दे कोणते आहेत?२. आपण जिल्हाधिकारी म्हणून परिस्थिती सोडविण्यासाठी कोणती तात्काळ, अल्पकालीन व दीर्घकालीन पावले उचलाल?३. विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याऐवजी संवादाचा मार्ग का स्वीकाराल?४. या प्रकरणात कोणती नैतिक मूल्ये व प्रशासकीय गुण आवश्यक आहेत?उत्तर.प्रस्तावनाहे प्रकरण प्रशासनाची निष्क्रियता, विद्यार्थ्यांचा सुरक्षित शिक्षणाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यातील संघर्ष दर्शवते. शाळेची खराब अवस्था ही केवळ पायाभूत सुविधांची समस्या नसून उत्तरदायित्व आणि संवेदनशीलतेचा प्रश्न आहे. म्हणून न्याय, करुणा, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख प्रशासन यांच्या आधारावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.प्रकरणातील प्रमुख हितधारक१. विद्यार्थी – सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळणे हा त्यांचा प्रमुख हितसंबंध.२. विद्यार्थिनी – सुरक्षित व स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि सन्मानाचे वातावरण आवश्यक.३. पालक – मुलांच्या सुरक्षिततेबरोबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा.४. शिक्षक व मुख्याध्यापक – सुरक्षित पायाभूत सुविधा व पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक.५. जिल्हाधिकारी व प्रशासन – कायदा-सुव्यवस्था, सेवा वितरण व जनतेप्रती उत्तरदायित्व.६. स्थानिक स्वराज्य संस्था व शिक्षण विभाग – शाळेच्या सुविधा व व्यवस्थापनाची जबाबदारी.७. स्थानिक राजकीय नेते – जनतेच्या समस्या मांडण्याची भूमिका, मात्र आंदोलनाला राजकीय दिशा मिळण्याचा धोका.८. सामान्य नागरिक व वाहनचालक – रस्ता अडवल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम.९. राज्य शासन व वरिष्ठ अधिकारी – प्रशासनाकडून परिणामकारक कार्यवाहीची अपेक्षा.(१) प्रमुख नैतिक व प्रशासकीय मुद्दे.Premium|Ethical Corporate Governance : कॉर्पोरेट प्रशासनात नैतिकता का महत्त्वाची आहे? .अ) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नतडे गेलेली इमारत विद्यार्थ्यांच्या जीवित व सुरक्षिततेसाठी धोका आहे.प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करणे आहे.ब) प्रशासनाची पूर्वीची निष्क्रियतापालकांनी अनेक वेळा तक्रारी करूनही कार्यवाही न होणे ही उत्तरदायित्वाची कमतरता आहे.तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाली.संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.क) कायदा व सुव्यवस्था विरुद्ध विद्यार्थ्यांचे हक्करस्ता अडवल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होत आहे.परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ आंदोलन दडपणे योग्य नाही.कायदा आणि मानवी संवेदनशीलता यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.ड) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचे पालनवरिष्ठांनी आंदोलन थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.मात्र आदेशाची अंमलबजावणी कायदेशीर, प्रमाणबद्ध आणि मानवी पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.अंधपणे आदेशाचे पालन करण्याऐवजी त्यामागील उद्देश – वाहतूक सुरळीत करणे व शांतता राखणे – पूर्ण करणे आवश्यक आहे.ई) राजकीय हस्तक्षेपराजकीय नेत्यांच्या सहभागामुळे परिस्थिती अधिक संवेदनशील होऊ शकते.प्रशासनाने राजकीय तटस्थता राखावी.निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितावर आणि नियमांवर आधारित असावा.फ) लिंग-संवेदनशीलतामुलींसाठी स्वतंत्र सुरक्षित स्वच्छतागृह नसणे हा सन्मान, आरोग्य आणि समानतेचा प्रश्न आहे.प्रशासनाने विशेषतः मुलींच्या गरजांना प्राधान्य द्यावे.(२) परिस्थिती सोडविण्यासाठी कृती आराखडाअ) तात्काळ पावले१. विद्यार्थ्यांशी संवादस्वतः घटनास्थळी जाईन.विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी व पालक यांच्याशी थेट संवाद साधेन.त्यांच्या मागण्या शांतपणे ऐकेन.'तुमची समस्या योग्य पद्धतीने सोडवली जाईल' असा विश्वास निर्माण करेन.२. वाहतूक सुरळीत करणेविद्यार्थ्यांवर तातडीने बळाचा वापर न करता त्यांना रस्ता मोकळा करण्याची विनंती करेन.पोलिसांच्या मदतीने पर्यायी वाहतूक व्यवस्था करेन.अत्यावश्यक सेवा, रुग्णवाहिका इत्यादींसाठी मार्ग खुला ठेवेन.३. शाळेची तातडीने पाहणीशिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने घटनास्थळी पाठवेन.इमारत धोकादायक असल्यास विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवेन.आवश्यक असल्यास तात्पुरती शाळा सुरू करेन.४. शाळेची दुरुस्तीइमारतीचे तांत्रिक परीक्षण करून दुरुस्तीचे काम सुरू करेन.धोकादायक भागाची तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करेन.५. तात्पुरत्या सुविधापिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करेन.तात्पुरती स्वच्छतागृहे उभारण्याची व्यवस्था करेन.मुलींसाठी स्वतंत्र सुरक्षित स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करेन.आवश्यक शैक्षणिक साहित्याची व्यवस्था करेन.६. अधिकाऱ्यांची बैठकशिक्षण विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेईन.प्रत्येक कामासाठी जबाबदार अधिकारी व अंतिम मुदत निश्चित करेन.७. शिक्षकांची कमतरतारिक्त पदांची माहिती घेईन.उपलब्ध नियमांनुसार तात्पुरती शिक्षक व्यवस्था करेन.कायमस्वरूपी भरतीसाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव पाठवेन..Premium|Mumbai University History : मुंबई विद्यापीठाच्या १६९ वर्षांच्या ज्ञानप्रवासातून आधुनिक भारताच्या बौद्धिक उत्क्रांतीला मिळाली नवी दिशा.ब)) दीर्घकालीन पावले१. जिल्हास्तरीय शाळा सुरक्षा ऑडिटसर्व सरकारी शाळांच्या इमारतींचे सुरक्षा परीक्षण करेन.धोकादायक शाळांची स्वतंत्र यादी तयार करेन.प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून देईन.२. तक्रार निवारण यंत्रणाविद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी व्यवस्था उभी करेन.प्रत्येक तक्रारीला नोंदणी क्रमांक व निश्चित कालमर्यादा देईन.तक्रार प्रलंबित राहिल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे स्वयंचलित पाठविण्याची व्यवस्था करेन.३. सामाजिक लेखापरीक्षण व जनसहभागशाळा व्यवस्थापन समितीचा प्रभावी सहभाग वाढवेन.पालक व स्थानिक समुदायाचा सहभाग घेईन.शाळेच्या सुविधा व निधीच्या वापरात पारदर्शकता ठेवेन.४. उत्तरदायित्व निश्चित करणेपूर्वीच्या तक्रारींवर कार्यवाही का झाली नाही, याची चौकशी करेन.निष्काळजीपणा आढळल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करेन.मात्र दोषारोप करण्याऐवजी सुधारणा व प्रणालीगत बदलांवर भर देईन.(३) बळाऐवजी संवादाचा मार्ग का?१. विद्यार्थी हे संघर्षाचे शत्रू नसून प्रशासनाचे हितधारक आहेतविद्यार्थी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि शिक्षणाच्या हक्कासाठी आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागणे आवश्यक आहे.२. बळामुळे समस्या वाढू शकतेविद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण होईल.पालक व प्रशासनातील विश्वास कमी होईल.माध्यमांमध्ये नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो.राजकीय परिस्थिती अधिक चिघळू शकते.३. संवादातून विश्वास निर्माण होतोविद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यास त्यांना प्रशासन आपले वाटते.त्यांच्या मागण्यांना वेळमर्यादेसह उत्तर दिल्यास आंदोलन शांततेत संपवता येते.४. बळ हा शेवटचा पर्याय असावाकिमान आवश्यक बळ आणि प्रमाणबद्धता हा प्रशासनाचा सिद्धांत असावा. शांततापूर्ण संवाद, समुपदेशन आणि मध्यस्थीचे सर्व मार्ग आधी वापरले पाहिजेत.५. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षणलोकशाहीमध्ये प्रशासनाचे काम केवळ आदेश देणे नाही, तर ऐकणे, समजून घेणे आणि समाधान शोधणे हेही आहे.(४) आवश्यक नैतिक मूल्ये व प्रशासकीय गुणया प्रकरणात संवेदनशीलता, करुणा, न्याय, प्रामाणिकपणा आणि लोकाभिमुखता ही मूल्ये महत्त्वाची आहेत. विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्याशी मानवी दृष्टिकोनातून वागणे, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना समान व सुरक्षित शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, समस्या लपविण्याऐवजी तिचे सत्य स्वरूप स्वीकारणे आणि निर्णय घेताना जनहिताला केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखून निधी, कामाची प्रगती आणि निर्णय याबाबत स्पष्ट माहिती देणे व पूर्वीच्या निष्क्रियतेची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.त्याचबरोबर निष्पक्षता, धैर्य, विवेकबुद्धी, नेतृत्वगुण आणि संवादकौशल्य आवश्यक आहेत. राजकीय दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार निर्णय घेणे, वरिष्ठांच्या आदेशांची मानवी व प्रमाणबद्ध अंमलबजावणी करणे, विविध विभागांना एकत्रित करून वेळेत कार्यवाही करणे आणि विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व लोकप्रतिनिधींशी प्रभावी संवाद साधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संवेदनशील पण कठोर, लोकाभिमुख पण नियमबद्ध आणि उत्तरदायी प्रशासन या प्रकरणात योग्य ठरेल.निष्कर्षया प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्याचे यश केवळ रस्ता मोकळा करण्यात नसून विद्यार्थ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यात आहे. त्यामुळे माझा दृष्टिकोन 'दडपशाही नव्हे, संवाद; केवळ आश्वासन नव्हे, कृती; केवळ तात्पुरता उपाय नव्हे, शाश्वत सुधारणा' असा असेल. महात्मा गांधींच्या विचारानुसार, 'स्वतःमध्ये जो बदल पाहू इच्छिता, तो बदल स्वतःपासून सुरू करा'. त्याच भावनेने संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा, न्याय, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि करुणा या मूल्यांच्या आधारे प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे. अशा प्रकारे कायदा-सुव्यवस्था राखत मानवी मूल्यांचे संरक्षण करणारे लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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