Premium|Study Room : डॉ. घाळी महाविद्यालयात 'ग्रेट भेट' उपक्रमात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

गडहिंग्लज: येथील डॉ. घाळी महाविद्यालयातील स्पर्धा परीक्षा विभाग, सकाळ+ स्टडी रूम व ज्ञानदीप अकॅडमी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ग्रेट भेट उपक्रमाअंतर्गत सहायक कर आयुक्त श्री. वैभव जाधव, गटविकास अधिकारी श्री. सुरज गावडे, ज्ञानदीप अकॅडमी पुणेचे मार्गदर्शक ऍड. वैभव खुपसे व श्री. श्रीकांत जाधव यांनी संवाद साधलाविद्यार्थ्यांनी पदवीला असतानाच आपले ध्येय निश्चित करून स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग धरायला हवा, ज्या विषयातून पदवी करतोय त्यांचे सखोल ज्ञान असायला हवं तसेच आपल्याकडे प्लॅन बी सुद्धा तयार असायला हवा -श्री. वैभव जाधव (सहायक कर आयुक्त, राज्यकर).आयुष्यात ध्येय फार महत्वाचं आहे पण त्या ध्येयचा पाया बुर्ज खलीपा इतका मजबूत असला पाहिजे, काम करत असताना आपली दृष्टी ही पक्षाप्रमाणे असायला हवी आणि आपल्या प्रयत्नामध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. कारण प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टन्ट द्यान रिझल्ट.- श्री. सुरज गावडे (गटविकास अधिकारी).स्वतःच्या क्षमता ओळखून काम करणे आवश्यक आहे, कारण शाळेत अस्थिर असणाऱ्या मायकेल फ्लेप्स यांनीच ऑलंपीक मध्ये 28 पदके मिळवली. स्पर्धा परीक्षा करताना सुयोग्य नियोजन आणि प्रत्येक अपयशाची कारणे शोधून त्याची तयारी करणे आवश्यक आहे, तसेच मेहनतीला आत्मविश्वासाची जोड असेल तर यश मिळतेच- ऍड. वैभव खुपसे.गोगटेच्या विद्यार्थ्यांची जीवक उद्यानास भेट.ग्रामीण भाग म्हणून मागे न राहता आजच्या डिजिटल संसाधनांचा वापर करून स्पर्धा परीक्षेत उत्तम यश मिळवता येते त्यामुळे ग्रामीण भाग हा न्यूनगंड मनातून काढून टाका-श्री. श्रीकांत जाधवआवड व करियर याचा ताळमेळ साधला तर अपेक्षित यश मिळवून समाधानी आयुष्य जगता येत त्यामुळे करियर निवडताना आपली आवड काय आहे याचा देखील विचार तरुणांनी करावाप्राचार्य डॉ. दत्ता पाटील.कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक प्रा. विलास प्रधान यांनी केले सूत्रसंचालन कु. हेमा दोडके यांनी केले, प्रा. महेश कदम यांनी आभार मानले.यिन सहाय्यक व्यवस्थापक पश्चिम महाराष्ट्र अवधूत गायकवाड, प्रा.राजेंद्र सावेकर, प्रा. अंबाजी कुलकर्णी, प्रा. राहुल वारके, प्रा. संतोष कांबळे, श्री. श्रीधर गवळी, राहुल गवळी, श्री. जितेंद्र महाजन यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.