Premium|Study Room : ध्रुवांची अदलाबदल आणि बदलती दिशा! विज्ञानाच्या नजरेतून पृथ्वीच्या विस्मयकारक भूचुंबकत्वाचा प्रवास

पृथ्वी एका विशाल चुंबकाप्रमाणे कार्य करते. ती स्वतःभोवती एक संरक्षणात्मक चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करते. हे क्षेत्र अंतराळात हजारो किलोमीटरपर्यंत पसरलेले आहे. हे क्षेत्र कशामुळे तयार झाले असावे आणि आपल्या जीवनासाठी ते इतके महत्त्वाचे का आहे, हे जाणून घेऊया.जेव्हा तुम्ही होकायंत्र वापरता, तेव्हा तुम्ही पृथ्वीच्या एका मूलभूत घटनेचा म्हणजे 'भूचुंबकत्व' (Geomagnetism) चा अनुभव घेत असता. आपली पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करते. हे क्षेत्र केवळ दिशादर्शनासाठीच मदत करत नाही, तर घातक सौर प्रारणे (Solar Radiation) आणि वैश्विक कणांपासून (Cosmic Particles) आपले रक्षण करते. या क्षेत्राशिवाय पृथ्वी मंगळासारखी झाली असती. मंगळाचे वातावरण सौर वाऱ्यांमुळे नष्ट झाले आहे आणि तो एक ओसाड ग्रह बनला आहे..पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र कशामुळे निर्माण होते?याचे उगमस्थान आपल्या पायाखाली सुमारे ३,००० किलोमीटर खोलवर, पृथ्वीच्या 'बाह्य गाभ्यात' (Outer Core) आहे. हा थर वितळलेले लोह आणि निकेल यांनी बनलेला आहे. येथील तापमान ४,००० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असते. पृथ्वीचे परिवलन (Rotation) आणि अंतर्गत गाभ्यातील (Inner Core) उष्णतेमुळे हा वितळलेला धातू घुसळला जातो आणि वाहतो. या हालचालीमुळे विद्युत प्रवाह निर्माण होतात. या विद्युत प्रवाहातून चुंबकीय क्षेत्र तयार होते. या प्रक्रियेला 'जिओडायनामो' (Geodynamo) म्हणतात.याला एका स्वयंचलित विद्युत जनित्राप्रमाणे (Generator) समजा. हालचाल करणारा वितळलेला धातू चुंबकीय क्षेत्र तयार करतो. हे क्षेत्र पुन्हा धातूच्या हालचालीवर परिणाम करते. अशा प्रकारे हे चक्र सतत चालू राहते. ही प्रक्रिया किमान ३.५ अब्ज वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, काळानुसार या क्षेत्राची तीव्रता आणि दिशा यामध्ये नाट्यमय बदल झाले आहेत..ध्रुवांची अदलाबदल का होते?भूचुंबकत्वाचा सर्वात रंजक पैलू म्हणजे 'ध्रुवीय व्युत्क्रमण' (Polar Reversal). पृथ्वीच्या इतिहासात उत्तर आणि दक्षिण चुंबकीय ध्रुवांनी शेकडो वेळा आपल्या जागा बदलल्या आहेत. शेवटचे मोठे व्युत्क्रमण सुमारे ७,८०,००० वर्षांपूर्वी झाले होते. हे बदल एका क्षणात होत नाहीत. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. या काळात चुंबकीय क्षेत्र कमकुवत होते आणि अस्थिर होते. कधीकधी एकाच वेळी अनेक ध्रुव तयार होतात. शेवटी, हे क्षेत्र विरुद्ध दिशेने स्थिर होते.सध्या उत्तर चुंबकीय ध्रुव कॅनडाकडून सायबेरियाच्या दिशेने सरकत आहे. याचा वेग वर्षाला सुमारे ५५ किलोमीटर आहे. हा वेग ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. हे आगामी व्युत्क्रमणाचे संकेत असू शकतात, असा काही वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे. तरीही, अशा घटनांचे भाकीत करणे अत्यंत कठीण आहे..हे आपले संरक्षण कसे करते?पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र अंतराळात खूप दूरपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे 'चुंबकावरण' (Magnetosphere) तयार होते. सूर्याकडून येणारे बहुतेक भारीत कण (Charged Particles) यामुळे परतवून लावले जातात. जेव्हा हे कण ध्रुवांजवळ आपल्या चुंबकीय क्षेत्राशी आदळतात, तेव्हा आकाशात रंगीबेरंगी प्रकाश दिसतो. यालाच 'अरोरा बोरियालिस' (Aurora Borealis) आणि 'अरोरा ऑस्ट्रुलिस' (Aurora Australis) असे म्हणतात.या कवचाशिवाय, सौर वाऱ्यांनी आपले वातावरण हळूहळू नष्ट केले असते. अब्जावधी वर्षांपूर्वी मंगळाचे चुंबकीय क्षेत्र नष्ट झाल्यानंतर तिथे असेच घडले होते. हे चुंबकावरण आपल्याला 'वैश्विक किरणांपासून' (Cosmic Rays) देखील वाचवते. हे किरण आपल्या डीएनए (DNA) ला हानी पोहोचवू शकतात आणि पृथ्वीवरील जीवन कठीण करू शकतात..व्युत्क्रमणादरम्यान काय घडते?ध्रुव बदलताना चुंबकीय क्षेत्र खूपच कमकुवत होते. ते सामान्य शक्तीच्या केवळ १० टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते. यामुळे पृथ्वीवर किरणोत्सर्गाची पातळी वाढू शकते. याचा परिणाम उपग्रह, विद्युत ग्रीड्स आणि दळणवळण यंत्रणांवर होऊ शकतो, कारण या यंत्रणा स्थिर चुंबकीय वातावरणावर अवलंबून असतात. तरीही, यापूर्वीच्या शेकडो बदलांमधून सजीव सृष्टी वाचली आहे. याचा अर्थ सजीव परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकतात. काही वैज्ञानिक मात्र चुंबकीय क्षेत्र कमकुवत होण्याचा संबंध काही प्रजाती नष्ट होण्याशी जोडतात..आज याचे महत्त्व काय आहे?आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी भूचुंबकत्व समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जीपीएस (GPS) प्रणाली, उपग्रह दळणवळण आणि विद्युत ग्रीड्स अचूक चुंबकीय माहितीवर अवलंबून असतात. विमान कंपन्या दिशादर्शनासाठी भूचुंबकीय माहितीचा वापर करतात. विशेषतः ध्रुवीय प्रदेशांजवळ, जिथे जीपीएस कमी विश्वसनीय असते, तिथे याचा उपयोग होतो.जसे आपले तंत्रज्ञान अधिक प्रगत आणि अंतराळावर अवलंबून होत आहे, तसे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरत आहे. जगभरातील वैज्ञानिक भूकेंद्रे आणि उपग्रहांच्या माध्यमातून यातील बदलांचा मागोवा घेतात. यामुळे आपल्या गतिमान ग्रहाच्या भविष्यातील भूचुंबकीय बदलांसाठी तयार राहण्यास आपल्याला मदत होते.