premium|Study Room : निवडणूक ट्रस्टमुळे देणग्या पारदर्शक होणार की अधिक घोटाळ्यांना खुलं रान मिळणार?

Political Funding in India: Are Electoral Trusts Really Transparent?लेखक - अभिजित मोदे भारतातील राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये निवडणूक ट्रस्टमार्फत दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केल्यानंतर या ट्रस्टांना देणग्यांचा ओघ आणखी वाढताना दिसत आहे.निवडणूक ट्रस्ट म्हणजे काय?निवडणूक ट्रस्ट हे असे मध्यस्थ संस्थान आहे जे कंपन्या किंवा व्यक्तींकडून निधी गोळा करून तो राजकीय पक्षांना पुढे पाठवते. हे ट्रस्ट कंपनी कायदा आणि आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार नोंदणीकृत असतात आणि त्यांना भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे वार्षिक अहवाल द्यावे लागतात.ट्रस्टला देणगी देण्यासाठी भारतीय नागरिक, भारतात नोंदणीकृत कंपन्या, फर्म, HUF आणि संघटना पात्र मानल्या जातात. या मार्गाने देणगी दिल्यास देणगीदार आणि लाभार्थी पक्षांची माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होते, त्यामुळे पारदर्शकतेचा काही अंशी भास निर्माण होतो..अलीकडील प्रवाह आणि आकडे२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केवळ १९ पैकी ६ निवडणूक ट्रस्ट्सनेच देणग्या मिळाल्याचे अहवालांत दाखवले, परंतु या थोड्याच ट्रस्टने तब्बल १ हजार २१८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पक्षांना दिली. या रकमेपैकी सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक निधी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडे गेला, तर उर्वरित रक्कम काँग्रेस, बीआरएस, टीडीपी, डीएमके इत्यादी पक्षांमध्ये विभागली गेली.सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केल्यानंतर २०२४-२५ मध्ये कॉर्पोरेट देणग्यांचा मोठा भाग निवडणूक ट्रस्टमार्गे येऊ लागल्याचे डेटा दाखवतो. काही अहवालांनुसार २०२४-२५ मध्ये केवळ काही प्रमुख ट्रस्टांनी मिळून सुमारे ३ हजार ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विविध पक्षांना दिली, ज्यामध्ये सर्वाधिक वाटा पुन्हा सत्ताधारी पक्षाचा होता..प्रमुख ट्रस्ट आणि कॉर्पोरेट भूमिकाप्रुडंट इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट आणि टाटा समूहाशी संबंधित प्रोग्रेसिव्ह इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट हे सर्वात मोठ्या ट्रस्टांमध्ये गणले जातात. प्रुडंट ट्रस्टने २०२३-२४ मध्ये १ हजार कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम देणगी म्हणून वितरित केली, तर प्रोग्रेसिव्ह ट्रस्टने २०२४-२५ मध्ये सुमारे ९१५ कोटी रुपये विविध पक्षांना दिल्याचे नोंदीत आहे.या ट्रस्ट्सना स्टील, पायाभूत सुविधा, दूरसंचार, औषध उद्योग, इत्यादी मोठ्या कंपन्यांकडून निधी मिळतो. विविध अहवालांत असेही नमूद केले जाते की, काही प्रकरणांत सरकारी धोरणे, अनुदान किंवा प्रकल्प मंजुरी आणि त्याच काळातील मोठ्या देणग्या यांचा संबंध पाहायला मिळतो, ज्यामुळे कॉर्पोरेट प्रभावाबद्दल प्रश्न निर्माण होतात..पारदर्शकता, समस्या आणि आव्हानेनिवडणूक ट्रस्ट योजना कागदावर पारदर्शक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात अनेक त्रुटी आहेत. सर्व नोंदणीकृत ट्रस्ट नियमित देणगी अहवाल सादर करत नाहीत, काहींचे अहवाल निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्धच नसतात, त्यामुळे नागरिकांना पूर्ण चित्र समजत नाही.दुसरी मोठी समस्या म्हणजे निधीचा अतोनात एकाग्र प्रवाह एका किंवा काही मोजक्या पक्षांकडे होणे, ज्यामुळे राजकीय स्पर्धा असमतोल होते आणि सत्ताधारी पक्षाला प्रचंड आर्थिक आघाडी मिळते. अनेक देणग्या काही मोजक्या राज्यांमधून येतात आणि काही देणग्यांबाबत देणगीदारांचा पत्ता व माहिती अपूर्ण असल्याचेही अभ्यासातून समोर आले आहे..सुधारणा आणि पुढचा मार्गनिवडणूक निधी अधिक स्वच्छ आणि उत्तरदायी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या जातात.सर्व ट्रस्ट्सचे वार्षिक अहवाल वेळेवर आणि पूर्ण तपशीलासह सार्वजनिक करणेएकाच ट्रस्टकडून एका पक्षाला जाणाऱ्या रकमेवर वाजवी मर्यादा घालणेकंपन्यांनी दिलेल्या राजकीय देणग्यांची माहिती त्यांच्या वार्षिक अहवालांत स्पष्टपणे देणेनिवडणूक काळापूर्वी अचानक वाढलेल्या मोठ्या देणग्यांवर स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि संसदीय देखरेख ठेवणे..जर या सुधारणा राबवल्या तर राजकीय देणग्यांवरील लोकांचा विश्वास वाढेल आणि लोकशाही प्रक्रियेत अधिक समतोल स्पर्धेला चालना मिळू शकेल. सध्या मात्र, निवडणूक ट्रस्टमार्गे वाढणाऱ्या देणग्यांमुळे कॉर्पोरेट राजकारण नातेसंबंध अधिक गुंतागुंतीचे आणि संशयास्पद होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.