StudyRoom|Neocloud companies: AI कंपन्यांचा फुगा फुटणार? मस्क यांच्या विधानापलीकडे जागतिक अहवाल काय सांगतात?

Elon Musk warned that more than 200 neocloud companies face guppy-level death and consolidation काहीच दिवसांपुर्वी टेस्ला आणि SpaceX चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क यांनी एक पोस्ट केली. तसे ते सतत काही ना काही पोस्ट करत खळबळ उडवून देत असतातच. तशीच त्यांनी आता नव्याने केलेली पोस्ट सुद्धा चर्चेत आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी AI कंपन्यांना संगणकीय क्षमता पुरवणाऱ्या २०० हून अधिक ‘निओक्लाउड’ कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरण किंवा व्यवसाय बंद करण्याच्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागू शकतं असल्याचं म्हंटलं आहे. जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रचंड क्षमता असणारा व्यक्ती जेव्हा २०० हून अधिक कंपन्यांविषयी असं विधान करतो तेव्हा त्यांचं हे विधान पडताळून पहाणं आवश्यक ठरतं. नेमकं इलॉन मस्क यांनी नेमकं काय म्हटलंय, त्यात खरंच तथ्य आहे का, याविषयी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय अहवाल काय म्हणतात आणि त्यांचं म्हणणं जर खरं असेल तर भविष्यात याचे काय परिणाम पहायला मिळू शकतात हे सगळं सविस्तर जाणून घेऊया या विशेष लेखाच्या माध्यमातून.. .मस्क नेमकं काय म्हणाले?२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या Reuters च्या वृत्तानुसार, मस्क यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटलं की, AI कंपन्यांना संगणकीय क्षमता पुरवणाऱ्या २०० हून अधिक ‘निओक्लाउड’ कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरण किंवा व्यवसाय बंद करण्याच्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्यांनी यासाठी ‘guppy-level death and consolidation’ हा शब्दप्रयोग केला. याचा अर्थ लहान कंपन्यांपैकी अनेक कंपन्या टिकू शकणार नाहीत आणि काही कंपन्या एकत्र येतील, असा होता.मस्क यांच्या पोस्टमधील महत्त्वाचा मुद्दा केवळ कंपन्यांची संख्या नव्हता. AI डेटा सेंटर्सच्या उत्पन्नावरच अवलंबून असलेल्या कंपन्यांना कर्ज मिळवणं कठीण होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्यांच्या मते, AI डेटा सेंटर्सव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे भक्कम स्रोत असलेल्या कंपन्यांना वित्तपुरवठा मिळवण्यात तुलनेने फायदा होऊ शकतो.मस्क यांनी SpaceX ला Graphics Processing Unit खरेदीसाठी ४० अब्ज डॉलरचं कर्ज मिळाल्याचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, Starlink आणि रॉकेट प्रक्षेपणातून मिळणारं उत्पन्न कंपनीला अतिरिक्त आधार देतं. त्यांचं हे विधान महत्त्वाच्या गोष्टी जरी अधोरेखित करत असलं तरी मस्क हे स्वत: या AI क्षेत्रातील स्पर्धेचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांचं विधान या स्पर्धेतून देखील आलेलं असू शकतं हेही लक्षात ठेवायला हवं. .वेगवेगळ्या जागतिक अहवालांतून काय समोर आलं?१. BIS : AI उभारणीसाठी कर्जाचा वाढता वापरBank for International Settlements या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘Building AI on Credit: Structures and Spillovers’ हा अभ्यास प्रसिद्ध केला. AI पायाभूत सुविधांसाठी वाढणाऱ्या भांडवली खर्चाचा आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वित्तपुरवठ्याच्या पद्धतींचा त्यात उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या अभ्यासानुसार, AI पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा वाढता भाग दीर्घकालीन कर्जातून आणि कंपन्यांच्या ताळेबंदावर थेट दिसत नसलेल्या काही गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवस्थांमधून उभा केला जात आहे. अशा व्यवहारांमध्ये कर्जाची जोखीम समजून घेणं कठीण होऊ शकतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या डेटा सेंटरच्या उभारणीसाठी स्वतंत्र कंपनी कर्ज घेते आणि नंतर तीच सुविधा मोठ्या टेक कंपनीला भाड्याने देते. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत प्रत्यक्ष जोखीम कोणाकडे आहे, हे समजण्यासाठी केवळ मूळ कंपनीची बॅलन्सशीट पाहणं पुरेसं ठरत नाही.BIS च्या अभ्यासात २०२६ मधील AI वित्तपुरवठ्याशी संबंधित बातम्यांचा अमेरिकी सरकारी रोखे आणि गुंतवणूक-श्रेणीतील कॉर्पोरेट रोख्यांच्या बाजारावर झालेला परिणाम आतापर्यंत मर्यादित आणि अल्पकाळ टिकणारा असल्याचं नमूद आहे. म्हणजेच, तातडीने मोठं आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे, असा निष्कर्ष हा अभ्यास देत नाही. मात्र सध्याच्या वेगाने कर्जवाढ सुरू राहिल्यास परिस्थिती बदलू शकते, असा इशारा मात्र हा अहवाल देतो आहे.२. IMF : AI मधील अपेक्षित नफा कमी पडल्यास काय?International Monetary Fund च्या ऑक्टोबर २०२६ मधील ‘Global Financial Stability Report’ मध्ये AI क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या जोखमीविषयी भाष्य करण्यात आले आहे. AI कंपन्यांच्या भविष्यातील उत्पन्नाबाबत बाजारात मोठ्या अपेक्षा आहेत. डेटा सेंटर्स, चिप्स आणि इतर पायाभूत सुविधांवर प्रचंड खर्च केल्यानंतर त्यातून पुरेसा नफा मिळाला नाही, तर AI संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते. कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतलेलं असल्यास अशा घसरणीचे परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतात.IMF च्या विश्लेषणात AI क्षेत्रातील काही व्यवहारांची परस्परावलंबी रचना हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, मोठी टेक कंपनी एखाद्या AI कंपनीत गुंतवणूक करते आणि ती AI कंपनी पुन्हा त्याच टेक कंपनीकडून क्लाउड सेवा खरेदी करते. अशा व्यवहारांमुळे गुंतवणूक आणि उत्पन्नाचे आकडे मोठे दिसू शकतात; मात्र अंतिम ग्राहकांकडून निर्माण होणारी स्वतंत्र मागणी किती आहे, हे तपासणं आवश्यक ठरतं. .Premium|Master Dinanath Mangeshkar : स्वप्नांचा मृत्यू झाल्यामुळे, जीवनाचा मृत्यू होत नसतो.३. Bank of England : परिणाम एका कंपनीपुरते मर्यादित राहतीलच असं नाहीब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेच्या जुलै २०२६ च्या Financial Stability Report मध्ये AI पायाभूत सुविधांसाठी वाढत्या कर्जाचा आणि गुंतागुंतीच्या वित्तपुरवठ्याचा आढावा घेतला आहे. अहवालानुसार, मोठ्या AI कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर चिप उत्पादक, डेटा सेंटर उभारणाऱ्या कंपन्या आणि AI सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायांचे उत्पन्न अवलंबून असते. मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक कमी केली किंवा अपेक्षित मागणी निर्माण झाली नाही, तर या संपूर्ण पुरवठा-साखळीतील अनेक कंपन्यांच्या उत्पन्नावर एकाच वेळी परिणाम होऊ शकतो.डेटा सेंटर उभारण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. इमारती आणि इतर सुविधा अनेक वर्षे वापरता येऊ शकतात; पण त्यातील चिप्स आणि तंत्रज्ञान वेगाने कालबाह्य होऊ शकतं. नवीन तंत्रज्ञानामुळे जुन्या सुविधांची आर्थिक उपयुक्तता कमी झाली, तर त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळवणं कठीण होऊ शकतं.तरीही Bank of England च्या अहवालाने व्यापक कर्जबाजारात AI कंपन्यांच्या वाढत्या कर्जामुळे आतापर्यंत ठोस नकारात्मक परिणाम झाल्याचे पुरावे मर्यादित असल्याचं नमूद केलं आहे.यातून धोका नेमका कोणता आणि याचे परिणाम काय होऊ शकतात?पहिलं म्हणजे, AI व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा उभारणं अत्यंत खर्चिक आहे. दुसरं म्हणजे, या खर्चाचा काही भाग कर्जातून उभा केला जात आहे. आणि तिसरं म्हणजे, या गुंतवणुकीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळवण्यासाठी भविष्यात AI सेवांची मोठी मागणी निर्माण होणं आवश्यक आहे. समजा, एखाद्या कंपनीने डेटा सेंटर उभारण्यासाठी मोठं कर्ज घेतलं. त्यासाठी तिने पुढील अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक मिळतील, असा अंदाज बांधला. पण ग्राहकांची मागणी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली किंवा AI सेवा देण्याच्या किमती कमी झाल्या, तर कंपनीच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्याच वेळी तिला कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरावंच लागेल.अशा परिस्थितीत कंपनीला खर्च कमी करावा लागू शकतो, नवीन प्रकल्प थांबवावे लागू शकतात किंवा दुसऱ्या कंपनीत विलीन व्हावं लागू शकतं. काही कंपन्या व्यवसाय बंदही करू शकतात. मात्र कोणती कंपनी किती अडचणीत येईल, हे तिच्या कर्जाच्या अटी, ग्राहकांशी झालेले करार, रोख प्रवाह आणि इतर उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून असेल. म्हणूनच, मस्क यांनी सांगितलेला संभाव्य परिणाम आणि जागतिक संस्थांनी मांडलेली आर्थिक जोखीम यांत फरक आहे. मस्क यांनी संभाव्य व्यावसायिक अपयशाचा अंदाज व्यक्त केला आहे; तर अहवालांनी अशा अपयशाला कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या आर्थिक कमकुवत बाजू दाखवल्या आहेत..Premium|Study Room : तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढतेय; युद्धापेक्षाही जगासमोर कोणते मोठे संकट?.या आर्थिक जोखमीचा सामान्य व्यक्तीला कसा फटका बसू शकतो?AI कंपन्यांमधील आर्थिक अडचणींचा परिणाम केवळ त्या कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांपुरता मर्यादित राहीलच असं नाही. मात्र त्याचा सर्वसामान्यांवर नेमका किती परिणाम होईल, हे संकटाची तीव्रता आणि ते वित्तीय व्यवस्थेपर्यंत किती पसरतं यावर अवलंबून असेल.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) ऑक्टोबर २०२६ च्या Global Financial Stability Report मध्ये AI क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून अपेक्षित नफा मिळाला नाही, तर AI-संबंधित मालमत्तांच्या किमतींमध्ये घसरण होऊ शकते, असा धोका नोंदवला आहे. बाजारात कर्जाचं प्रमाण वाढलेलं असेल आणि गुंतवणूक काही मोजक्या कंपन्यांमध्ये केंद्रित असेल, तर ही घसरण अधिक तीव्र होऊ शकते. त्याच वेळी IMF ने जागतिक वित्तीय बाजार सध्या तुलनेने स्थिर असल्याचंही नमूद केलं आहे.BIS या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार AI पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा वाढता भाग दीर्घकालीन कर्ज आणि ताळेबंदाबाहेरील गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवस्थांमधून उभा केला जात आहे. २०२६ मध्ये AI वित्तपुरवठ्याशी संबंधित बातम्यांचा अमेरिकेच्या सरकारी रोखे आणि गुंतवणूक-श्रेणीतील कॉर्पोरेट रोखे बाजारांवरील परिणाम आतापर्यंत मर्यादित आणि अल्पकाळ टिकणारा होता. मात्र याच वेगाने कर्ज उभारणी सुरू राहिल्यास परिस्थिती बदलू शकते, असं BIS ने नमूद केलं आहे.त्यामुळेच इलॉन मस्क यांचे प्रत्येकच मत गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही असं जरी असंलं तरी एवढ्या मोठ्या व्यक्तीचं म्हणणं हलक्यात घेऊनही चालणार नाही. त्यांनी केलेल्या विधानाची परिस्थिती पाहिल्यानंतर आता एआय आणि त्यासंबंधीचे धोके समोर येतायेत याचा सामान्य माणसाने किमान अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते.-------------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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