Premium|Study Room: प्रशासनात भावनिक बुद्धिमत्तेचा प्रभाव

How Emotional Intelligence Transforms Public Administrationलेखक : अभिजीत मोदेयूपीएससी, एमपीएससी या परीक्षांची तयारी जरी करत असाल तरी कायम काही विद्यार्थी होऊन राहायचे नसते. अधिकारी म्हणून काम करताना इतर बुद्धिमत्ता आणि कौशल्यांसोबत भावनिक बुद्धिमत्तेची गरजही असतेच.त्यामुळेच तणावमुक्त राहून काम करण्यासाठी आणि खरा विकास घडवण्यासाठी त्याचाही अभ्यास, विचार हवाच. भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे स्वतःच्या आणि इतरांच्या भावना ओळखण्याची, समजण्याची, त्यांचा योग्य वापर करण्याची आणि नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता होय. ही केवळ बुद्धी नाही, तर भावना आणि तंत्रच आहे ज्यामुळे माणूस स्वतःच्या व सामाजिक जीवनात यशस्वी होतो.'Emotion' या इंग्रजी शब्दाचा मूळ लॅटिन शब्द 'Emover' म्हणजे हलविणे किंवा ढवळणे आहे. भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास मानवी जीवनाच्या सुरुवातीपासून होतो आणि प्रत्येक टप्प्यावर यात सुधारणा होते..भावनिक बुद्धिमत्तेचे मूलभूत घटकस्व- जाणीव (Self-awareness) : स्वतःच्या भावना ओळखणे आणि त्यांचा प्रभाव समजणे.आत्म-नियंत्रण (Self-regulation) : भावना संयमित ठेवून योग्य निर्णय घेणे.सामाजिक जाणीव (Social awareness) : इतरांच्या भावना समजून त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवणे.संबंध कौशल्ये (Relationship management) : भावनिक संवाद, सहकार्य व संघर्ष निवारण यामध्ये पारंगत असणे..प्रशासनामध्ये भावनिक बुद्धिमत्तेचा उपयोगभावनिक बुद्धिमत्ता प्रशासन आणि शासनात अनेक महत्वाच्या भूमिका बजावते. यामुळे लीडरशिप सुधारते, कर्मचारी आणि नागरिकांशी चांगले संबंध प्रस्थापित होतात. वाद-वादविवाद कमी होतात तसेच कामाचे वातावरण सौम्य व उत्पादक बनते..प्रभावी नेतृत्व : भावनिक नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी कर्मचारी आणि नागरिकांशी समर्पक संवाद साधू शकतात.संवाद कौशल्ये : भावनांचा सूक्ष्म अर्थ ओळखून लोकांशी जास्त प्रभावी बोलणे शक्य होते.वादविवाद निवारण : भावनिक स्थिती समजून भागधारकांच्या समस्या सोडवता येतात.कार्यसंघ बांधणी : कर्मचार्यांना आणि विविध गटांना समजून घेऊन सहकार्य वाढते.जनतेशी संवाद : नागरिकांच्या भावना आणि गरजा ओळखून सेवा देणे अधिक समर्थ होते.तणाव व्यवस्थापन : स्वतःचा आणि इतरांचा तणाव नियंत्रित करून कार्यप्रदर्शन सुधारते..शासन व प्रशासनातील महत्वाच्या क्षेत्रांतील वापरनीती आखणी आणि अंमलबजावणीमध्ये, वेगवेगळ्या भावनिक प्रतिक्रिया ओळखून सर्वसमावेशक निर्णय घेणे आवश्यक असते. यामुळे धोरणे अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक तयार होतात. मानव संसाधन व्यवस्थापनात, भावनांचे योग्य व्यवस्थापन करून कर्मचारी विकास व समस्या सोडवणे शक्य होते. यामुळे कर्मचार्यांचा उत्साह वाढतो आणि कामगिरी सुधारते.संकटकाळ व्यवस्थापनात, तणावपूर्ण काळातही अधिकारी व कर्मचारी स्थिर मनाने निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे गंभीर परिस्थितीला योग्य प्रकारे हाताळता येते. बदल व्यवस्थापनामध्ये, बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या भावनिक परिणामांना समजून रचनात्मक पद्धतीने हाताळणे गरजेचे असते, ज्यामुळे लोक बदलाला अधिक स्विकारतात..नैतिक निर्णय घेताना भावना आणि बुद्धी यांचे संतुलन ठेवून नैतिकतेने निर्णय घेणे हे शासन व प्रशासनातील महत्त्वाचे अंग असते. जनतेशी संवाद व सेवा वितरणाच्या वेळी नागरिकांच्या गरजांना भावनिकदृष्ट्या प्रतिसाद देऊन सरकारी सेवा अधिक लोकाभिमुख आणि परिणामकारक होतात.हे सर्व घटक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत महत्त्वपूर्ण वाढ करतात आणि शासन अधिक जनता केंद्रित बनते..भावनिक बुद्धिमत्तेचे फायदेभावनिक बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्तीमध्ये नेतृत्व गुण वाढतात. ते लोक परिस्थितीचे समजूतदारपणे आकलन करून योग्य निर्णय घेतात आणि लोकांशी उत्तम संवाद साधतात. हे व्यक्तींना मानसिक स्वास्थ्य राखण्यात मदत करते. जेव्हा भावना समजून घेऊन नियंत्रित करता येतात, तेव्हा तणाव आणि तणावजन्य आजार कमी होतात.भावनिक बुद्धिमत्ता लोकांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यास मदत करते. व्यक्ती दुसऱ्यांच्या भावना ओळखून सहानुभूती व सहकार्य वाढवू शकते. नैतिक आणि समजूतदार निर्णय घेणे शक्य होते कारण व्यक्ती भावनांचे योग्य समतोल राखून विचारपूर्वक कृती करते..यामुळे तणाव कमी होतो आणि कामगिरी सुधारते. भावनिक नियंत्रणामुळे आपत्तीचा सामना धैर्याने केला जातो व कार्यक्षमता वाढते. संघटनात्मक वातावरणात सुसंगती वाढते. लोक एकमेकांना समजून घेऊन सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार करतात, ज्यामुळे संघटनेची एकात्मता वाढते. हे फायदे व्यक्तीच्या आणि संघटनेच्या विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात.