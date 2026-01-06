Premium|Study Room :Epstein Files आणि त्याचा जागतिक परिणाम

Study Room

Epstein Files : एपस्टिनच्या गुन्हेगारी जाळ्याविषयी, त्याला मिळालेल्या संरक्षणाविषयीआजही अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत.
Epstein Files: Power, Secrecy and Their Global Consequences

स्टडीरूम
The Epstein Case and Its Impact on Global Politics and Accountability

लेखक - सचिन शिंदे

प्रस्तावना

अमेरिकेच्या न्याय खात्याने (US Department of Justice) आणि फेडरल न्यायालयांनी अलीकडे Epstein files चा पुढचा टप्पा जाहीर करताना काही चौकशीसंबंधी कागदपत्रे गुप्ततेतून मुक्त केली आणि काही नागरी खटल्यांतील (civil cases) नोंदी सीलबंद अवस्थेतून उघड केल्या.

त्यामुळे एप्स्टीन प्रकरण पुन्हा एकदा जागतिक माध्यमे आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. पूर्ण पारदर्शकतेची आश्वासने आणि प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या प्रमाणावर ‘ब्लॅक केलेली’ (redacted) कागदपत्रे असा विरोधाभास पाहून जनतेत संशय, अविश्वास आणि कटकारस्थानांच्या चर्चांना आणखी खतपाणी मिळत आहे.

