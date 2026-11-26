लेखिका - श्रद्धा कोळेकरविश्वाची रचना नेमकी कशी आहे? त्याचा विस्तार किती वेगाने होत आहे? तसेच विश्वाचा मोठा भाग व्यापणारे डार्क मॅटर आणि डार्क एनर्जी यांचे स्वरूप काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी शास्त्रज्ञ अनेक वर्षांपासून संशोधन करत आहेत. या संशोधनाला आता युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या युक्लिड अवकाश दुर्बिणीने गोळा केलेल्या नव्या माहितीची जोड मिळणार आहे. १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या दुर्बिणीने टिपलेला मोठ्या डेटामधील काही भाग प्रसिद्ध केला. या माहितीच्या आधारे शास्त्रज्ञांना विश्वातील आकाशगंगा आणि त्यांची रचना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल. तसेच विश्वाचा तपशीलवार त्रिमितीय नकाशा तयार करण्याच्या दिशेनेही मदत होणार आहे. .९० कोटींहून अधिक आकाशगंगांची नोंदयुक्लिड दुर्बीण २०२३ मध्ये अवकाशात पाठवण्यात आली. तिचे मुख्य उद्दिष्ट विश्वाच्या रचनेचा आणि विस्ताराचा अभ्यास करणे हे आहे. या दुर्बिणीने सुमारे १३ महिन्यांच्या निरीक्षणांमधून गोळा केलेली माहिती आता प्रसिद्ध केली आहे. DR1-Foundation असे या डेटा सेटचे नाव आहे.या पहिल्या माहिती संचात १ हजार ९०० चौरस अंश आकाशाचे निरीक्षण समाविष्ट आहे. युक्लिडच्या सहा वर्षांच्या मोहिमेत निरीक्षण करण्याचे नियोजित असलेल्या आकाशाच्या क्षेत्रापैकी हे सुमारे १४ टक्के आहे. या निरीक्षणांमध्ये ९० कोटींहून अधिक आकाशगंगांची नोंद झाली आहे. याशिवाय ६ कोटींहून अधिक Quasar Candidate, १५ हजारांहून अधिक गुरुत्वीय भिंगाचे संभाव्य नमुने आणि १६ कोटींहून अधिक खगोलीय स्रोतांचे स्पेक्ट्रम या माहितीमध्ये समाविष्ट आहेत. या डेटा संचाचे प्रमाण सुमारे १.७ पेटाबाइट्स आहे. हे अवकाशातून तयार झालेल्या अशा प्रकारच्या सर्वांत मोठ्या आकाश नकाशांपैकी एक आहे..डार्क मॅटरचा शोध कसा घेणार?विश्वातील सर्व पदार्थ आपल्याला दिसतातच असे नाही. शास्त्रज्ञांच्या मते, विश्वात डार्क मॅटर नावाचा अदृश्य पदार्थ मोठ्या प्रमाणात आहे. तो प्रकाश उत्सर्जित करत नाही किंवा परावर्तित करत नाही. त्यामुळे सामान्य दुर्बिणीने तो थेट पाहता येत नाही. मात्र त्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचा परिणाम आसपासच्या पदार्थांवर आणि प्रकाशावर होतो.डार्क एनर्जी ही यापेक्षा वेगळी संकल्पना आहे. विश्वाचा विस्तार वेगाने होत असल्याचे निरीक्षणांमधून दिसते. या वेगवान विस्तारामागील कारण समजावून सांगण्यासाठी डार्क एनर्जी ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. तिचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.युक्लिड दुर्बीण या दोन्ही घटकांचा अभ्यास अप्रत्यक्ष पद्धतीने करणार आहे. त्यासाठी ती संपूर्ण विश्वात आकाशगंगा कुठे, किती आणि कोणत्या पद्धतीने पसरलेल्या आहेत, याचा अभ्यास, त्यांच्यातील अंतर आणि प्रकाशाच्या मार्गात होणारे बदल यांची नोंद घेते आहे. .Premium|Study Room : पाच वर्षांत नऊ लाख भारतीयांनी स्वीकारले OECD देशांचे नागरिकत्व; नव्या अहवालातील आकडे काय सांगतायेत.?.गुरुत्वीय भिंगातून मिळणार महत्त्वाची माहितीया मोहिमेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे गुरुत्वीय भिंगाचा अभ्यास. एखाद्या मोठ्या आकाशगंगेचे किंवा आकाशगंगांच्या समूहाचे गुरुत्वाकर्षण त्यामागून येणाऱ्या दूरच्या प्रकाशाला वाकवते. त्यामुळे त्या दूरच्या आकाशगंगेचा प्रकाश मोठा झाल्यासारखा किंवा वेगळ्या आकारात दिसू शकतो. यालाच गुरुत्वीय भिंगाचा परिणाम म्हणतात.युक्लिडच्या पहिल्या डेटा संचातून अशा १५ हजारांहून अधिक संभाव्य नमुन्यांची नोंद झाली आहे. यामुळे अदृश्य पदार्थाचे वितरण समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञांना मदत होऊ शकते. मात्र या निरीक्षणांमुळे डार्क मॅटर किंवा डार्क एनर्जीचा शोध लागला आहे, असा अर्थ होत नाही. त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक माहिती आणि विश्लेषण आवश्यक आहे..Premium| WhatsApp Web Security : व्हॉट्सॲप वेबच्या निष्काळजी वापरातून खाते हॅक होण्याचा धोका, गृह मंत्रालयाचा सायबर सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा इशारा!.पुढील संशोधनासाठी महत्त्वाचा टप्पायुक्लिडच्या या प्रसिद्धीकरणाला DR1-Foundation असे नाव देण्यात आले आहे. संपूर्ण पहिल्या डेटा प्रसिद्धीकरणातील विश्वाच्या रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक असलेली आणखी काही मोजमापे आणि विश्लेषणात्मक माहिती जून २०२७ मध्ये उपलब्ध होणार आहे.या मोहिमेचा उद्देश केवळ आकाशगंगांची छायाचित्रे घेणे नाही. तर विश्वाची निर्मिती, त्याची रचना आणि त्याचा विस्तार यांविषयीच्या वैज्ञानिक संकल्पना तपासणे हा आहे. त्यामुळे युक्लिडने प्रसिद्ध केलेली माहिती भविष्यातील खगोलशास्त्रीय संशोधनासाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकते.---------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.