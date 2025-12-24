Premium|Study Room : मानव प्राण्यापासून ते मानवतेपर्यंतचा प्रवास..!

निखिल वांधेकलकत्त्याच्या गजबजलेल्या रस्त्यावर, ॲग्नेस बोजॅक्सिऊ (Agnes Bojaxhiu) या तरुण साध्वीला एक मरणासन्न वृद्ध महिला आढळली. ती रस्त्यावर पडलेली होती आणि येणारे-जाणारे लोक तिच्याकडे केवळ एक बेवारस, निराधाराचा देह म्हणून पाहत होते. परंतु जग पुढे ज्यांना 'मदर तेरेसा' म्हणून ओळखणार होते त्यांच्यातल्या मानसाला अॅग्नेस यांनी पाहिले. या अशा घटनांमधूनच 'मानव प्राणी' (Human Being) ते 'मानवता' (Being Human) अशा प्रवासाला सुरूवात झाली.आपल्याला मानवी देह निसर्गतः प्राप्त होतो, परंतु माणुसकी मात्र करुणा, नैतिकता आणि निस्वार्थ भावनेतून जाणीवपूर्वक रुजवावी लागते. हा निबंध याच परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचा वेध घेतो, तसेच खऱ्या अर्थाने 'माणूस' बनण्याच्या मार्गातील अडथळे आणि नव्या दिशा दाखवतो..जैविक पाया आणि नैतिक अपरिहार्यताप्रत्येक मनुष्य जगात प्रवेश करताना केवळ एक 'मानव प्राणी' म्हणून येतो. एक जैविक अस्तित्व ज्याच्याकडे केवळ जगण्याची उपजत वृत्ती आणि आत्मकेंद्री जाणीव असते. एखादे अर्भक आईच्या थकव्याचा विचार न करता अन्नासाठी रडते; मुले भावंडांची पर्वा न करता खेळणी हिसकावतात. हे आत्मकेंद्रित वागणे म्हणजे नैतिक अधःपतन नव्हे, तर टिकून राहण्यासाठी निसर्गाने केलेली रचना आहे. तथापि, या आदिम प्रवृत्तींच्या पलीकडे जाऊन नैतिक जाणीव विकसित करणे यातच मानवाचे वेगळेपण दडलेले आहे हाच 'मानव' ते 'माणुसकी' कडे जाणारा प्रवास आहे.ॲरिस्टॉटलने 'युडिमोनिया' या संकल्पनेद्वारे असे सुचवले की, मानवी उत्कर्ष हा सद्गुणांच्या जाणीवपूर्वक आचरणातूनच साध्य होतो. भारतीय तत्त्वज्ञानातील पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे देखील अधोरेखित करतात की, जीवनाचा प्रवास केवळ अस्तित्वापुरता मर्यादित नसून तो नीतिमान जगण्याकडे झाला पाहिजे. मानसशास्त्रज्ञ लॉरेन्स कोहलबर्ग यांनी दाखवून दिले की, व्यक्ती शिक्षेच्या भयापासून सुरुवात करून वैश्विक नैतिक तत्त्वांच्या पालनापर्यंत प्रगती करत असते. दुर्दैवाने, बहुतेक प्रौढ व्यक्ती या उच्च स्तरापर्यंत कधीच पोहोचत नाहीत ते रूपाने 'मानव' राहतात, परंतु चारित्र्याने पूर्णपणे 'मानवतावादी' बनत नाहीत..Premium|Study Room: कटू क्षण आणि आयुष्याला कलाटणी.इतिहासातील आदर्श : मूर्त झालेला प्रवासइतिहास अशा व्यक्तींच्या उदाहरणांनी प्रकाशमान झाला आहे ज्यांनी सामान्य अस्तित्वाच्या सीमा ओलांडल्या. महात्मा गांधींचा प्रवास एका सामान्य वकिलापासून सुरू झाला, ज्यांना सुरुवातीला केवळ वैयक्तिक यशाची चिंता होती. परंतु सत्य, अहिंसा आणि निस्वार्थ सेवेच्या जाणीवपूर्वक आचरणातून त्यांचे रूपांतर 'महात्म्या' त झाले. हा प्रवास म्हणजे सिद्ध होण्याची प्रक्रिया नसून माणुसकीच्या दिशेने केलेले सततचे प्रयत्न होते. शोषित महार जातीत जन्मलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ वैयक्तिक उन्नतीचा मार्ग निवडला असता, तर ते सहज शक्य होते. परंतु, स्वतः अमानवीय वागणूक अनुभवल्यानंतर त्यांनी आपले आयुष्य इतरांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी वेचलेत्यांनी संविधानाद्वारे प्रतिष्ठा आणि न्यायाची शाश्वती दिली. वैयक्तिक वेदनांचे रूपांतर वैश्विक करुणेत कसे होऊ शकते, याचे त्यांचे जीवन हे उत्तम उदाहरण आहे. नेल्सन मंडेला यांचा २७ वर्षांचा कारावास त्यांच्या मनात कटुता निर्माण करू शकला असता. तरीही, तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर त्यांनी सूडाऐवजी सलोख्याचा मार्ग स्वीकारला आणि ‘आता जखमा भरण्याची वेळ आली आहे’, असे घोषित केले. कैदी ते शांततादूत हे त्यांचे रूपांतर मानवतेच्या सर्वोच्च क्षमतेचे दर्शन घडवते..समकालीन संकट : खुंटलेला प्रवाससमकालीन समाज मात्र या प्रवासात एक चिंताजनक अधोगती दर्शवत आहे. भौतिक समृद्धी असूनही माणुसकी दुर्मिळ होत चालली आहे. 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो' च्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये भारतात महिलांविरुद्ध ४.२८ लाख गुन्हे नोंदवले गेले, ज्यामध्ये ३१,६७७ बलात्काराच्या घटनांचा समावेश होता. ही आकडेवारी स्त्रियांना सन्मानास पात्र मानण्यात आपण कसे अपयशी ठरलो आहोत, हे दर्शवते. जातीय हिंसाचारदेखील अशाच अमानवीयतेचे प्रतिबिंब आहे. २००२ च्या गुजरात दंगली असोत किंवा २०२० च्या दिल्ली दंगली, जेव्हा धार्मिक अस्मिता सामान्य माणुसकीवर कुरघोडी करते, तेव्हा मानवातील माणुसकी किती सहज लोप पावते, हे दिसून येते.सफाई कामगारांसोबतची वागणूक या संकटाचे विदारक वास्तव मांडते. कायदेशीर बंदी असूनही, सुमारे ४२,००० सफाई कामगार गटारे साफ करतात आणि विषारी वायूमुळे दरवर्षी शेकडो लोकांचा मृत्यू होतो. मानवी विष्ठेच्या खड्ड्यात उतरणाऱ्या आपल्याच बांधवांच्या सुरक्षेची पर्वा नसलेला समाज माणुसकीच्या कसोटीवर पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. कोविड-१९ काळातील कॉर्पोरेट लोभ या अपयशाचे दुसरे उदाहरण आहे. लाखो स्थलांतरित मजूर शेकडो किलोमीटर पायी चालत असताना आणि महामार्गावर प्राण गमावत असताना काही व्यवसायांनी मात्र साठेबाजी आणि नफेखोरी केली..सामाजिक संरचना: प्रवासातील साहाय्यक की बाधक?केवळ आर्थिक उत्पादकतेवर केंद्रित असलेली शिक्षण व्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या कुशल पण नैतिकदृष्ट्या खुज्या व्यक्ती निर्माण करत आहे. जेव्हा विद्यार्थी सूत्रे पाठ करतात पण न्यायावर कधीच चर्चा करत नाहीत, तेव्हा शिक्षण आपल्या मूळ उद्देशातमानवाचे माणसात रूपांतर करण्यात अपयशी ठरते. 'असर २०२२' (ASER 2022) च्या अहवालानुसार, पाचव्या इयत्तेतील केवळ ४२.८% विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेचे पुस्तक वाचता येते, जे नैतिक शिक्षणाच्या संधी गमावल्याचे द्योतक आहे.अत्यंत निर्दय स्पर्धेचा उदोउदो करणारी आर्थिक व्यवस्था माणुसकीला मारक ठरते. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, जेव्हा भारताच्या १% श्रीमंतांकडे देशाची ४०.५% संपत्ती असते आणि लाखो लोक उपाशी असतात, तेव्हा ते एका सामान्यीकृत अमानवीयतेचे लक्षण ठरते. प्रसारमाध्यमेही नैतिक जाणीवेला आकार देतात. जेव्हा सिनेमांमधून हिंसेचे उदात्तीकरण होते आणि सोशल मीडिया संतापाला खतपाणी घालतो, तेव्हा माणुसकी कोमेजून जाते. ट्रोलिंग आणि सायबर-बुलिंग हे डिजिटल जगतात होणाऱ्या अवमूल्यनाचे दर्शन घडवतात..दुःख आणि सहानुभूतीची भूमिकाविरोधाभास असा की, अनेकदा दुःखच माणुसकीच्या प्रवासाला गती देते. व्हिक्टर फ्रँकल यांनी नाझी छळछावण्यांमध्ये हे निरीक्षण नोंदवले की, ज्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वापलीकडे जाऊन जीवनाचा अर्थ शोधला, इतरांची काळजी घेतली, सन्मान टिकवून ठेवला त्यांनीच आपली माणुसकी टिकवून ठेवली. दुःख माणसाला एकतर कटू बनवते किंवा संवेदनशील; हे त्या व्यक्तीने दुःखाचा अर्थ कसा लावला आहे, यावर अवलंबून असते.सहानुभूती (Empathy) म्हणजे इतरांच्या वेदना जाणण्याची क्षमता हा मानव प्राणी ते मानवता यांना जोडणारा पूल आहे. विज्ञानानुसार मिरर न्यूरॉन्स (Mirror neurons) आपल्याला इतरांच्या भावना अनुभवण्यास मदत करतात, जे करुणेचा जैविक आधार आहेत. तरीही, सहानुभूती जाणीवपूर्वक विकसित करावी लागते. कोविड-१९ ने याचे दुहेरी दर्शन घडवले. एकीकडे अन्नाचे वाटप करणारा समाज होता, तर दुसरीकडे भीतीपोटी माणुसकी विसरून भेदभावात आणि साठेबाजीत मग्न झालेली माणसेही होती..तात्विक आयाम आणि भविष्यातील मार्गबौद्ध दर्शनातील 'बोधिचित्त' म्हणजे सर्व प्राणिमात्रांच्या मुक्तीसाठी झटणे हे आध्यात्मिक मार्गाला आत्मकेंद्री अस्तित्वाकडून वैश्विक करुणेकडे नेणारा प्रवास मानते. भारतीय तत्त्वज्ञानातील 'वसुधैव कुटुम्बकम' ही संकल्पना संकुचित अस्मितेच्या सीमा ओलांडून संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानते. इमॅन्युएल कांटचे नैतिक तत्त्वज्ञान 'असे वागा की, तुमच्या कृतीचा नियम जागतिक कायदा बनला जावा' याला धर्मनिरपेक्ष तात्विक आधार देते.हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्र 