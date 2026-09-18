Premium|Study Room : मेहनत विद्यार्थ्यांची, प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा धोका; परीक्षा व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान

लेखक : महेश शिंदे मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा झाली. निकाल लागला, ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखतीही पार पडल्या; पण काही महिन्यांनी प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच बाहेर गेल्याचे तपासात समोर आले आणि अखेर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. त्याच महाराष्ट्रात जून २०२६ मध्ये सहा लाखांहून अधिक उमेदवारांसाठी होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेची (TET) प्रश्नपत्रिका आग्रा येथील सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या छापखान्यातून कर्मचाऱ्याने चक्क बुटात लपवून बाहेर नेल्याचे तपासात उघड झाले.महाराष्ट्रापुरतेच हे चित्र मर्यादित नाही. ऑगस्ट २०२६ मध्ये बिहारमध्ये एका भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन झाले. झारखंडमध्येही परीक्षा प्रक्रियेतील गंभीर अनियमितता आणि कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.या घटना वेगवेगळ्या राज्यांतील असल्या, तरी त्यातून निर्माण होणारा प्रश्न एकच आहे, देशातील तरुणांनी परीक्षेच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?दरवर्षी लाखो विद्यार्थी परीक्षा केंद्रात केवळ पेन आणि प्रवेशपत्र घेऊन जात नाहीत. त्यांच्यासोबत असतात वर्षानुवर्षांची मेहनत, पालकांनी केलेला खर्च, त्याग आणि गुणवत्तेला न्याय मिळेल ही आशा. प्रश्नपत्रिका फुटते तेव्हा केवळ परीक्षा रद्द होत नाही; शासन आणि तरुणांमधील विश्वासाचा करारही तुटतो..पेपरफुटीचा ‘उद्योग’ का निर्माण होतो?पहिले कारण म्हणजे एका परीक्षेच्या हातात दिलेले प्रचंड सामर्थ्य. एक प्रश्नपत्रिका वैद्यकीय प्रवेश, सरकारी नोकरी किंवा संपूर्ण कारकिर्दीचे भविष्य ठरवत असेल, तर तिला मोठे आर्थिक मूल्य प्राप्त होते.दुसरे कारण म्हणजे परीक्षेची लांबलचक साखळी. प्रश्ननिर्मिती, छपाई, वाहतूक, साठवण, परीक्षा केंद्रे, खासगी सेवा पुरवठादार आणि डिजिटल व्यवस्था, प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा भेदली जाण्याची शक्यता असते. महाराष्ट्र TET प्रकरण हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या राज्यातील गुप्त छापखान्यात छापणे हीच सुरक्षेची व्यवस्था होती; मात्र त्याच छापखान्यातील कर्मचारी या व्यवस्थेतील सर्वांत कमकुवत दुवा ठरला.तिसरे कारण म्हणजे संघटित गुन्हेगारी आणि कोचिंगचे काही अपप्रवृत्त घटक. प्रश्नपत्रिका मिळवणे, ती योग्य ग्राहकापर्यंत पोहोचवणे आणि आर्थिक व्यवहार करणे यासाठी जाळे निर्माण केले जाते.चौथे कारण म्हणजे जबाबदारीचे विखुरलेले स्वरूप. विद्यार्थी नुकसान तत्काळ सहन करतो; पण त्यासाठी जबाबदार कोण, हे निश्चित होईपर्यंत अनेक महिने जातात..Premium|Study Room : भारतामधील प्रश्नपत्रिका फुटी; शिक्षण व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान!.सर्वांत मोठे नुकसान परीक्षेचे नाही, विश्वासाचे आहेदोन-तीन वर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी परीक्षा रद्द होणे म्हणजे केवळ पुन्हा पेपर देणे नाही. त्यामध्ये परीक्षा शुल्क, प्रवास, निवास, कोचिंगचा खर्च, वयोमर्यादेची चिंता आणि अनेक महिन्यांचा मानसिक ताण असतो.त्याहून गंभीर प्रश्न विद्यार्थ्याच्या मनात निर्माण होतो तो म्हणजे ‘कोणी पैसे देऊन प्रश्नपत्रिका मिळवू शकत असेल, तर माझ्या प्रामाणिक मेहनतीचे मूल्य काय?’यातून गुणवत्ताधारित व्यवस्थेचा पाया कमकुवत होतो. स्पर्धा परीक्षा पैसा, ओळख आणि सामाजिक विशेषाधिकारांपासून दूर जाऊन समान संधी देण्यासाठी असतात. पेपरफुटी उलट गुणवत्तेचेच वस्तूकरण करते. त्यामुळे ती केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वावर झालेला आघात आहे.भरती परीक्षेतून शिक्षक, पोलीस, अभियंते, औषध निरीक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचारी निवडले जातात. निवडीचे प्रवेशद्वारच संशयास्पद झाले, तर त्यातून उभ्या राहणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.पेपरफुटी : शिक्षणाच्या पलीकडील सुशासनाचे संकटसरकारी भरती प्रक्रियेचा मूलभूत उद्देश ‘योग्य व्यक्तीची योग्य पदासाठी निवड’ हा असतो. मात्र प्रश्नपत्रिका विकत घेऊन किंवा संघटित गैरप्रकाराद्वारे उमेदवार व्यवस्थेत प्रवेश करू लागले, तर त्याचा परिणाम केवळ एका प्रामाणिक विद्यार्थ्याच्या संधीवर होत नाही; भविष्यातील प्रशासनाच्या गुणवत्तेवरही होतो. उदाहरणार्थ, पोलीस, शिक्षक, अभियंते, आरोग्य कर्मचारी किंवा इतर शासकीय पदांच्या भरतीत गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणा दुय्यम ठरला, तर त्याची किंमत पुढील अनेक वर्षे संपूर्ण समाजाला मोजावी लागू शकते.याचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी होणे. तरुणांना वारंवार परीक्षा रद्द होणे, निकालांना विलंब होणे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पुनर्परीक्षांना सामोरे जावे लागले, तर त्यांच्या मनात व्यवस्था गुणवत्तेपेक्षा पैसा आणि संपर्कांना महत्त्व देते अशी भावना निर्माण होऊ शकते. भारत जगातील सर्वांत तरुण देशांपैकी एक आहे..कठोर कायद्यापासून सुरक्षित व्यवस्थेकडेसार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ हे या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. पण शिक्षा कठोर करणे पुरेसे नाही. व्यवस्था अशी असली पाहिजे की पेपरफुटी करणेच अत्यंत कठीण व्हावे.प्रश्नपत्रिकांचे सुरक्षित सांकेतिकीकरण, कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप, प्रत्येक प्रवेशाची डिजिटल नोंद, प्रश्नपत्रिकांचे अनेक संच, यादृच्छिक निवड आणि शक्य तेथे परीक्षेच्या अगदी आधी सुरक्षित डिजिटल माध्यमातून प्रश्नपत्रिका केंद्रांवर उपलब्ध करण्याची व्यवस्था आवश्यक आहे.परीक्षा केंद्रांचे स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण, बायोमेट्रिक पडताळणी, CCTV, अचानक तपासण्या आणि संशयास्पद डिजिटल हालचाली शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येईल. एका राज्यात काळ्या यादीत गेलेल्या परीक्षा सेवा कंपनीला दुसऱ्या राज्यात कंत्राट मिळू नये यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी व्यवस्था असावी.महाराष्ट्र सरकारनेही सप्टेंबर २०२६ मध्ये भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे..पण मूलभूत प्रश्न- एका परीक्षेला एवढे महत्त्व का?पेपरफुटी थांबवणे म्हणजे आजाराच्या लक्षणावर उपचार; शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करणे म्हणजे त्याच्या मुळाशी जाणे.आपल्या व्यवस्थेत अनेकदा काही तासांची परीक्षा विद्यार्थ्याच्या अनेक वर्षांच्या शिक्षणापेक्षा अधिक निर्णायक ठरते. त्यामुळे शिक्षणाचे रूपांतर परीक्षेत, शिकण्याचे कोचिंगमध्ये आणि जिज्ञासेचे पाठांतरात होत आहे.२०४७ च्या विकसित भारताला केवळ परीक्षा उत्तीर्ण करणारे तरुण नको आहेत; समस्या सोडवणारे, नवकल्पना करणारे, चिकित्सक विचार करणारे आणि कौशल्यसंपन्न नागरिक आवश्यक आहेत.त्यासाठी एकाच उच्च-दबावाच्या परीक्षेवरील अवलंबित्व कमी करून अनेक परीक्षा-संधी, कौशल्याधारित मूल्यमापन, सातत्यपूर्ण मूल्यांकन आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या मूल्यमापनाची विश्वासार्हता वाढवावी लागेल.त्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठे, व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षणार्थी योजना, संशोधन, उद्योजकता आणि उद्योगांशी जोडलेले कौशल्य शिक्षण वाढवावे लागेल. यशाचे मार्ग जितके अधिक असतील, तितका एका परीक्षेवरचा जीवघेणा दबाव कमी होईल.प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेकडून शैक्षणिक न्यायाकडेफुटलेली प्रश्नपत्रिका बदलता येते. रद्द झालेली परीक्षा पुन्हा घेता येते. दोषींना अटकही करता येते. पण मेहनतीपेक्षा पैसा आणि गैरमार्ग अधिक प्रभावी आहेत, अशी भावना जर एका पिढीच्या मनात रुजली, तर तो विश्वास परत मिळवण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात. म्हणून भारतासमोरील खरी परीक्षा प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्याची नाही; तर त्या प्रश्नपत्रिकेवर आपली स्वप्ने लिहिणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला व्यवस्था न्याय देईल, असा विश्वास निर्माण करण्याची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.