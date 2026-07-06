Premium|Study Room : जी-७ परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था आणि एआय नियमनावर मोठे निर्णय

लेखक : गौरव बाळेसमकालीन जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याच्या दृष्टीने जगातील सात प्रमुख विकसित देशांच्या समूहाची बावन्नावी शिखर परिषद अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. फ्रान्समधील एव्हियन या ऐतिहासिक शहरात १५ ते १७ जून २०२६ या कालावधीत पार पडलेल्या या परिषदेत जगासमोरील गंभीर आव्हानांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. या परिषदेचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे होते. त्यांनी जागतिक आर्थिक असंतुलन कमी करणे, औद्योगिक अतिउत्पादन नियंत्रित करणे, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करणे या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.परिषदेची पार्श्वभूमीया वेळच्या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश जागतिक स्तरावरील आर्थिक मंदीचे सावट दूर करणे आणि विविध देशांमधील वाढता भूराजकीय संघर्ष सुसंवादाच्या माध्यमातून सोडवणे हा होता. परिषदेत प्रामुख्याने युक्रेनमधील प्रदीर्घ संघर्ष, मध्य पूर्व आशियातील शांतता प्रक्रिया आणि जागतिक व्यापार संतुलन यांवर जागतिक नेत्यांनी आपले विचार मांडले.अमेरिका आणि इराण यांच्यात समुद्रातील व्यापारी मार्ग खुले करण्याबाबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारानंतर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठेतील स्थिरता आणि हिंदी महासागरातील जलमार्गांची सुरक्षा या विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊ शकली.आर्थिक स्थैर्यासाठी नव्या धोरणांची आखणी गेल्या काही वर्षांत जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या विस्कळीतपणाचा फटका अनेक देशांना बसला आहे. हे लक्षात घेऊन परिषदेत कोणत्याही एका देशावर असलेले अतिअवलंबित्व कमी करून पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करण्यावर सर्व देशांचे एकमत झाले.विशेषतः प्रगत तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षेत्र आणि हरित ऊर्जेसाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता सुरक्षित करण्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पारदर्शकता आणणे, चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी एकत्रित पावले उचलणे आणि आर्थिक क्षेत्रातील संरक्षणवादी धोरणांना आळा घालणे यावर नेत्यांनी भर दिला..हवामान बदलाविरोधातील जागतिक सहकार्यहवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी या परिषदेत काही अत्यंत ठोस निर्णय घेण्यात आले. फ्रान्सच्या पुढाकाराने निसर्ग आणि मानव वित्त पुरवठा ('नेचर अँड पीपल फायनान्स अलायन्स') या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या उपक्रमाचा मुख्य हेतू जैवविविधतेचे रक्षण करणे आणि पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रांतून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी विकसित देशांनी आर्थिक मदत दिली पाहिजे, या जुन्या वचनबद्धतेचाही पुनरुच्चार या व्यासपीठावर करण्यात आला.जी-७ परिषदेत भारताचा ठाम दृष्टिकोनया परिषदेच्या विशेष विस्तारित सत्रांमध्ये भारताला सन्माननीय अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. भारताच्या वतीने पंतप्रधानांनी या जागतिक मंचावर विकसनशील आणि गरीब देशांच्या म्हणजेच 'ग्लोबल साऊथ'च्या आकांक्षांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व केले.भारताने मांडले की, सध्याचे जागतिक संकट हे केवळ साधनांच्या कमतरतेमुळे नसून देशांमधील परस्पर विश्वासाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये परस्पर विश्वास हीच सर्वात मोठी धोरणात्मक संपत्ती असल्याचे भारताने अधोरेखित केले.तसेच, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आणि विकास आराखड्यात केवळ मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या आश्रित देशांच्या भूमिकेतून बाहेर पडून सर्व देशांना समान भागीदार म्हणून स्थान दिले पाहिजे, असा आग्रह भारताने धरला. भारताने आफ्रिकन देशांसोबत राबविलेल्या यशस्वी विकास प्रकल्पांचे उदाहरण देत दक्षिण-दक्षिण सहकार्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.द्विपक्षीय चर्चा आणि धोरणात्मक भागीदारीचे नवे पर्वया शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने भारताने इतर प्रमुख देशांसोबत केलेल्या द्विपक्षीय चर्चा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या.भारताने कॅनडासोबतच्या आर्थिक संबंधांना नवी गती देण्यासाठी २०२६ च्या अखेरपर्यंत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराला अंतिम रूप देण्याचे निश्चित केले. त्याद्वारे २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.याशिवाय, संरक्षण आणि गुप्तचर माहितीची सुरक्षित देवाणघेवाण करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये विशेष सुरक्षा करारावर वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने कॅनडाकडून भारताला २०२७ ते २०३५ या कालावधीसाठी युरेनियमचा दीर्घकालीन पुरवठा करण्याचा अब्जावधी डॉलर्सचा व्यावसायिक करार करण्यात आला.जागतिक व्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात२०२६ ची ही शिखर परिषद केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता कृती आराखडा तयार करणारी ठरली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या प्रभावामुळे निर्माण होणारे सायबर धोके रोखण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर मानवाच्या कल्याणासाठी व्हावा, यासाठी जागतिक नियमन यंत्रणा उभारण्यावर यात भर देण्यात आला.विकसनशील देशांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि जागतिक शांततेसाठी ही परिषद एक मैलाचा दगड ठरली असून, यातील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास जागतिक व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून येतील, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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