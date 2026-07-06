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Premium|Study Room : जी-७ परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था आणि एआय नियमनावर मोठे निर्णय

G7 Summit 2026 : फ्रान्समध्ये झालेल्या जी-७ शिखर परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन, युक्रेन संघर्ष, मध्यपूर्व शांतता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी नव्या धोरणांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
G7 Summit 2026

G7 Summit 2026

esakal

स्टडीरूम
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लेखक : गौरव बाळे

समकालीन जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याच्या दृष्टीने जगातील सात प्रमुख विकसित देशांच्या समूहाची बावन्नावी शिखर परिषद अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. फ्रान्समधील एव्हियन या ऐतिहासिक शहरात १५ ते १७ जून २०२६ या कालावधीत पार पडलेल्या या परिषदेत जगासमोरील गंभीर आव्हानांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. या परिषदेचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे होते. त्यांनी जागतिक आर्थिक असंतुलन कमी करणे, औद्योगिक अतिउत्पादन नियंत्रित करणे, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करणे या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

परिषदेची पार्श्वभूमी

या वेळच्या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश जागतिक स्तरावरील आर्थिक मंदीचे सावट दूर करणे आणि विविध देशांमधील वाढता भूराजकीय संघर्ष सुसंवादाच्या माध्यमातून सोडवणे हा होता. परिषदेत प्रामुख्याने युक्रेनमधील प्रदीर्घ संघर्ष, मध्य पूर्व आशियातील शांतता प्रक्रिया आणि जागतिक व्यापार संतुलन यांवर जागतिक नेत्यांनी आपले विचार मांडले.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात समुद्रातील व्यापारी मार्ग खुले करण्याबाबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारानंतर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठेतील स्थिरता आणि हिंदी महासागरातील जलमार्गांची सुरक्षा या विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊ शकली.

आर्थिक स्थैर्यासाठी नव्या धोरणांची आखणी गेल्या काही वर्षांत जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या विस्कळीतपणाचा फटका अनेक देशांना बसला आहे. हे लक्षात घेऊन परिषदेत कोणत्याही एका देशावर असलेले अतिअवलंबित्व कमी करून पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करण्यावर सर्व देशांचे एकमत झाले.

विशेषतः प्रगत तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षेत्र आणि हरित ऊर्जेसाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता सुरक्षित करण्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पारदर्शकता आणणे, चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी एकत्रित पावले उचलणे आणि आर्थिक क्षेत्रातील संरक्षणवादी धोरणांना आळा घालणे यावर नेत्यांनी भर दिला.

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Economic Development
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