Premium|Giuseppe Garibaldi biography : ज्यूसेप्पी गॅरिबाल्डी : इटालियन एकीकरणाचा प्रणेता आणि क्रांतीपुरूष

Italian Revolution 19th Century : इटालियन एकीकरणाचा प्रणेता ज्यूसेप्पी गॅरिबाल्डी यांनी आपल्या 'लाल डगले' सैन्याच्या आणि निःस्वार्थ त्यागाच्या जोरावर इटलीला स्वातंत्र्य व ऐक्य मिळवून दिले.
स्टडीरूम
१९ व्या शतकातील युरोपातील राष्ट्रवादी चळवळींमध्ये ज्यूसेप्पी गॅरिबाल्डी (Giuseppe Garibaldi) हे नाव अतिशय तेजस्वी मानले जात होते. इटलीच्या एकीकरण प्रक्रियेत त्यांनी निभावलेली लष्करी, क्रांतिकारी आणि नैतिक भूमिका इतकी प्रभावी होती की त्यांना ‘Hero of Two Worlds’ असे गौरवले गेले. गॅरिबाल्डी हे केवळ सेनानी नव्हते, तर जनतेच्या भावनांशी नाते सांगणारे लोकनायक होते.

गॅरिबाल्डीचा जन्म ४ जुलै १८०७ रोजी इटलीतील नाइस (Nice) येथे झाला. त्या काळी नाइस हा प्रदेश फ्रेंच व इटालियन प्रभावांच्या सीमारेषेवर होता. त्यांचे कुटुंब मध्यमवर्गीय असून वडील सागरी व्यापाराशी संबंधित होते. त्यामुळे बालपणापासूनच गॅरिबाल्डीला समुद्र, प्रवास आणि साहस यांची ओढ होती.

