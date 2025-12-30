Premium|Giuseppe Garibaldi biography : ज्यूसेप्पी गॅरिबाल्डी : इटालियन एकीकरणाचा प्रणेता आणि क्रांतीपुरूष

विपुल वाघमोडे१९ व्या शतकातील युरोपातील राष्ट्रवादी चळवळींमध्ये ज्यूसेप्पी गॅरिबाल्डी (Giuseppe Garibaldi) हे नाव अतिशय तेजस्वी मानले जात होते. इटलीच्या एकीकरण प्रक्रियेत त्यांनी निभावलेली लष्करी, क्रांतिकारी आणि नैतिक भूमिका इतकी प्रभावी होती की त्यांना ‘Hero of Two Worlds’ असे गौरवले गेले. गॅरिबाल्डी हे केवळ सेनानी नव्हते, तर जनतेच्या भावनांशी नाते सांगणारे लोकनायक होते.गॅरिबाल्डीचा जन्म ४ जुलै १८०७ रोजी इटलीतील नाइस (Nice) येथे झाला. त्या काळी नाइस हा प्रदेश फ्रेंच व इटालियन प्रभावांच्या सीमारेषेवर होता. त्यांचे कुटुंब मध्यमवर्गीय असून वडील सागरी व्यापाराशी संबंधित होते. त्यामुळे बालपणापासूनच गॅरिबाल्डीला समुद्र, प्रवास आणि साहस यांची ओढ होती..Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.औपचारिक शिक्षण मर्यादित असले तरी प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभव, प्रवास आणि संघर्ष यांमधून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडले. तरुण वयातच ते नाविक झाले. याच काळात राष्ट्रवाद, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही विचारांशी त्यांची ओळख झाली.ज्यूसेप्पी मॅझिनीच्या राष्ट्रवादी विचारांनी गॅरिबाल्डी अत्यंत प्रभावित झाले. मॅझिनीने मांडलेल्या एकसंघ, स्वतंत्र आणि लोकशाही इटली या ध्येयासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले.राजकीय क्रांतिकारक कारवायांमुळे गॅरिबाल्डीला इटलीतून पलायन करावे लागले. दक्षिण अमेरिका-विशेषतः ब्राझील आणि उरुग्वे येथे त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यांत भाग घेतला. या काळातच त्यांनी गुरिल्ला युद्धतंत्र, जलद हालचाली आणि जनसमर्थनावर आधारित लढ्याची शैली आत्मसात केली. वैयक्तिक स्वभावसाधे जीवन, शिस्तप्रियधैर्य, त्याग आणि साहसप्रिय वृत्तीसैनिकांशी थेट नातेविलक्षण लोकप्रेम.त्यांचे लाल शर्टंस (Red Shirts) हेच पुढे इटालियन क्रांतीचे प्रतीक बनले. गॅरिबाल्डी हे इटलीच्या एकीकरणातील सशस्त्र क्रांतीचे प्रमुख प्रतिनिधी होते. मॅझिनीने दिलेल्या वैचारिक प्रेरणेला आणि कावूरने राबवलेल्या राजनैतिक धोरणाला त्यांनी रणांगणावर मूर्त रूप दिले.१८४८ च्या युरोपव्यापी क्रांतीदरम्यान गॅरिबाल्डीने इटलीत सक्रिय सहभाग घेतला.१८४९ मध्ये स्थापन झालेल्या रोमन प्रजासत्ताकाचे संरक्षण करताना त्यांनी परकीय सैन्याशी प्रतिकार केला. जरी ही प्रजासत्ताक व्यवस्था अल्पजीवी ठरली तरी तिने इटालियन लोकशाहीची बीजे रोवली. ‘एक हजार स्वयंसेवकांची मोहीम’ (१८६०)गॅरिबाल्डीचे सर्वात ऐतिहासिक कार्य म्हणजे ‘Expedition of the Thousand’.फक्त सुमारे एक हजार स्वयंसेवकांच्या मदतीने त्यांनी..सिसिली जिंकलीदक्षिण इटलीतील बोर्बोन राजवटीचा पाडाव केलासंपूर्ण दक्षिण इटली ‘इटालियन एकीकरणात’ सामील केली .या मोहिमेने गॅरिबाल्डीला लोकनायक बनवले. दक्षिण इटली जिंकल्यानंतर गॅरिबाल्डीने सत्ता स्वतःकडे न ठेवता ती व्हिक्टर इमॅन्युएल दुसरा याच्याकडे सुपूर्त केली. हा त्याग दर्शवतो की, गॅरिबाल्डीचे ध्येय सत्ता नव्हे, तर राष्ट्रीय एकता होते. ऑस्ट्रियन व बोर्बोन सत्तेविरुद्ध गॅरिबाल्डीने केलेला संघर्ष इटलीतील जनतेसाठी प्रेरणादायी ठरला. त्यांचा लढा हा केवळ लष्करी नव्हता, तर तो राष्ट्रीय अस्मितेचा संघर्ष होता. गॅरिबाल्डी राजदरबारांपेक्षा सामान्य सैनिकांमध्ये रमणारा नेता होता. त्याची साधी राहणी, थेट संवाद आणि रणांगणावरील धैर्य यामुळे तो जनतेचा नायक ठरला. दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि इटली तीनही ठिकाणी लढलेला हा योद्धा स्वातंत्र्यलढ्यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रतीक बनला.ज्यूसेप्पे गॅरिबाल्डी हे इटलीच्या एकीकरण प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व होते. मॅझिनीने राष्ट्राला आत्मा दिला, कावूरने मेंदू दिला, तर गॅरिबाल्डीने त्या राष्ट्राला तलवार दिली. त्यांचे जीवन धैर्य, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक आहे. इटालियन क्रांतीचा इतिहास गॅरिबाल्डीशिवाय अपूर्णच ठरेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.