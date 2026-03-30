Renewable Energy : भारताची ऊर्जासुरक्षा - आव्हाने आणि भविष्यातील संधी

लेखक- सुदर्शन कुडचे प्रस्तावनाभारताच्या विकासासाठी ऊर्जा हा मूलभूत घटक आहे. उद्योग, शेती, वाहतूक, घरगुती वापर आणि डिजिटल सेवा या सर्व क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिक विस्तार यामुळे ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जासुरक्षा हा विषय केवळ आर्थिक नव्हे तर राष्ट्रीय धोरणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. ऊर्जासुरक्षा म्हणजे देशाला आवश्यक असलेली ऊर्जा पुरेशा प्रमाणात, परवडणाऱ्या किमतीत आणि सातत्याने उपलब्ध होणे. यामध्ये ऊर्जा उत्पादन, आयात, वितरण आणि पर्यावरणीय संतुलन या सर्व घटकांचा समावेश होतो. .भारतातील ऊर्जा मागणीचे बदलते स्वरूपभारतामध्ये ऊर्जा वापराचे स्वरूप विविध क्षेत्रांमध्ये वेगाने बदलत आहे. औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा लागते, तर शेती क्षेत्रात सिंचन आणि यांत्रिकीकरणासाठी ऊर्जा आवश्यक असते. घरगुती वापरात वीज, स्वयंपाकासाठी इंधन आणि इतर गरजांसाठी ऊर्जा वापरली जाते. शहरी भागात ऊर्जा वापर झपाट्याने वाढत असताना ग्रामीण भागातही वीज आणि स्वच्छ इंधनाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर आणि व्यापक करणे आवश्यक ठरते. .पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील अवलंबित्व आणि आयातभारताची ऊर्जा गरज मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या पारंपरिक स्रोतांवर आधारित आहे. यापैकी पेट्रोलियम आणि वायू यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. त्यामुळे देशाची ऊर्जा व्यवस्था जागतिक बाजारावर अवलंबून राहते. पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे तेल पुरवठ्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या प्रदेशातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते. भारतासाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे, कारण देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी मोठा भाग आयातीवर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत इंधन महाग होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. .नवीकरणीय ऊर्जेची वाढती भूमिकाऊर्जासुरक्षेसाठी नवीकरणीय स्रोतांचा वापर वाढवणे हा पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. सौर ऊर्जा, वारा ऊर्जा आणि जलविद्युत यांसारखे स्रोत देशात उपलब्ध असल्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते. भारतात सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा वेगाने विस्तार होत असून अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सौर उद्याने उभारली गेली आहेत. वारा ऊर्जेसाठी किनारपट्टी आणि पठारी भागांमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या स्रोतांचा वापर वाढल्यास केवळ पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होत नाही, तर ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर आणि सुरक्षित होतो. तसेच पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करून हवामान बदलाच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होते. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार हा भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. .ऊर्जा कार्यक्षमता आणि बचतऊर्जासुरक्षेसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे हा तितकाच महत्त्वाचा पैलू आहे. ऊर्जा उत्पादन वाढवण्याबरोबरच तिचा योग्य आणि मर्यादित वापर करणे आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री वापरल्यास ऊर्जा वापर कमी करता येतो. घरगुती स्तरावर ऊर्जा बचत करणारी उपकरणे, योग्य प्रकाश व्यवस्था आणि वीजेचा नियोजनबद्ध वापर यामुळेही मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा वाचवता येते. यामुळे केवळ खर्चात बचत होत नाही, तर ऊर्जा उत्पादनावरचा ताण कमी होतो आणि पर्यावरणावर होणारा परिणामही मर्यादित राहतो. त्यामुळे ऊर्जा बचत आणि कार्यक्षमता वाढवणे हे ऊर्जासुरक्षेसाठी महत्त्वाचे साधन ठरते. .पायाभूत सुविधा आणि वितरण व्यवस्थाऊर्जा निर्मिती झाल्यानंतर ती प्रत्येक घरापर्यंत आणि उद्योगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक असतात. वीज वाहिन्या, उपकेंद्रे आणि वितरण यंत्रणा यांचे जाळे मजबूत असणे गरजेचे आहे. अनेक ग्रामीण भागांमध्ये वीज पोहोचली असली तरी पुरवठा सातत्याने आणि दर्जेदार असणे ही अजूनही एक आव्हानात्मक बाब आहे. तांत्रिक अडचणी, वीज नुकसान आणि वितरणातील त्रुटी यामुळे ऊर्जा व्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आणि तांत्रिक सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. .जागतिक राजकारण आणि भारताची भूमिकाऊर्जासुरक्षा ही जागतिक राजकीय घडामोडींशी थेट जोडलेली आहे. पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायलमधील तणाव किंवा रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध यांसारख्या घटनांमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होतो. अशा संघर्षांमुळे तेल आणि वायूच्या उत्पादनात तसेच वाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे जागतिक बाजारात किमती वाढतात. भारतासारख्या आयात अवलंबित देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक संवेदनशील ठरते. होर्मूज सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा वाहतुकीचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गातून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि वायू जगभर पोहोचवले जाते. जर या सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाला किंवा वाहतूक विस्कळीत झाली तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर होऊ शकतो, कारण देशाच्या आयातीचा मोठा भाग या मार्गावर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्यावर भर दिला आहे. विविध देशांशी सहकार्य वाढवणे, पर्यायी स्रोतांकडून आयात करणे आणि दीर्घकालीन करार करणे यांद्वारे पुरवठा अधिक सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. .शासनाची धोरणे आणि उपक्रमऊर्जासुरक्षा मजबूत करण्यासाठी शासनाने विविध स्तरांवर नियोजनबद्ध आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्यावर भर दिला आहे. देशातील ऊर्जा गरजा वाढत असल्यामुळे केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नसून ऊर्जा व्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास करणे आवश्यक ठरते. यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सौर आणि वारा ऊर्जेसाठी प्रकल्प उभारणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि राज्यांना या क्षेत्रात पुढाकार घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. तसेच ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जात आहेत. उद्योग, वाहतूक आणि घरगुती क्षेत्रात ऊर्जा वापर कमी करून संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध देशांकडून ऊर्जा मिळवण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे, ज्यामुळे एखाद्या एकाच प्रदेशावर अवलंबित्व राहणार नाही. याशिवाय ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवणे, म्हणजेच आवश्यकतेच्या वेळी वापरता येईल असा साठा तयार ठेवणे, हेही महत्त्वाचे पाऊल आहे. वितरण यंत्रणा सुधारून ऊर्जा प्रत्येक भागात सातत्याने पोहोचेल यासाठी तांत्रिक सुधारणा केल्या जात आहेत. स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे, जेणेकरून देश अधिक आत्मनिर्भर होईल. या सर्व उपक्रमांचा एकत्रित उद्देश म्हणजे भारताला स्थिर, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा आहे. .भविष्यातील संधी आणि आव्हानेभारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात भविष्यात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार, सौर आणि वारा ऊर्जेतील वाढती गुंतवणूक आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे देश अधिक स्वावलंबी बनू शकतो. स्थानिक उत्पादन वाढवून आणि ऊर्जा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी उपलब्ध आहे. तथापि, या संधींसोबत काही महत्त्वाची आव्हानेही आहेत. भारताची ऊर्जा मागणी सतत वाढत असल्यामुळे पुरवठा कायम ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जागतिक स्तरावरील संघर्ष, जसे की पश्चिम आशियातील तणाव किंवा रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध, यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात अनिश्चितता निर्माण होते. विशेषतः होर्मूज सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर तणाव निर्माण झाल्यास भारताच्या आयातीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन नियोजन अत्यंत आवश्यक ठरते. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, स्वदेशी उत्पादन वाढवणे, ऊर्जा साठे तयार ठेवणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे यांद्वारे भारत या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतो. निष्कर्षऊर्जासुरक्षा ही भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. सुरक्षित, परवडणारी आणि टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार, ऊर्जा बचत आणि विविध स्रोतांचा वापर यांद्वारे भारत आपली ऊर्जासुरक्षा अधिक सक्षम करू शकतो. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत संतुलित धोरण आणि दीर्घकालीन नियोजन यांच्या माध्यमातूनच भारत या आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाऊ शकतो. 