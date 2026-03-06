Study Room
Premium|Study Room : टॅरिफबाबत चीनची नवी रणनीती काय? नव्या जागतिक व्यापार युद्धात भारत कुठे?
Geopolitical Economic Shift : चीनने अमेरिकेच्या निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी 'अँटी-डीकपलिंग' ही आक्रमक रणनीती आखली असून, या जागतिक व्यापार युद्धात भारत आता 'चायना प्लस वन' धोरणाद्वारे आपली आर्थिक आणि धोरणात्मक पकड अत्यंत प्रभावीपणे मजबूत करत आहे.
लेखक : श्रीकांत जाधव
नवे जागतिक व्यापार युद्ध : चीनची 'अँटी-डीकपलिंग' रणनीती आणि भारताचा वाढता धोरणात्मक प्रभाव आपण सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आणि भू-राजकीय रचनेच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि निर्णायक वळणावर उभे आहोत. गेल्या अनेक दशकांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मुक्त व्यापार, खुल्या सीमा आणि एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या पुरवठा साखळ्यांचे वर्चस्व होते. जागतिकीकरण हाच विकासाचा एकमेव मार्ग मानला जात होता. मात्र, अलीकडच्या काळातील भू-राजकीय तणाव, महासत्तांमधील स्पर्धा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेमुळे हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढता आर्थिक संघर्ष एका नव्या प्रकारच्या जागतिक व्यापार युद्धाला जन्म देत आहे.