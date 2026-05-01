Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष: वैशाली रमेशबाबू

Study Room : व्यक्तीविशेष: वैशाली रमेशबाबू

Chess Champion Vaishali Rameshbabu : चेन्नईच्या आर. वैशालीने कँडिडेट्स बुद्धिबळ स्पर्धेत विजय मिळवून विश्वविजेतेपदाच्या लढतीसाठी ऐतिहासिक पात्रता सिद्ध केली असून, अशी कामगिरी करणारी ती पहिली भारतीय महिला बुद्धिबळपटू ठरली आहे, ज्यामुळे देशाच्या क्रीडा क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.
अ) वैशाली रमेशबाबू ही २००१ मध्ये चेन्नईत जन्मली आणि तिचे भाऊ र. प्रग्गनंधा हेही ग्रँडमास्टर आहेत.
ब) ती भारतातील तिसरी महिला ग्रँडमास्टर असून,  तिने वुमन ग्रँडमास्टर पदवी २०१८ मध्ये मिळवली.
क) लहानपणापासूनच वैशाली खेळामध्ये तरबेज होती. २०१२ मध्ये अंडर-१२ वर्ल्ड यूथ चॅम्पियनशिप जिंकली.
ड) २०१५ मध्ये अंडर-१४ गर्ल्स वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये विजेती ठरून जगाचे लक्ष वेधले.
ई) २०१३ मध्ये थॉमस थॉर्न्स इंडिव्हिज्युअल स्पर्धेत मॅग्नस कार्लसनला सिमल गेममध्ये हरवले.

