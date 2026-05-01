Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष: वैशाली रमेशबाबू

अ) वैशाली रमेशबाबू ही २००१ मध्ये चेन्नईत जन्मली आणि तिचे भाऊ र. प्रग्गनंधा हेही ग्रँडमास्टर आहेत.ब) ती भारतातील तिसरी महिला ग्रँडमास्टर असून, तिने वुमन ग्रँडमास्टर पदवी २०१८ मध्ये मिळवली.क) लहानपणापासूनच वैशाली खेळामध्ये तरबेज होती. २०१२ मध्ये अंडर-१२ वर्ल्ड यूथ चॅम्पियनशिप जिंकली.ड) २०१५ मध्ये अंडर-१४ गर्ल्स वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये विजेती ठरून जगाचे लक्ष वेधले.ई) २०१३ मध्ये थॉमस थॉर्न्स इंडिव्हिज्युअल स्पर्धेत मॅग्नस कार्लसनला सिमल गेममध्ये हरवले..फ) २०२३ च्या वुमन ग्रँड स्विसमध्ये पहिल्यांदा विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला.ग) २०२४ मध्ये ओलिंपियाडमध्ये भारताच्या महिलांच्या संघाला सुवर्ण पदक मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली.ह) २०२५ मध्ये वुमन ग्रँड स्विस पुन्हा जिंकून वुमन कॅंडिडेट्ससाठी पात्र ठरली.आ) २०२६ च्या वुमन कॅंडिडेट्समध्ये विजयी होऊन वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी स्पर्धा करण्याची संधी मिळवली. या स्पर्धेत विजय मिळवणारी ती पहिली भारतीय महिला बुद्धिबळपटू ठरली आहे.ज) तिचे रेटिंग २४०० पेक्षा जास्त आहे आणि ती भारताच्या बुद्धिबळ क्रांतीची प्रेरणास्थानी आहे..