Premium|Study Room : ‘सैराट’ची पुनरावृत्ती, ऑनर किलिंगचं भयानक वास्तव!

(लेखक: सत्यजीत संदिपान हिंगे)खेड (पुणे) तालुक्यातील आंतरजातीय विवाहानंतरचा हल्ला आणि वधूचे कथित अपहरण ही घटना केवळ स्थानिक गुन्हा नाही; ती भारतीय समाजाच्या जातीय मानसिकतेचे, परंपरागत ‘मान-सन्मान’ संकल्पनेचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरच्या मर्यादांचे जिवंत उदाहरण आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा प्रश्न उभा केला आहे २१व्या शतकातील लोकशाही भारतातही प्रेमाला जातीच्या कुंपणात का अडकवले जाते?.ऑनर किलिंग( Honour Killings) : माणुसकीचा वध‘ऑनर किलिंग’ म्हणजे कुटुंब वा समाजाच्या तथाकथित ‘मान-सन्मान’ रक्षणासाठी प्रेमसंबंध किंवा विवाह करणाऱ्या व्यक्तींवर होणारी हिंसा वा हत्या.●युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड च्या अहवालानुसार, जगभरात दरवर्षी सुमारे ५ हजार ऑनर किलिंगच्या घटना घडतात.●भारतात NCRB च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२३ दरम्यान अशा घटनांत चिंताजनक वाढ दिसून आली आहे, विशेषतः उत्तर भारतात. पण महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही.ही प्रकरणे बहुधा ग्रामीण भागात घडतात, जिथे जातीय पंचायत, सामाजिक बहिष्कार आणि हिंसक सूडाची मानसिकता अद्याप प्रबळ आहे..Premium |Study Room : उपप्राचार्य म्हणून मिळणारे पद महत्त्वाचे की नीतिमूल्य व विद्यार्थीहित?.Endogamy - लग्नासाठी जातीचे बंधनएंडोगॅमी म्हणजे स्वतःच्या जातीतच विवाह करण्याची सक्ती.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “Annihilation of Caste” मध्ये स्पष्ट केले की जातिव्यवस्था टिकवण्याचा मूलभूत पाया म्हणजे endogamy. विवाहाचा वर्तुळ जातीतच मर्यादित ठेवल्यास जातीय शुद्धतेचा भ्रम टिकतो, सत्ता-संपत्ती जातीतच राहते आणि सामाजिक श्रेणीकरण कायम राहते.●उद्देश : जातीय एकसंधता राखणे, ‘शुद्ध’ रक्तवंशाचा मिथक जपणे, आर्थिक-संपत्तीचे संरक्षण, सामाजिक वर्चस्व टिकवणे.●परिणाम : विविध जातींमधील संवाद कमी होतो, सामाजिक गतिशीलता रोखली जाते आणि जातिव्यवस्था टिकवणारी मानसिकता पिढ्यानपिढ्या वाढीस लागते..आंतरजातीय विवाहांवरील बंधने : सामाजिक आणि मानसिक कारणे1.सामाजिक शिस्तीचे आवरण : जातीय नेते किंवा पंचायत ‘सामूहिक सन्मान’ टिकवण्याच्या नावाखाली विवाहावर नियंत्रण ठेवतात.2.आर्थिक हितसंबंध : जमीन, वारसा, व्यवसाय यांची हानी होऊ नये म्हणून जातीतच विवाहाची सक्ती.3.धार्मिक मिथके : काही जातींमध्ये ‘धर्मशुद्धता’ टिकवण्यासाठी बाहेरील विवाह निषिद्ध मानले जातात.4.सामुदायिक दडपण : आंतरजातीय विवाह झाल्यास कुटुंबाचा सामाजिक बहिष्कार, धमक्या आणि हिंसा..समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन●एम. एन. श्रीनिवास यांनी संस्कृतिकरण संकल्पनेत स्पष्ट केले की उच्च जातीय जीवनशैलीचा स्वीकार हा प्रगतीचा मार्ग मानला जातो.●लुईस ड्युमाँ यांच्या मते, जातिव्यवस्था ही ‘शुद्धता-अपवित्रता’च्या तत्त्वावर आधारित असून, विवाह हा त्या शुद्धतेचा रक्षक मानला जातो.●आंबेडकरवादी दृष्टिकोन : जातिभेद तोडण्यासाठी बाहेरील विवाह आवश्यक, अन्यथा जातिव्यवस्था टिकते..सामाजिक आणि नैतिक पैलू1.सामाजिक प्रतिकार : आंतरजातीय विवाह ग्रामीण समाजातील सामूहिक ओळख आणि पारंपरिक सत्तासंरचना हादरवतात. परिणामी, कुटुंब किंवा जातसमूह आपल्या नियंत्रणाला आव्हान मानतो.2.नैतिक द्वंद्व : ‘मान’ आणि ‘मानवता’ यामध्ये स्पष्ट संघर्ष दिसतो. नैतिक मूल्ये सांगतात की प्रेम आणि स्वातंत्र्य यांचा सन्मान करावा; पण सामाजिक मूल्यांच्या नावाखाली अनेकदा हिंसाचाराचे समर्थन केले जाते.3.स्त्रीवादी दृष्टिकोन : अशा प्रकरणांत स्त्रीचे स्वातंत्र्य प्रथम बळी पडते. वधूला ‘कुटुंबाची मालमत्ता’ समजले जाते आणि तिच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष केले जाते..संवैधानिक आणि कायदेशीर संरक्षणभारतीय संविधानात आंतरजातीय विवाह आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी अनेक हमी दिल्या आहेत●कलम १४: सर्वांना कायद्यासमोर समानता●कलम १५: जात, धर्म, लिंग या आधारावर भेदभावास मनाई●कलम २१: जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क●कलम २५: धर्म आणि आचरण स्वातंत्र्यतसेच, विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ अंतर्गत दोन भिन्न जातींतील किंवा धर्मांतील व्यक्ती विवाह नोंदवू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने २०१८ मधील शक्ती वहिनी विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात ऑनर किलिंगवर कठोर निर्देश दिले आणि जिल्हा प्रशासनाला तत्काळ संरक्षण यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले.●तमिळनाडूचे ‘संध्या-इलावरसन’ प्रकरण : जिथे पोलिस संरक्षणामुळे आंतरजातीय जोडपे आजही सुरक्षित जीवन जगत आहे.●महाराष्ट्रातील ‘शिवलिंग-श्वेता’ यांचा संघर्ष : त्यांनी जातीय दबावाला न जुमानता सामाजिक कार्याचा मार्ग स्वीकारला आणि आपल्या विवाहाचा उपयोग जातभेदविरोधी मोहिमेसाठी केला.ही उदाहरणे दाखवतात की कायदेशीर मदत, पोलिस तत्परता आणि सामाजिक पाठिंबा असेल तर बदल शक्य आहे..Premium |Study Room : प्रशासनातील सभ्यता कशी जोपासावी?.उपाययोजना: हिंसेपासून स्वीकाराकडे1.कायदेशीर कडक कारवाई : ऑनर किलिंगला खूनाच्या गुन्ह्यासमान दंड.2.सामाजिक प्रबोधन : शालेय अभ्यासक्रमात लिंग-समानता, मानवाधिकार, जातीय भेदभावावरील शिक्षण.3.त्वरित संरक्षण यंत्रणा : ‘वन-स्टॉप सेंटर’ आणि हेल्पलाइनद्वारे संकटात असलेल्या जोडप्यांना तत्काळ मदत.4.समुदाय संवाद : गाव पातळीवर युवक मंडळे, महिला गट, धार्मिक नेते यांच्या माध्यमातून समजुतीचे वातावरण..प्रेम ही केवळ भावना नाही, ती दोन व्यक्तींचा अधिकार आहे. जातीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या सीमांपलीकडे जाऊन दोन मनं एक होतात हा माणुसकीचा विजय आहे. ‘मान’ जर खरोखरच टिकवायचा असेल, तर तो मानवतेचा असावा, हिंसेचा नव्हे.खेडच्या या घटनेने आपण डोळे उघडले पाहिजेत आणि आंतरजातीय विवाह केवळ दोन हृदयांची गोष्ट नाही; तो समाजाला भेदमुक्त करण्याचा क्रांतिकारी टप्पा आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.