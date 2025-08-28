Premium|Study Room : ‘सैराट’ची पुनरावृत्ती, ऑनर किलिंगचं भयानक वास्तव!

Study Room

Honour killing : आपण कितीही पुढारलो असलो तरी ऑनर किलिंगसारख्या घटना अजूनही समाजात घडत आहेत. त्यांचं काय? सामाजिक आकलनासाठी हा संपूर्ण विषय समजून घेऊ.
ऑनर किलिंगच्या घटना वारंवार का घडतात?
(लेखक: सत्यजीत संदिपान हिंगे)

खेड (पुणे) तालुक्यातील आंतरजातीय विवाहानंतरचा हल्ला आणि वधूचे कथित अपहरण ही घटना केवळ स्थानिक गुन्हा नाही; ती भारतीय समाजाच्या जातीय मानसिकतेचे, परंपरागत ‘मान-सन्मान’ संकल्पनेचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरच्या मर्यादांचे जिवंत उदाहरण आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा प्रश्न उभा केला आहे २१व्या शतकातील लोकशाही भारतातही प्रेमाला जातीच्या कुंपणात का अडकवले जाते?

