Premium|Study Room : अपघातग्रस्ताला मदत महत्त्वाची की युपीएससी परीक्षा..?

Civil Service Ethics Decision : UPSC मुलाखतीसाठी जात असताना झालेल्या अपघातामुळे राजीव गंभीर नैतिक निर्णयासमोर येतो. स्वतःचे स्वप्न आणि दुसऱ्यांचे जीव वाचवण्याचे कर्तव्य यात तोल सांभाळण्याची वेळ येते.
स्टडीरूम
अभिजित मोदे

राजीव ही एक IAS उमेदवार आहे. तो दोन नामांकित संस्थांमध्ये शिकला आणि एका IT कंपनीत काही काळ काम केले. नंतर त्याने नोकरी सोडून सिव्हिल सर्विसेस परीक्षेसाठी तयारी सुरू केली. आधीच्या प्रयत्नात त्याने मेन्स लिहिले पण पर्सनॅलिटी टेस्टसाठी पात्र ठरला नाही. शेवटच्या प्रयत्नासाठी त्याने अत्यंत मेहनतीने तयारी केली आणि प्रिलिम्स व मेन्स परीक्षा सहजपणे दिल्या. अंतिम मुलाखतीसाठी तो पुरेपूर तयार झाला होता. मुलाखतीच्या दिवशी, UPSC ऑफिसला जाताना त्याच्या समोर एक वेगाने जाणारी बाईक डिव्हायडरवर आदळली. तो थांबला, दुःखात रडणारा एक माणूस रक्ताच्या पुलात पडला होता आणि त्याच्या शेजारी एक पाच वर्षाची मुलगी बेशुद्ध पडली होती. राजीव मदतीसाठी आसपास पाहतो, पण दोन-तीन कार्स थांबत नाहीत. UPSC ला पोहोचण्यास फक्त १० मिनिटे होती, न पोहोचल्यास त्याचा IAS अधिकारी होण्याचा स्वप्न कायमचे संपणार होते. अशा परिस्थितीत राजीवने काय करावे? उत्तरास कारण द्या.

