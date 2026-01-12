Premium|Study Room : २०२५: विरोधाभासाचे वर्ष, पर्यावरणीय संकट आणि प्रगतीचा संघर्ष

Study Room

India non-fossil fuel target 2025 : भारताने २०२५ मध्ये अक्षय ऊर्जेचे लक्ष्य वेळेआधीच गाठले असले तरी, भीषण उष्णता, हिमालयातील महापूर आणि अरवलीचा न्यायालयीन लढा यामुळे निसर्गाच्या वाढत्या आव्हानांची जाणीव झाली.
लेखक - निखिल वांधे

इतिहासकारांना जर २०२५ या वर्षाला एखादे नाव द्यायचे असेल, तर ते मोठ्या विरोधाभासाचे वर्ष असे असू शकते. हे वर्ष अशा एका स्थितीत होते जिथे एकीकडे सरकारने पर्यावरणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा विजय दिसत होता, तर दुसरीकडे निसर्ग मात्र बंड करत होता. भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयासाठी २०२५ हे आनंदाचे वर्ष होते. भारताने कोळसा आणि पेट्रोल सोडून इतर साधनांपासून (Non-fossil fuels) ५०%  वीज तयार करण्याचे आपले लक्ष्य २०३० च्या पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले पण सामान्य लोकांसाठी पंजाबचा शेतकरी असो वा दिल्लीतील नोकरदार हे वर्ष विजेच्या प्रगतीपेक्षा हवामानातील बदलांमुळे आलेल्या संकटांसाठी जास्त लक्षात राहिले. एप्रिलमधील प्रचंड उष्णता असो वा ऑगस्टचा महापूर, भारताने निसर्गाचे रौद्र रूप पाहिले. आपल्या सुविधा आणि हवामानाचे नवे वास्तव यांमधील संरक्षणाचे अंतर आता पूर्णपणे संपले आहे.

