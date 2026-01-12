Premium|Study Room : २०२५: विरोधाभासाचे वर्ष, पर्यावरणीय संकट आणि प्रगतीचा संघर्ष

लेखक - निखिल वांधेइतिहासकारांना जर २०२५ या वर्षाला एखादे नाव द्यायचे असेल, तर ते मोठ्या विरोधाभासाचे वर्ष असे असू शकते. हे वर्ष अशा एका स्थितीत होते जिथे एकीकडे सरकारने पर्यावरणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा विजय दिसत होता, तर दुसरीकडे निसर्ग मात्र बंड करत होता. भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयासाठी २०२५ हे आनंदाचे वर्ष होते. भारताने कोळसा आणि पेट्रोल सोडून इतर साधनांपासून (Non-fossil fuels) ५०% वीज तयार करण्याचे आपले लक्ष्य २०३० च्या पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले पण सामान्य लोकांसाठी पंजाबचा शेतकरी असो वा दिल्लीतील नोकरदार हे वर्ष विजेच्या प्रगतीपेक्षा हवामानातील बदलांमुळे आलेल्या संकटांसाठी जास्त लक्षात राहिले. एप्रिलमधील प्रचंड उष्णता असो वा ऑगस्टचा महापूर, भारताने निसर्गाचे रौद्र रूप पाहिले. आपल्या सुविधा आणि हवामानाचे नवे वास्तव यांमधील संरक्षणाचे अंतर आता पूर्णपणे संपले आहे..मौन उष्म्याचा काळ (The Silent Heat)२०२५ मध्ये उन्हाळा खूप आधीच सुरू झाला. एप्रिलमध्ये जेव्हा रब्बी पिकाची कापणी सुरू होती, तेव्हा उत्तर भारत जणू एका भट्टीत भाजला जात होता. दिल्ली, राजस्थान आणि ओडिशामध्ये तापमान ४४°C च्या वर गेले, पण यात केवळ तापमान हाच मुद्दा नव्हता; यावर्षी लोकांना वेट-बल्ब (Wet-bulb) तापमानाची माहिती झाली. हे असे तापमान आहे जे उष्णता आणि हवेतील ओलावा, दमटपणा एकत्र मोजते. या वातावरणात मानवी शरीराला घाम येऊन स्वतःला थंड करणे कठीण होते.अनेक आठवडे लाखो लोक अशा धोक्यात होते जिथे घाम येऊनही शरीर थंड होत नव्हते. सरकारी आकड्यांनुसार उष्माघाताने १०० पेक्षा कमी मृत्यू झाले असले तरी, खाजगी संस्थांच्या अभ्यासानुसार हजारो लोकांचा (विशेषतः वृद्ध आणि मजूर) यात बळी गेला. यामुळे एक मोठा वाद सुरू झाला. इतकी भीषण परिस्थिती असूनही 'उष्णतेच्या लाटेला' अजूनही 'राष्ट्रीय आपत्ती' मानले जात नाही, ज्यामुळे राज्यांना मदत निधी मिळणे कठीण जाते..कोरड्या जमिनीवरचा महापूर : ऑगस्टचा तडाखाउन्हाळ्याच्या कोरड्या दिवसानंतर ऑगस्टमध्ये पावसाने कहर केला. ऑगस्ट २०२५ हा २००१ नंतरचा सर्वात जास्त पाऊस झालेला महिना ठरला. उत्तर-पश्चिम भारतामध्ये सरासरीपेक्षा ३४.५% जास्त पाऊस झाला. हा पाऊस फायद्याचा नव्हता तर विनाशकारी होता. उन्हाळ्याने कडक झालेली जमीन पाणी शोषून घेऊ शकली नाही, त्यामुळे पाणी वेगाने वाहू लागले. पंजाबमधील १३०० हून अधिक गावे पाण्याखाली गेली आणि भारताचे हे 'धान्याचे कोठार' एका तलावासारखे दिसू लागले.सर्वात भीतीदायक घटना हिमालयात घडली. ५ ऑगस्ट रोजी उत्तराखंडमधील धाराली गाव महापुरात वाहून गेले. तपासात असे आढळले की, हे 'ग्लेशियर लेक आऊटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) मुळे झाले होते. म्हणजेच, प्रचंड उष्णतेमुळे हिमनदीचे पाणी साचून तयार झालेला तलाव फुटला होता. यावरून लक्षात आले की, हिमालयीन प्रदेश आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने बदलत आहे.अरवली पर्वतासाठीचा लढाएकीकडे निसर्ग कोपला होता, तर दुसरीकडे दिल्लीच्या कोर्टात अरवली पर्वतांना वाचवण्यासाठी लढाई सुरू होती. अरवली हे दिल्लीसाठी 'फुफ्फुस' आणि वाळवंटाला रोखणारी 'ढाल' आहे. २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मोठे निर्णय दिले. ऑक्टोबरमध्ये, हरियाणा सरकारच्या १० हजार एकरवर ‘जगातील सर्वात मोठे जंगल सफारी पार्क’ बनवण्याच्या योजनेला न्यायालयाने स्थगिती दिली. कोर्टाने म्हटले की, जंगलाचे व्यापारीकरण करणे चुकीचे आहे. अरवली ही पर्यटनासाठीची जमीन नसून ती पाणी साठवणारी महत्त्वाची जागा आहे. मात्र, नोव्हेंबरमधील एका निर्णयाने पर्यावरणवादी चिंतेत पडले. टेकड्यांच्या नव्या व्याख्येमुळे छोट्या टेकड्यांवरील कायदेशीर संरक्षण कमी झाले, ज्यामुळे तिथे बांधकाम आणि उत्खनन होण्याची भीती वाढली आहे..जागतिक स्तरावरील स्थिती२०२५ मध्ये जगभरात पर्यावरणावरून अनेक वाद झाले. जिनिव्हामध्ये 'प्लॅस्टिक बंदी'चा जागतिक करार फिसकटला, कारण रशिया आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांनी प्लास्टिक उत्पादन कमी करण्यास विरोध केला. दुसरीकडे, युरोपला लोखंड आणि ॲल्युमिनियम निर्यात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना 'कार्बन टॅक्स' भरावा लागला, ज्यामुळे भारताच्या व्यापारावर परिणाम झाला.तथापि, वर्षाच्या शेवटी ब्राझीलमधील COP30 परिषदेत एक चांगली बातमी मिळाली. गरीब देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी दरवर्षी १.३ ट्रिलियन डॉलर्सची मदत देण्याचे आश्वासन मिळाले. यामुळे विकसनशील देशांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.विज्ञानाची किमया आणि नवीन आशाया कठीण काळात काही चांगल्या गोष्टीही घडल्या. जुलैमध्ये नासा आणि इस्रोचा NISAR उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला. हा उपग्रह जमिनीची हालचाल आणि हिमनद्यांचे वितळणे अगदी अचूकपणे मोजू शकतो. हे भारतासाठी 'रक्षका' सारखे आहे.तसेच, 'प्रोजेक्ट चिता' यशस्वी होताना दिसत आहे. मध्य प्रदेशातील कुनो आणि गांधी सागर येथे चित्त्यांची संख्या ३० पेक्षा जास्त झाली आहे. भारतात जन्मलेली चित्त्याची पिल्ले पाहून निसर्ग संवर्धनाची नवी आशा निर्माण झाली आहे..नवीन युगाची सुरुवात२०२५ ने आपल्याला एक मोठा धडा दिला आहे. भारताने सौर ऊर्जा आणि पवन उर्जेमध्ये प्रगती केली आहे, हे खरे आहे. पण नुसती वीज निर्माण करून चालणार नाही. आपण आता ‘अनुकूलन युगात’ (Adaptation Era) आहोत. म्हणजे, आता आपल्याला बदलत्या हवामानानुसार जगायला शिकावे लागेल. २०२६ चे आव्हान हे फक्त पर्यावरणाला वाचवण्याचे नाही, तर निसर्ग जेव्हा आपले रूप बदलेल, तेव्हा स्वतःला सुरक्षित कसे ठेवायचे हे शिकण्याचे आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 