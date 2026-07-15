Premium|Study Room : एआय-फर्स्ट गव्हर्नन्सकडे भारताची वाटचाल; सरकारी सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नेमके काय बदलणार?

लेखक - श्रीकांत जाधवगेल्या काही दशकांत भारताने डिजिटल क्षेत्रात घेतलेली झेप संपूर्ण जगासाठी एक अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. आधार, युपीआय आणि डिजिलॉकर यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे भारताने प्रशासनात मोठी पारदर्शकता आणली. मात्र, आता आपण 'डिजिटायझेशन'कडून एका पाऊल पुढे जात 'एआय-फर्स्ट गव्हर्नन्स' च्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आता केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या वातानुकूलित कार्यालयांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते आता थेट ग्रामपंचायती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले आहे. सरकारी सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक वेगाने, अचूकतेने आणि त्यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेत पोहोचवण्यासाठी 'एआय'चा वापर कसा होतोय आणि यामुळे प्रशासकीय रचनेत नेमके कोणते बदल घडत आहेत, याचे सविस्तर विश्लेषण करूया.१. एआय-फर्स्ट गव्हर्नन्स' म्हणजे नेमके काय?आतापर्यंतचे सरकारी तंत्रज्ञान हे प्रामुख्याने माहिती साठवणे आणि प्रक्रिया करणे (Data Processing) यावर भर देत होते. पण 'एआय-फर्स्ट' दृष्टिकोनाचा अर्थ आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यातील संकटांचा आधीच वेध घेणे आणि नागरिकांना त्यांच्या गरजांनुसार सेवा देणे. जेव्हा एखादा नागरिक सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतो, तेव्हा कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी महिनोन् महिने लागण्याऐवजी, एआय प्रणाली काही सेकंदात पात्रता तपासून लाभार्थ्याला मंजुरी देऊ शकते. म्हणजेच, जिथे पारंपरिक डिजिटल तंत्रज्ञानाने 'गती' दिली, तिथे एआय आता निर्णयक्षमता देत आहे. 'इंडिया एआय मिशन २०२६' अंतर्गत भारत सरकारने ३४,००० पेक्षा जास्त GPU ची क्षमता निर्माण केली असून, स्वतःचे 'फाउंडेशन मॉडेल्स' विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.२. भाषिक अडसर दूर करणारी 'भाषिणी'भारतासारख्या बहुभाषिक देशात सरकारी सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात सर्वात मोठा अडथळा असतो तो भाषेचा. इंग्रजी न येणाऱ्या नागरिकांना अनेकदा सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'भाषिणी' (BHASHINI - Bhasha Interface for India) हे एआय आधारित राष्ट्रीय भाषांतर मिशन सुरू केले आहे.आवाजावर आधारित तंत्रज्ञान (Voice-First System): भाषिणीमध्ये २२ हून अधिक भारतीय भाषांचे मॉडेल तयार करण्यात आले आहेत. एखादा निरक्षर नागरिक त्याच्या बोलीभाषेत प्रश्न विचारून सरकारी योजनांची माहिती घेऊ शकतो.केस स्टडी - सभासार : ग्रामपंचायतीच्या आणि ग्रामसभेच्या बैठकांचे अचूक इतिवृत्त (Minutes) ठेवणे हे नेहमीच जिकिरीचे काम असते. 'सभासार' हे एआय टूल ग्रामसभेतील ऑडिओ किंवा व्हिडिओचे विश्लेषण करून थेट १४ भारतीय भाषांमध्ये बैठकीचे मुद्देसूद आणि अचूक इतिवृत्त तयार करते. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामात मोठा पारदर्शीपणा आला आहे.सुनो सूत्र : हे भारताचे पहिले 'हँडहेल्ड एज एआय' उपकरण आहे, जे इंटरनेट नसतानाही रिअल-टाइम भाषांतर करू शकते..३. कृषी आणि ग्रामीण विकास : 'स्मार्ट शेती'चा उदयशेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, पण लहरी हवामान आणि कीड यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. येथे एआय एखाद्या कृषी तज्ज्ञासारखी भूमिका बजावत आहे. उपग्रहावरून मिळणारी छायाचित्रे, हवामान खात्याचा डेटा आणि जमिनीची माहिती यांचे एआय मॉडेल्सद्वारे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर अचूक सल्ले दिले जात आहेत.'किसान ई-मित्र': पीएम-किसान (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी हा एआय चॅटबॉट सुरू करण्यात आला आहे. शेतकरी त्यांच्या मातृभाषेत (उदा. मराठी, हिंदी, तमिळ) या चॅटबॉटशी संवाद साधून आपल्या हप्त्याची माहिती किंवा आधार लिंकिंगमधील त्रुटी सोडवू शकतात. यामुळे सरकारी बाबूंच्या फेऱ्या मारण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.भूप्रहरी : मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत खेड्यांमध्ये बांधले जाणारे रस्ते, विहिरी किंवा 'अमृत सरोवर' यांची स्थिती तपासण्यासाठी हे टूल वापरले जाते. यामध्ये एआय आणि जिओ-स्पेशिअल (Geospatial) तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामाची सत्यता पडताळली जाते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो..Premium|What is Agentic AI : ‘असिस्टिव्ह’पासून ‘एजंटिक’पर्यंत : स्वायत्त, तर्कशक्तीपूर्ण आणि जबाबदार एआयच्या नव्या युगात भारताची झेप.४.आरोग्य सेवा प्रणालीचे सक्षमीकरण (Empowering Healthcare)ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. एआय तंत्रज्ञानाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर (PHCs) एक प्रकारे 'आभासी तज्ज्ञ' उपलब्ध करून दिले आहेत.पोर्टेबल उपकरणांद्वारे निदान (Edge AI at PHCs) : दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांवर पोर्टेबल क्ष-किरण (X-ray) मशीनला एआय जोडले गेले आहे. हे एआय क्ष-किरणांचे वाचन करून क्षयरोग (TB), मधुमेहामुळे डोळ्यांवर होणारा परिणाम (Diabetic Retinopathy), आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग (Cervical Cancer) अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत ओळखू शकते.केस स्टडी - मध्य प्रदेशातील 'सुमन सखी' : ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील गरोदर मातांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी मध्य प्रदेशात 'सुमन सखी' हा व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू करण्यात आला. आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांच्या मदतीने हा चॅटबॉट महिलांना प्रसूती, जवळचे रुग्णालय आणि आहाराविषयी त्यांच्याच भाषेत शास्त्रशुद्ध माहिती देतो.डॉक्टरांवरील ताण कमी करणे : 'मेड-एक्स' (MedX) आणि 'एका-स्क्राइब' (Eka-Scribe) यांसारखी एआय टूल्स डॉक्टरांनी रुग्णाशी केलेला संवाद ऐकून थेट 'आयुष्मान भारत'च्या मानकांनुसार वैद्यकीय चिठ्ठी (Prescription) आणि रेकॉर्ड तयार करतात.५. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि आपत्ती व्यवस्थापनक्षेत्राचे नाव एआय तंत्रज्ञानाचा वापर मिळणारा फायदाआर्थिक प्रशासन (RBI) MuleHunter.ai चा वापर करून संशयास्पद बँक खाती शोधणे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीला आळाआपत्ती व्यवस्थापन Mission Mausam अंतर्गत नद्यांच्या पातळीचे एआय विश्लेषण पुराचा अचूक अंदाज आणि सुरक्षित मार्गांची निर्मितीऊर्जा विभाग स्मार्ट मीटर्सच्या डेटाचे मशीन लर्निंगद्वारे विश्लेषण वीज चोरी शोधणे आणि तांत्रिक गळती थांबवणेकायदा आणि सुव्यवस्था दिल्ली पोलिसांकडून Facial Recognition System (FRS) चा वापर हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध जलद गतीने घेणे.आव्हाने आणि पुढील वाटचाल (The Way Forward)भारतातील सार्वजनिक सेवांमध्ये एआयचा वापर वेगाने वाढत असला, तरी काही मोठी आव्हाने उभी आहेत.डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षितता : सरकारी एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी कोट्यवधी नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा वापरला जातो. हा डेटा सुरक्षित ठेवणे आणि त्याचे व्यावसायिक शोषण न होऊ देणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.कुशल मनुष्यबळाचा अभाव : भारताकडे एआय शिकणाऱ्यांची मोठी संख्या असली तरी, प्रत्यक्ष सरकारी खात्यांमध्ये (उदा. कृषी, आरोग्य विभाग) एआय तंत्रज्ञानाचे जाणकार अधिकारी (AI Cadres) नेमण्याची तातडीची गरज आहे.एआय-शास्त्र (AI-Shastra) ची गरज : भारताकडे सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही स्वतंत्र आणि सर्वंकष कायदा नाही. यासाठी 'एआय-शास्त्र' नावाचे एक धोरणात्मक मॉडेल तयार करण्याची शिफारस तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, पाश्चिमात्य देशांमध्ये एआयचा वापर प्रामुख्याने खाजगी कंपन्यांचा नफा वाढवण्यासाठी होत आहे. पण भारताने "AI for All" हे सूत्र स्वीकारून तंत्रज्ञानाचा वापर सामाजिक सक्षमीकरणासाठी (Social Empowerment) सुरू केला आहे. जर भाषिक अडथळे, डिजिटल साक्षरता आणि डेटा सुरक्षितता या तिन्ही आघाड्यांवर योग्य काम झाले, तर एआय हे भारतातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहोचवणारे सर्वात शक्तिशाली साधन ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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