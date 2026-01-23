Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

२०२६चे BRICS अध्यक्षपद भारताकडे• भारताने १ जानेवारी २०२६ पासून BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.• १८वे BRICS शिखर संमेलन २०२६ मध्ये भारतात आयोजित केले जाणार आहे.• हे अध्यक्षपद ब्राझीलकडून भारताकडे हस्तांतरित झाले आहे.• १७ वे BRICS शिखर संमेलन ब्राझीलमध्ये आयोजित करण्यात आले होते.• २००६ मध्ये BRIC गटाची स्थापना झाली.• २०११ मध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील झाल्याने ‘S’ जोडले गेले.• सध्या एकूण ११ सदस्य देश BRICS मध्ये आहेत.• BRICS देश जगाच्या ४५% पेक्षा जास्त GDP आणि ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतात..८३ वा गेल्डन ग्लोब पुरस्कार २०२६ हा पुरस्कार सोहळा ११ जानेवारी २०२६ रोजी लॉस एंजेलिसमधील बेव्हरली हिल्टन येथेआयोजित करण्यात आला होता.• होस्ट - या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन Nikki Glaser यांनी केले.• सर्वोत्तम चित्रपट (ड्रामा) - Hamnet या चित्रपटाला हा पुरस्कार मिळाला.• सर्वोत्तम चित्रपट (म्युझिकल/कॉमेडी) - One Battle After Another या चित्रपटाने हा मान पटकावला.• सर्वोत्तम दिग्दर्शक - Paul Thomas Anderson यांना One Battle After Another साठी हा पुरस्कार देण्यात आला.• सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेत्री - Teyana Taylor यांना One Battle After Another साठी हा सन्मान मिळाला.• सर्वोत्तम अॅनिमेटेड चित्रपट - K-Pop Demon Hunters या चित्रपटाने हा पुरस्कार जिंकला.• सर्वोत्तम अभिनेता (ड्रामा) - Wagner Moura यांना The Secret Agent साठी पुरस्कार मिळाला.• सर्वोत्तम अभिनेत्री (ड्रामा) - Jessie Buckley यांना Hamnet साठी गौरवण्यात आले.• सर्वोत्तम अभिनेता (म्युझिकल/कॉमेडी) - Timothée Chalamet यांना Marty Supreme साठी पुरस्कार मिळाला.• सर्वोत्तम गैर-अंग्रेजी भाषेतील चित्रपट - The Secret Agent (ब्राझील) या चित्रपटाला हा पुरस्कार देण्यात आला.• मुख्य आकर्षण - One Battle After Another या चित्रपटाने सर्वोत्तम चित्रपट (कॉमेडी), दिग्दर्शक आणि पटकथा अशा एकूण चार प्रमुख पुरस्कारांवर वर्चस्व गाजवले.• पहिला पॉडकास्ट पुरस्कार - Amy Poehler यांच्या Good Hang या पॉडकास्टला पहिला सर्वोत्तम पॉडकास्ट गोल्डन ग्लोब मिळाला.• सिनेमॅटिक आणि बॉक्स ऑफिस अचीव्हमेंट - Sinners या चित्रपटाला हा विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सोमनाथ मंदिरासंबंधी वर्ष २०२६ चे ऐतिहासिक महत्त्व२०२६ हे वर्ष सोमनाथ मंदिराच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.• १०२६ – २०२६ : ९०० वर्षांचा ऐतिहासिक संदर्भ - १०२६ ई. मध्ये महमूद गजनवी याने सोमनाथ मंदिरावर आक्रमण केले होते. २०२६ मध्ये या घटनेला ९०० वर्षे पूर्ण होत आहेत, जे मंदिराच्या विनाशानंतरही टिकून राहण्याच्या परंपरेचे प्रतीक आहे.• सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माणाचे ७५ वर्ष ; आधुनिक सोमनाथ मंदिराचे पुनर्निर्माण सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या संकल्पनेतून झाले, आणि ११ मे १९५१ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली होती.• म्हणूनच मे २०२६ मध्ये या पुनर्निर्माणाला ७५ वर्षे (हीरक जयंती) पूर्ण होत आहेत.• सोमनाथ मंदिरावर झालेली प्रमुख आक्रमणे १०२६ : महमूद गजनवी,१२९९ : अलाउद्दीन खिलजी,१४५१ : महमूद बेगडा,१६६५ व १७०६ : औरंगजेब,या आक्रमणांमुळे सोमनाथ मंदिर हे ‘पुन्हा पुन्हा उद्ध्वस्त होऊनही उभे राहणारे’ प्रतीक ठरले आहे.• सध्याचा संदर्भ (२०२६) - आज सोमनाथ मंदिर भारताच्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गौरवाचे प्रतीक आहे, आणि २०२६ मध्ये ७५व्या पुनर्निर्माण वर्षानिमित्त श्री सोमनाथ ट्रस्टकडून विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५.Women’s Premier League (WPL) २०२६ • हा WPL चा चौथा हंगाम आहे.• कालावधी - WPL २०२६ ही स्पर्धा ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान खेळली जात आहे.• संघसंख्या - या हंगामात एकूण ५ संघ सहभागी आहेत.• संघ - Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Gujarat Giants आणि UP Warriorz.• एकूण सामने - WPL २०२६ मध्ये एकूण २२ सामने खेळले जाणार आहेत.• ठिकाणे - सामने नवी मुंबईतील डॉ. डी. वाय. पाटील स्पोर्ट्स अकादमी आणि वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियम येथे होत आहेत.• अंतिम सामना - ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वडोदरा येथे अंतिम सामना होणार आहे.• WPL सुरुवात - महिला प्रीमियर लीगची सुरुवात २०२३ मध्ये झाली होती.• आतापर्यंतचे विजेते —• २०२३ — मुंबई इंडियन्स• २०२४ — रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू• २०२५ — मुंबई इंडियन्स (दुसरे विजेतेपद)बुल्गारिया ने स्वीकारले युरो चलन बुल्गारिया देशाने युरो (Euro) चलन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.• घोषणा - १ जानेवारी २०२६ रोजी करण्यात आली आहे.• अंमलबजावणी - १ फेब्रुवारी २०२६ पासून युरो चलन लागू होणार आहे.• युरो स्वीकारणारा देश - बुल्गारिया हा युरो स्वीकारणारा २१ वा देश ठरणार आहे.• आधीचे चलन - बुल्गारियन लेव (Lev).• युरोची सुरुवात - १ जानेवारी १९९९ रोजी (११ देशांनी) केली होती.• युरोपियन युनियन - एकूण २८ देश, त्यापैकी ६ देश अजून युरो वापरत नाहीत (चेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, स्वीडन).उदासीन भक्त योजना (आसाम) आसाम सरकारने उदासीन भक्त योजना सुरू केली आहे.• सुरुवात - २ जानेवारी २०२६.• पूर्ण नाव - Financial Assistance Scheme for Udasin Bhakats.• लाभ - प्रत्येक लाभार्थ्यास ₹१५०० मासिक आर्थिक सहाय्य.• लाभार्थी संख्या - ६२० उदासीन भक्त.• घोषणा - मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा.• उद्देश - आजीवन समाजसेवेत कार्यरत, ब्रह्मचर्य पाळणाऱ्या भक्तांना आर्थिक आधार.तेलंगणा पोलिसांची Operation Smile १२ मोहीम• आवृत्ती - १२ वी.• कालावधी - १ ते ३० जानेवारी २०२६.• उद्देश - हरवलेली मुले शोधणे व बालमजुरी, मानव तस्करीपासून त्यांची सुटका करणे.• तंत्रज्ञान - DARPA (Facial Recognition App) चा वापर.• विशेष पथके - १२ पथके.• यश - आतापर्यंत ३०००+ मुले वाचवण्यात आली आहेत.भारत औषधे व लसींच्या सुरक्षिततेत जगात ८ व्या क्रमांकावर• घोषणा - आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केली.• WHO डेटाबेस - Pharmacovigilance Database मध्ये ८ वे स्थान.• पूर्वस्थिती - २००९–२०१४ दरम्यान १२३ वे स्थान.• उद्देश - औषध सुरक्षिततेसाठी जागतिक डेटाबेसमध्ये योगदान वाढवणे.• WHO सदस्यत्व - भारत Programme for International Drug Monitoring चा १९९८ पासून सदस्य आहे.• Indian Pharmacopoeia - Global South मधील १९ देशांमध्ये मान्यता मिळाली आहे.भारतातील सुरू झाले पहिले AI क्लिनिक भारतातील पहिले सरकारी AI-आधारित क्लिनिक उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील GIMS (Government Institute of Medical Sciences) येथे सुरू करण्यात आले आहे.• वैशिष्ट्य - AI टूल्सचा वापर करून प्रारंभिक व अचूक निदान केले जाते.• आजार - कॅन्सर, हृदयरोग, किडनी आजार, लिव्हर आजार यांचे AI + Genetic Screening द्वारे जलद निदान होते.• सहकार्य - IIT कानपूर, IIT मद्रास आणि IIIT लखनऊ या संस्थांचा सहभाग आहे..अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो याना अटक केली अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिल्किया फ्लोरेस यांना अटक केली आहे.• ऑपरेशन - या कारवाईचे नाव Operation Absolute Resolve आहे.• दिनांक - ३ जानेवारी २०२६.• कारण - ड्रग ट्रॅफिकिंग, कोकेन आयात आणि दहशतवादाशी संबंधित आरोप.• कारवाई - अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस (Delta Force) ने अटक केली.• ठिकाण - त्यांना USS Iwo Jima या अमेरिकन युद्धनौकेवर नेण्यात आले.• साधने - या ऑपरेशनमध्ये १५० पेक्षा अधिक विमाने व हेलिकॉप्टर्स वापरण्यात आले.४ जानेवारी म्हणजे जागतिक ब्रेल दिवस ४ जानेवारी रोजी World Braille Day साजरा केला जातो.• सुरुवात - हा दिवस २०१९ पासून साजरा केला जात आहे.• उद्देश - दृष्टिहीन व्यक्तींच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणे.• ब्रेल लिपीचा शोध - लुई ब्रेल यांनी लावला.• इतिहास - लुई ब्रेल हे फ्रेंच शिक्षक होते; त्यांनी १८२५ मध्ये वयाच्या १५व्या वर्षी ब्रेल लिपीचा शोध लावला.• रचना - ब्रेल लिपी ६ उभे बिंदू (३×२ सेल) वापरून तयार केली जाते.• भारत - भारतात ५० लाखांहून अधिक दृष्टिहीन व्यक्ती आहेत (२०११ जनगणना).कैमूर व्याघ्र प्रकल्प कैमूर व्याघ्र प्रकल्प (Kaimur Tiger Reserve) बिहारमधील दुसरा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिकृतपणे कार्यरत झाला आहे.• स्थान - हा व्याघ्र प्रकल्प बिहारच्या पश्चिम भागात, कैमूर व रोहतास जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आहे.• दुसरा व्याघ्र प्रकल्प - Valmiki Tiger Reserve नंतर कैमूर हा बिहारमधील दुसरा व्याघ्र प्रकल्प ठरला आहे.• क्षेत्रफळ - सुमारे १५०५ चौ.कि.मी., त्यामुळे हा बिहारमधील सर्वात मोठा अभयारण्य क्षेत्र आहे.• स्थापना - कैमूर वन्यजीव अभयारण्याची स्थापना १९७९ मध्ये करण्यात आली होती.• पर्यावरणीय महत्त्व - हा परिसर उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर व सोनभद्र जिल्ह्यांच्या जंगलांशी जोडलेला असून, वाघांसाठी महत्त्वाचा जैविक कॉरिडॉर तयार होतो.• जैवविविधता - येथे वाघ, बिबट्या, अस्वल, काळवीट यांसारखे महत्त्वाचे वन्यप्राणी आढळतात.• सरकारी मान्यता व विकास - बिहार सरकारने २०२४–२५ मध्ये अंतिम मंजुरी दिली असून, २०२६ पर्यंत व्याघ्र पर्यटन व संवर्धन पायाभूत सुविधाविकसित केल्या जात आहेत.विश्वबंधु सेन यांचे निधन त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन यांचे वयाच्या ७२ व्या वर्षी निधन झाले असून, ही घटना राज्यासाठी अत्यंत दुःखद आहे.• पद - ते त्रिपुरा विधानसभा चे ११ वे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी मार्च २०२३ मध्ये अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.• विधानसभा सदस्यत्व - ते Dharmanagar विधानसभा मतदारसंघातून सलग चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते.• पूर्व अनुभव - अध्यक्ष होण्यापूर्वी त्यांनी २०१८ ते २०२३ या कालावधीत त्रिपुरा विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) म्हणून कार्य केले होते.• राजकीय कारकीर्द - विश्वबंधु सेन हे त्रिपुरा राज्यातील ज्येष्ठ, अनुभवी आणि लोकप्रिय राजकीय नेते म्हणून ओळखले जात होते..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५.परीक्षण आणि प्रश्नोत्तरे १०८३परीक्षण आणि प्रश्नोत्तरे१. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर थेट लष्करी कारवाई केव्हा केली?अ) १ जानेवारी २०२५ब) ३ जानेवारी २०२६क) १५ फेब्रुवारी २०२६ड) २६ जानेवारी २०२६२. अमेरिकेच्या कारवाईचा अधिकृत उद्देश काय सांगितला गेला?अ) लोकशाही स्थापनेचाब) तेलसाठ्यांचे संरक्षणक) मादुरो यांना अटक करून खटला चालवणेड) संयुक्त राष्ट्रांचा आदेश अंमलात आणणे३. मादुरो यांच्यावर कोणते आरोप लावण्यात आले?अ) मानवतेविरोधी गुन्हेब) नरसंहारक) नार्को-दहशतवादड) युद्धगुन्हे४. या कारवाईमुळे कोणत्या संकल्पनेवर जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली?अ) मुक्त व्यापारब) सार्वभौमत्व व हस्तक्षेपविरोधक) हवामान बदलड) स्थलांतर५. व्हेनेझुएलाचा कोणता स्रोत या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला?अ) सोनेब) गॅसक) तेलड) लिथियम६. संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्या तत्त्वाला या कारवाईने आव्हान दिले?अ) समानताब) मानवी हक्कक) सार्वभौमत्व व अहस्तक्षेपड) विकास७. या कारवाईमुळे लॅटिन अमेरिकेत कोणती भावना पुन्हा जागी झाली?अ) आर्थिक सहकार्यब) बाह्य हस्तक्षेपाची भीतीक) प्रादेशिक एकीकरणड) लष्करी करार८. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य आधार कोणता आहे?अ) सामरिक हस्तक्षेपब) द्विपक्षीय करारक) सार्वभौमत्व व बहुपक्षीयताड) शक्ती संतुलन९. भारताने अधिकृत निवेदनात कोणती भूमिका घेतली?अ) थेट निषेधब) पूर्ण समर्थनक) गंभीर चिंता व्यक्त केलीड) लष्करी मदत दिली१०. लेखानुसार ही कारवाई कशाचा इशारा आहे?अ) नव्या शीतयुद्धाचाब) कायद्याआधी बळ वापरण्याचाक) जागतिक शांततेचाड) आर्थिक सुधारणांचा११. लोकमान्य टिळकांचा जन्म कुठे झाला?अ) पुणेब) रत्नागिरीक) नागपूरड) कोल्हापूर१२. टिळकांचे वडील कोणत्या विषयाचे जाणकार होते?अ) गणितब) इतिहासक) संस्कृतड) विज्ञान१३. टिळकांचे प्रसिद्ध घोषवाक्य कोणते?अ) भारत छोडोब) वंदे मातरम्क) स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहेड) जय हिंद१४. टिळक कोणत्या विचारसरणीचे नेते होते?अ) मवाळब) उग्रमतवादीक) समाजवादीड) क्रांतिकारी१५. टिळकांनी कोणते उत्सव सार्वजनिक केले?अ) दिवाळीब) गणेशोत्सव व शिवजयंतीक) होळीड) दसरा१६. टिळकांनी कोणत्या माध्यमातून राष्ट्रीय विचार पसरवले?अ) पुस्तकेब) सभाक) वृत्तपत्रेड) रेडिओ१७. टिळकांनी सुरू केलेले मराठी वृत्तपत्र कोणते?अ) लोकसत्ताब) सकाळक) केसरीड) नवभारत१८. गांधीजींनी टिळकांना काय संबोधले?अ) राष्ट्रपिताब) आधुनिक भारताचा निर्माताक) क्रांतिकारकड) लोकनायक१९. टिळकांच्या जीवनशैलीचे वैशिष्ट्य कोणते?अ) ऐषआरामब) साधेपणा व शिस्तक) राजेशाहीड) विलासीपणा२०. UPSC मध्ये टिळकांचे महत्त्व कशासाठी आहे?अ) समाजसुधारणाब) आर्थिक धोरणक) राष्ट्रीय चळवळीची विचारधाराड) परराष्ट्र धोरण२१. उत्तराखंडमधील हल्ल्यांचे बळी कोण होते?अ) स्थलांतरित कामगारब) ईशान्य भारतातील विद्यार्थीक) परदेशी नागरिकड) पर्यटक२२. या हल्ल्यांचे मूळ कारण काय आहे?अ) आर्थिक स्पर्धाब) सांस्कृतिक अज्ञान व पूर्वग्रहक) राजकीय मतभेदड) धार्मिक वाद२३. 'चायनीज' असा शब्द कशाचे उदाहरण आहे?अ) विनोदब) भाषिक हिंसाचारक) प्रेमड) सहानुभूती२४. लेखकानुसार हा प्रश्न कोणत्या चौकटीत पाहणे अपुरे आहे?अ) सामाजिकब) कायदा-सुव्यवस्थाक) आर्थिकड) राजकीय२५. अशा घटनांचा लोकशाहीवर काय परिणाम होतो?अ) बळकटीब) काहीही नाहीक) मुळावर घाव घालतोड) सुधारणा होते२६. माहितीचा अधिकार कायदा कोणत्या वर्षी लागू झाला?अ) २०००ब) २००२क) २००५ड) २०१०२७. माहितीचा अधिकार नैतिकदृष्ट्या कोणत्या मूल्याला बळकटी देतो?अ) स्पर्धाब) सत्यनिष्ठा आणि जबाबदारीक) सत्ताड) गोपनीयता२८. आरटीआयमुळे लोकशाही कशी मजबूत होते?अ) निवडणूक खर्च वाढवूनब) नागरिकांना उत्तरदायित्व मिळवूनक) सत्ताकेंद्र वाढवूनड) निर्णय गुप्त ठेवून२९. पारदर्शकतेचे नैतिक महत्त्व काय आहे?अ) प्रशासन कमजोर करणेब) गुप्तता वाढवणेक) विश्वास निर्माण करणेड) निर्णय लांबवणे३०. अतिरेकी पारदर्शकतेमुळे कोणता धोका निर्माण होतो?अ) भ्रष्टाचारब) विकासक) गोपनीयतेला धोकाड) उत्तरदायित्व३१. माहितीचा अधिकार आणि कोणत्या अधिकारात संघर्ष होतो?अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यब) गोपनीयतेचा अधिकारक) मतदानाचा अधिकारड) समानतेचा अधिकार३२. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात कायद्यात काय तरतूद आहे?अ) सर्व माहिती उघड करणेब) कोणतीही माहिती न देणेक) अपवाद कलमे ठेवणेड) न्यायालयीन बंदी३३. आरटीआयमुळे कोणत्या घटकांना सामाजिक न्याय मिळतो?अ) उद्योगपतीब) दुर्बल घटकक) अधिकारीड) परदेशी नागरिक३४. माहितीच्या दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी काय आवश्यक आहे?अ) कडक शिक्षाब) शिक्षण आणि नैतिक वापरक) माहिती बंद करणेड) कायदा रद्द करणे३५. भागीरथपुरा घटनेत मुख्य नैतिक अपयश कोणते होते?अ) आर्थिक नुकसानब) कर्तव्यनिष्ठेचा अभावक) तांत्रिक अडचणड) निधीची कमतरता३६. इंदूर घटनेत पाणी दूषित होण्याचे मुख्य कारण काय होते?अ) औद्योगिक कचराब) पावसाळाक) शौचालयातील सांडपाणी गळतीड) नदी पूर३७. अधिकाऱ्यांनी तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले?अ) निधीअभावीब) स्वच्छ भारत रँकिंगच्या दबावामुळेक) कायदेशीर अडथळ्यांमुळेड) राजीनाम्यामुळे३८. या घटनेत कोणत्या नैतिक द्वंद्वाचा उल्लेख आहे?अ) विकास विरुद्ध पर्यावरणब) जबाबदारी विरुद्ध राजकीय दबावक) कायदा विरुद्ध न्यायालयड) स्वातंत्र्य विरुद्ध समानता३९. परिस्थिती सोडवण्यासाठी प्रथम कोणती कारवाई सुचवली आहे?अ) चौकशी समितीब) निवडणूकक) स्वच्छ पाणी पुरवठा आणि आरोग्य सेवाड) अधिकारी बदली४०. दीर्घकालीन उपायांपैकी एक कोणता आहे?अ) माहिती लपवणेब) उद्योगांचे नियंत्रण आणि ऑडिटक) नागरिक आंदोलन बंद करणेड) सोशल मीडिया बंदी४१. २०२६ हे वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कसे वर्णन केले आहे?अ) सामान्य वर्षब) मंदीचे वर्षक) टर्निंग पॉइंटड) संकटाचे वर्ष४२. भारताच्या आर्थिक वाढीचा दीर्घकालीन आधार कोणता आहे?अ) शेअर बाजारब) पायाभूत सुविधाक) आयातड) सबसिडी४३. 'मेक इन इंडिया'चा निर्णायक टप्पा कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?अ) कृषीब) सेवाक) उत्पादनक्षेत्रड) पर्यटन४४. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे कोणता फायदा होतो?अ) व्यवहार मंदावतातब) करसंकलन सुधारतेक) भ्रष्टाचार वाढतोड) रोजगार घटतो४५. जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान मजबूत होण्याचे कारण कोणते आहे?अ) लोकसंख्या घटब) तरुण लोकसंख्या आणि वाढक) कर्जवाढड) मंदी४६. २००४ च्या हिंदी महासागरातील त्सुनामीत किती लोकांचा बळी गेला?अ) ५०,०००ब) १,००,०००क) २,३०,००० पेक्षा जास्तड) ५,००,०००४७. त्सुनामी लाटा सामान्य लाटांपेक्षा कशामुळे वेगळ्या असतात?अ) फक्त वाऱ्यामुळेब) संपूर्ण पाण्याचा स्तंभ हलवतातक) कमी ऊर्जा असतेड) फक्त किनाऱ्यावर तयार होतात४८. त्सुनामीचा सर्वात फसवा इशारा कोणता आहे?अ) जोरदार वाराब) समुद्राचे पाणी मागे सरणेक) पाऊसड) विजांचा कडकडाट४९. माधव गाडगीळ यांचा प्रमुख अभ्यास विषय कोणता होता?अ) भूगोलब) भौतिकशास्त्रक) मॅथेमॅटिकल इकॉलॉजीड) रसायनशास्त्र५०. माधव गाडगीळ यांना २०२४ मध्ये कोणता आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाला?अ) पद्मविभूषणब) टायलर पुरस्कारक) चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थड) नोबेल पुरस्का.उत्तरे१.ब२.क३.क४.ब५.क६.क७.ब८.क९.क१०.ब११.ब१२.क१३.क१४.ब१५.ब१६.क१७.क१८.ब१९.ब२०.क२१.ब२२.ब२३.ब२४.ब२५.क२६.क२७.ब२८.ब२९.क३०.क३१.ब३२.क३३.ब३४.ब३५.ब३६.क३७.ब३८.ब३९.क४०.ब४१.क४२.ब४३.क४४.क४५.ब४६.क४७.ब४८.ब४९.क५०.क Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी.