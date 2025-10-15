Premium|Study Room: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा प्रयोग यशस्वी आहे का?

लेखक : वैभव खुपसेभारताने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण (E20) साध्य करून महत्त्वपूर्ण पल्ला गाठला आहे. जे उद्दिष्ट २०३० साठी निश्चित करण्यात आले होते, ते २०२५ मध्येच साध्य झाले आहे. या कार्यक्रमात ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे अशी तिन्ही ध्येये साध्य करण्याची क्षमता आहे. तथापि, या उल्लेखनीय यशासोबत काही अडचणी आणि अनिश्चितता देखील पुढे येत आहेत.सध्याची स्थितीआज देशातील बहुतेक पेट्रोल पंपांवर फक्त E20 उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या या धोरणाला मान्यता दिली आहे. उत्पादन क्षमता झपाट्याने वाढली असून ऊसाचा रस, सिरप, धान्य यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल तयार होत आहे. यासोबतच, कृषी अवशिष्टांपासून तयार होणाऱ्या दुसऱ्या पिढीच्या (2G) इथेनॉल उत्पादनालाही आता वेग येत आहे..फायदेE20 कार्यक्रमामुळे भारतात दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सची परकीय चलनाची बचत होत आहे. कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी इंधनावर भर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळे उत्सर्जनात ५० - ६५% घट होत असून, त्यामुळे वायुप्रदूषण कमी होऊन हवा अधिक स्वच्छ बनते. यातील सर्वात मोठा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो त्यांना केवळ किमतीची हमी मिळत नाही, तर ‘अन्नदाता’ सोबतच ‘उर्जादाता’ म्हणूनही त्यांची नवीन ओळख निर्माण होते. ग्रामीण भागात डिस्टिलरी आणि लॉजिस्टिक्स यांचा विस्तार झाल्याने रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत..Premium|Study Room: बॅरन बेटावरील ज्वालामुखी उद्रेक.समस्याया यशासोबत काही गंभीर प्रश्नही उद्भवले आहेत. E10 साठी डिझाइन केलेली जुनी वाहने E20 शी पूर्णतः सुसंगत नाहीत. काही ग्राहकांनी मायलेज कमी झाल्याची तक्रार नोंदवली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, नुकसान फक्त २-४% इतकेच मर्यादित आहे, परंतु जनतेचा पूर्ण विश्वास अद्याप मिळालेला नाही. आणखी एक अडथळा म्हणजे ग्राहकांकडे पर्याय उरलेला नाही, कारण बहुतांश पेट्रोल पंपांवर केवळ E20 उपलब्ध आहे..फीडस्टॉकच्या बाबतीतही चिंता आहे. ऊस व मका यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्यास अन्नधान्याची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. हवामान बदल, पाण्याची टंचाई यामुळे पुरवठा डळमळीत होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, इथेनॉल हाताळण्यासाठी विशेष पायाभूत सुविधा, साठवण व गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक आहे. यातील उणीवा दिसून येतात..Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर भारताचा दावा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण.पुढचा मार्गE20 हा केवळ पर्यावरणीय प्रयोग नाही; तो भारताच्या ऊर्जास्वातंत्र्याचा भक्कम पाया ठरू शकतो. मात्र, यशस्वी होण्यासाठी सरकारने सर्वप्रथम ग्राहकांचा विश्वास जिंकणे अत्यावश्यक आहे. अन्नसुरक्षेला धक्का न लागता इंधन उत्पादन वाढवण्यासाठी दुसऱ्या पिढीच्या इथेनॉलला अधिक प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्याचबरोबर वाहन उद्योगानेही E20 सुसंगत इंजिन व तंत्रज्ञान सर्वत्र उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे..भविष्यात भारताने E30 किंवा त्याहून अधिक इंधन मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करायचे असल्यास, E20 च्या अनुभवातून शिकणे अत्यावश्यक ठरेल. या उपक्रमाचे यश योग्य पायाभूत सुविधा, वैज्ञानिक नियोजन आणि पारदर्शक धोरण या तिन्ही आधारस्तंभांवरच अवलंबून असेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.