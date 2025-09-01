Premium|Study Room : भारताच्या अणुउर्जा धोरणाचे भविष्य काय ?

India’s Nuclear Journey: From Tarapur to Net Zero 2070लेखक : महेश शिंदे भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रात गेल्या काही दशकांत मोठे बदल झाले आहेत. भारतातील आजपर्यंतच्या वीज निर्मितीत कोळसा आणि जलविद्युत यांचे दीर्घकाळ वर्चस्व राहिले आहे. तसेच अलीकडच्या काळात सौर व पवन ऊर्जेनेही महत्त्वाचे स्थान मिळवले आहे. पण या सर्व स्रोतांच्या काही मर्यादा समोर येऊ लागल्या आहेत. कोळशावर आधारित विद्युतनिर्मिती केंद्रांमुळे प्रदूषण वाढते आणि हवामान बदलाची समस्या गंभीर बनते. तर सौर आणि पवनऊर्जा हवामानावर अवलंबून असल्याने सतत व अखंड वीजपुरवठा शक्य होत नाही. म्हणूनच अणुऊर्जा भारतासाठी स्थिर, शाश्वत आणि दीर्घकालीन उपाय मानली जात आहे..केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये सरकारने स्मॉल मॉड्युलर अणुऊर्जा केंद्रांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य विकसित भारत घडविण्याच्या आणि २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या राष्ट्रीय ध्येयाशी सुसंगत आहे..Premium|Study Room : जिल्ह्यात पूर आलेला असताना निधीचा गैरव्यवहार झाल्यास काय कराल?.अणुऊर्जेचा इतिहासस्वातंत्र्यानंतर भारताने अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकले. १९५६ मध्ये अप्सरा हे आशियातील पहिले अणुसंशोधन केंद्र सुरू झाले. हे संशोधनापुरते मर्यादित होते, पण त्यामुळे भारताला या क्षेत्रात नवे स्थान मिळाले. त्यानंतर १९६३ मध्ये तारापूर अणुऊर्जा केंद्र सुरू झाले आणि व्यापारी स्वरूपात वीज निर्मितीची सुरुवात झाली.१९७४ मधील शांततामय अणुचाचणी हा भारताच्या अणुऊर्जा प्रवासातील परिवर्तनाचा टप्पा ठरला. भारताने आण्विक प्रसारबंदी करारावर सही करण्यास नकार दिल्याने पाश्चिमात्य देशांनी तंत्रज्ञान आणि इंधन पुरवठ्यावर निर्बंध लादले. त्यामुळे युरेनियम खरेदी करणे अवघड झाले आणि संशोधनासाठी आवश्यक उपकरणेही मिळणे थांबले..या आव्हानात्मक काळात भारतीय वैज्ञानिकांनी स्वावलंबनाची वाट धरली. नैसर्गिक युरेनियम व जडपाणी यांच्या साहाय्याने प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर विकसित करण्यात आला. या रिअॅक्टरची क्षमता २२३ मेगावॅट होती, पण त्यामुळे अणुऊर्जा कार्यक्रम सुरू राहिला. या स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे भारताने परकीय मदतीशिवाय अणुऊर्जा केंद्र उभारली.२००८ हे वर्ष निर्णायक ठरले. भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार आणि आण्विक पुरवठादार गटाच्या सवलतींमुळे भारताला पुन्हा जागतिक अणुइंधन बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला. आधुनिक तंत्रज्ञानही उपलब्ध झाले आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा प्रवास पुन्हा सुरू झाला..अणुऊर्जेचे राष्ट्रीय महत्त्वभारत २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेला पोहोचेल असा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर आणि अखंड वीजपुरवठा अत्यावश्यक आहे.अणुऊर्जा हवामानापासून स्वतंत्र असल्यामुळे अखंडित वीज निर्माण करू शकते. ढगाळ वातावरण किंवा वाऱ्याचा वेग कमी झाला तरी तिच्या निर्मितीवर परिणाम होत नाही. त्यामुळे ती औद्योगिक प्रकल्प, रेल्वे, महानगर आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी विश्वासार्ह ऊर्जास्रोत ठरते.हवामान बदलाच्या संदर्भातही अणुऊर्जा महत्त्वाची आहे. भारताने २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. कोळशावर चालणारी केंद्रे या ध्येयाला अडथळा ठरतात, तर अणुऊर्जा केंद्रांतून उत्सर्जन नगण्य असते..ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही अणुऊर्जा फायदेशीर आहे. भारत सध्या कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. जागतिक किमतींचे चढउतार व राजकीय घडामोडींचा या आयातीवर थेट परिणाम होतो. अणुऊर्जा वाढल्यास आयातीवरील अवलंबन कमी होऊ शकते.युरेनियमची ऊर्जाघनता अत्यंत जास्त आहे. एका किलो युरेनिअममधून लाखो युनिट वीज निर्माण करता येते. त्याच उत्पादनासाठी कोळसा किंवा तेल मोठ्या प्रमाणात जाळावे लागते. त्यामुळे जमीन, पाणी आणि इतर संसाधनांचा तुलनेने कमी वापर होतो..विस्तारासमोरील अडथळेभारताची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता केवळ ७ गिगावॅट आहे, जी १०० गिगावॅटच्या ध्येयाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत.१९६२ च्या अणुऊर्जा कायद्यामुळे हे क्षेत्र केवळ सरकारी संस्थांपुरते मर्यादित राहिले आहे. खाजगी उद्योग किंवा परकीय गुंतवणूकदारांना दारं जवळजवळ बंदच आहेत. २०१० च्या नागरी अणुहानी जबाबदारी कायद्यामुळे पुरवठादारांवर थेट जबाबदारी येते, त्यामुळे परकीय कंपन्या गुंतवणुकीस घाबरतात.अणुऊर्जा नियामक मंडळ स्वतंत्र संस्था नाही. २०११ मधील सुधारणा विधेयक अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे सुरक्षिततेबाबत अपेक्षित पारदर्शकता निर्माण होत नाही..Premium |Study Room : उपप्राचार्य म्हणून मिळणारे पद महत्त्वाचे की नीतिमूल्य व विद्यार्थीहित?.अणुऊर्जा प्रकल्पांचा खर्चही मोठा आहे. प्रति मेगावॅट अंदाजे दोन दशलक्ष अमेरिकन डॉलर खर्च येतो, जो कोळशाच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट आहे. शिवाय अणुऊर्जेला हरित वित्तपुरवठ्यात स्थान नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय निधी मिळवणे कठीण जाते.राष्ट्रीय अणुऊर्जा महामंडळ आणि वीजवितरण कंपन्यांमध्ये दरांबाबत वाद निर्माण होतात. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होतो. परदेशी सहकार्यातील प्रकल्पही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. अमेरिकेची वेस्टिंगहाऊस कंपनी वा फ्रान्सचा ईपीआर प्रकल्प दशकभरानंतरही सुरू झालेले नाहीत..पुढील दिशाअणुऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. अणुऊर्जा कायदा आणि नागरी अणुहानी जबाबदारी कायद्यात सुधारणा करून खाजगी व परकीय गुंतवणुकीला मार्ग मोकळा करणे गरजेचे आहे. स्पष्ट जबाबदारीची चौकट तयार झाली तर परदेशी कंपन्यांचा विश्वास वाढेल.स्वायत्त, पारदर्शक आणि स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.अणुऊर्जेला हरित ऊर्जेच्या श्रेणीत समाविष्ट केले तर आंतरराष्ट्रीय हरित निधी, करसवलती आणि दीर्घकालीन वीज खरेदी करार यांचा लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे प्रकल्पांचा आर्थिक पाया मजबूत होईल.लघु रिअॅक्टर औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये उभारता आले तर स्थानिक मागणी पूर्ण होईल आणि जुने कोळसा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद करता येतील.फ्रान्स, अमेरिका आणि रशियाशी सुरू असलेल्या चर्चांना गती देऊन मोठे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणे आवश्यक आहे. एनटीपीसी, टाटा, अडाणी यांसारख्या भारतीय कंपन्यांचा सहभाग वाढविणेही गरजेचे ठरेल..भारतात कोणत्या माध्यमातून किती ऊर्जा निर्माण होते?भारताची एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता ४७६ गिगावॅट (GW) आहे. त्यापैकी प्रमुख स्रोतांचे वितरण खालीलप्रमाणे आहे. ही माहिती केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority) आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारे जून २०२५ पर्यंत जारी केलेल्या माहितीवर आधारित आहेत.औष्णिक ऊर्जा : ही भारताच्या एकूण ऊर्जा क्षमतेपैकी जवळपास ५०.५२% आहे. यात कोळसा, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम यांचा समावेश होतो. यामध्ये कोळशाचा वाटा सर्वाधिक आहे.अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) : अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा वाटा एकूण क्षमतेच्या सुमारे ४९% आहे. यात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, बायोमास आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती यांचा समावेश आहे. भारत अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर अधिक भर देत आहे.अणुऊर्जा : याची टक्केवारी तुलनेने अत्यंत कमी आहे. केवळ ७ गिगावॅट ऊर्जानिर्मिती या माध्यमातून होते. .निष्कर्षअणुऊर्जेचा विस्तार हा भारताच्या ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने, औद्योगिकीकरणाच्या गतीसाठी आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. शंभर गिगावॅट क्षमतेचे लक्ष्य २०४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीशी जोडलेले आहे आणि ते विकसित भारत घडविण्याच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा अविभाज्य भाग आहे.भविष्यात लघुरिअॅक्टर, हरित वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा उपयोग करून भारत आपला अणुऊर्जा कार्यक्रम अधिक मजबूत करू शकतो. हे ध्येय साध्य झाले, तर अणुऊर्जा भारताच्या ऊर्जाक्षेत्राचा स्थिर आधारस्तंभच नव्हे तर २१व्या शतकातील जागतिक हवामान नेतृत्वाचे प्रतीक बनेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर 