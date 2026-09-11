Premium|Study Room : हिंदी महासागरातील IOD म्हणजे काय? मान्सूनवर त्याचा परिणाम कसा होतो?

सागर रेपाळेIOD म्हणजे काय?हिंदी महासागर द्विध्रुव (IOD), ज्याला कधीकधी ‘Indian Nino’ असेही म्हटले जाते, ही हिंदी महासागरातील समुद्र-पृष्ठभागाच्या तापमानातील पूर्व-पश्चिम तफावत आणि त्यासोबत होणाऱ्या वातावरणीय अभिसरणातील बदलांची घटना आहे. ही घटना तुलनेने लहान क्षेत्रात घडते. या क्षेत्राच्या एका बाजूला पूर्वेकडे इंडोनेशिया व मलेशियाचा किनारा, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिमेकडे सोमालियाजवळील आफ्रिकेचा किनारा आहे. IOD ची तुलना प्रशांत महासागरातील El Nino–Southern Oscillation (ENSO) शी केली जाते. IOD मध्ये विषुववृत्ताजवळील हिंदी महासागराच्या पश्चिम व पूर्व भागांपैकी एका भागाचे समुद्रपृष्ठभागाचे तापमान दुसऱ्या भागापेक्षा जास्त होते.सकारात्मक IOD म्हणजे काय?जेव्हा हिंदी महासागराचा पश्चिम भाग, विशेषतः सोमालियाच्या किनाऱ्याजवळील समुद्रभाग, पूर्व भागापेक्षा अधिक उष्ण होतो, तेव्हा त्याला सकारात्मक IOD म्हणतात. अशा परिस्थितीत वातावरणीय अभिसरण सामान्यपेक्षा कमकुवत होते आणि काही दुर्मीळ प्रसंगी त्याची दिशा उलटू शकते. परिणामी, आफ्रिकेच्या किनाऱ्याजवळील पाणी अधिक उष्ण, तर इंडोनेशियाच्या किनाऱ्याजवळील पाणी तुलनेने थंड होते. सकारात्मक IOD च्या काळात आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवर आणि भारतीय उपखंडात पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होते, तर इंडोनेशिया, आग्नेय आशिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये पाऊस कमी होऊ शकतो..नकारात्मक IOD म्हणजे काय?नकारात्मक IOD मध्ये परिस्थिती सकारात्मक IOD च्या उलट असते. हिंदी महासागरातील वातावरणीय अभिसरण पश्चिमेकडून पूर्वेकडे, म्हणजे आफ्रिकेच्या किनाऱ्याकडून इंडोनेशियाच्या दिशेने, पृष्ठभागाजवळ वाहते आणि वरच्या स्तरावर त्याची दिशा उलट असते. यामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावरील उबदार पाणी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकते. परिणामी, इंडोनेशियाच्या आसपासचा समुद्रभाग नेहमीपेक्षा अधिक उष्ण होतो आणि तेथील उष्ण हवा वर जाते. ही प्रक्रिया स्वतःलाच अधिक बळकटी देते आणि नकारात्मक IOD विकसित होतो. या काळात सकारात्मक IOD च्या तुलनेत पर्जन्यमानाचे परिणाम साधारणतः उलटे दिसतात.IOD, El Niño आणि La Niña यांचे समीकरणसकारात्मक IOD अनेकदा El Niño सोबत विकसित होताना दिसतो, तर नकारात्मक IOD चा संबंध काही वेळा La Niña सोबत आढळतो. El Niño च्या काळात इंडोनेशियाच्या प्रशांत महासागराकडील भागातील पाणी तुलनेने थंड होते आणि त्याचा परिणाम हिंदी महासागराच्या पूर्व भागावरही होऊ शकतो. त्यामुळे सकारात्मक IOD विकसित होण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते..IOD चे परिणामIOD ही समुद्र आणि वातावरण यांच्यातील परस्परसंवादाची घटना असून तिचे स्वरूप El Niño शी काही प्रमाणात साम्य दर्शवते. मात्र, IOD ची तीव्रता सामान्यतः El Niño पेक्षा कमी असल्याने त्याचे जागतिक परिणाम तुलनेने मर्यादित असतात. भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक IOD विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण तो भारतीय उपखंडातील पावसाला अनुकूल ठरू शकतो, विशेषतः जेव्हा El Niño मुळे मान्सूनवर नकारात्मक परिणाम होत असतो.२०१९ चा मान्सून आणि सकारात्मक IOD२०१९ मध्ये मान्सूनच्या सुरुवातीच्या काळात पावसाची मोठी कमतरता होती. जून महिन्यात सुमारे ३० टक्के पर्जन्यतूट नोंदवली गेली होती. या कमतरतेमागे विकसित होत असलेल्या El Niño चा प्रभावही कारणीभूत मानला गेला. मात्र, नंतर El Niño कमजोर झाला आणि त्याच काळात अत्यंत मजबूत सकारात्मक IOD विकसित झाला. या सकारात्मक IOD मुळे मान्सूनला मोठी मदत झाली आणि त्याने सुरुवातीची पर्जन्यतूट भरून काढण्यास हातभार लावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.