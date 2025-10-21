Premium|Study Room : भारतीय रेल्वे आणि MPSC मध्ये नोकरीची संधी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि भारतीय रेल्वे – या दोन्ही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर केली आहे. MPSC मार्फत गट-क सेवांसाठी ९३८ जागा तर भारतीय रेल्वेत तब्बल ८८००+ पदांसाठी मेगाभरती होणार आहे. पात्र उमेदवारांनी कधी अर्ज करायला हवा, कोणती कौशल्य गरजेची आहेत, सविस्तर जाणून घेण्यासाठी वाचा....MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा २०२५ [९३८ जागा]पदांची संख्या : ९३८ जागा.शैक्षणिक पात्रता : विविध पदांसाठी पदवीधर आणि टायपिंग (टंकलेखन) आवश्यक.ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : २७ ऑक्टोबर २०२५.Premium| MPSC Group B and C Combined Exam: MPSC गट ब, गट क परीक्षेची तयारी कशी करावी? .पूर्व परीक्षा : ०४ जानेवारी २०२६अधिकृत संकेतस्थळ (Website) : https://mpsconline.gov.in/candidate.भारतीय रेल्वेत ८८००+ जागांसाठी मेगाभरतीपदांची संख्या : ८८००+ जागा.Premium|Study Room : भारत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीच्या फेऱ्यात का अडकला?.वयाची अट (०१ जानेवारी २०२६ रोजी) : १८ ते ३३ वर्षे[SC/ST : ०५ वर्षे सूट, OBC : ०३ वर्षे सूट]शैक्षणिक पात्रता : विविध पदांसाठी पदवीधर आणि टायपिंग (टंकलेखन) आवश्यक..ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (पदवीधर/Graduate) : २० नोव्हेंबर २०२५ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (अंडरग्रेजुएट/Undergraduate) : २७ नोव्हेंबर २०२५अधिकृत संकेतस्थळ (Website) : https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landingअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.