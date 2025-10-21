Study Room

Premium|Study Room : भारतीय रेल्वे आणि MPSC मध्ये नोकरीची संधी

MPSC & Railway Recruitment : भारतीय रेल्वेमध्ये मोठी भरती जाहीर झाली आहे. त्याचसोबत एमपीएससीच्या गट क सेवेतील पूर्व परीक्षाही जाहीर झालीय. त्याविषयी वाचा, सकाळ स्टडी रूमच्या लेखातून.
Indian Railways Mega Recruitment

Indian Railways Mega Recruitment

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि भारतीय रेल्वे – या दोन्ही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर केली आहे. MPSC मार्फत गट-क सेवांसाठी ९३८ जागा तर भारतीय रेल्वेत तब्बल ८८००+ पदांसाठी मेगाभरती होणार आहे. पात्र उमेदवारांनी कधी अर्ज करायला हवा, कोणती कौशल्य गरजेची आहेत, सविस्तर जाणून घेण्यासाठी वाचा...

Loading content, please wait...
UPSC
railway
job
Job Opportunity
Mega Recruitment
mpsc
Job News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com