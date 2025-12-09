Premium|Study Room : २०३० मध्ये कॉमनवेल्थचे यजमानपद भारताकडे; भारताची जागतिक क्रीडा क्षमता काय.?

गौरव बाळे प्रस्तावनाभारताला २०३० च्या कॉमनवेल्थ गेम्सचे यजमानपद मिळणे हा देशाच्या क्रीडा, आर्थिक आणि राजनैतिक क्षेत्रातील वाढत्या प्रभावाचा द्योतक आहे. २०१० मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या गेम्सनंतर २० वर्षांनी पुन्हा एकदा भारताला ही संधी प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे, २०३० मध्ये या स्पर्धांचे शताब्दी वर्ष साजरे होणार आहे आणि या ऐतिहासिक पर्वाचे आयोजन भारतात होणे ही एक मोठी संधी मानली जाते. यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा क्षमता, व्यवस्थापन कौशल्य आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा ठळकपणे समोर येतील. .Premium|Paratrooper Sanjog Chhetri Mahavir Chakra : ऑपरेशन 'सर्वविनाश'.ऐतिहासिक पार्श्वभूमीकॉमनवेल्थ गेम्सची सुरुवात १९३० मध्ये कॅनडातील हॅमिल्टन येथे झाली. भारताने १९३४ पासून या स्पर्धेत सहभाग घेतला आणि हळूहळू क्रीडाक्षेत्रात आपली छाप उमटवली. २०१० मध्ये दिल्लीतील स्पर्धेने भारताची आयोजन क्षमता समोर आणली, तर काही त्रुटींवर टीकाही झाली. त्या अनुभवातून शिकत २०३० साठी भारताने अधिक सुदृढ, पारदर्शक व आधुनिक व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांची सुविधा विकास योजना, पर्यावरणपूरक बांधकाम आणि सामाजिक समावेशकता हे या आराखड्याचे प्रमुख घटक आहेत.अहमदाबाद : उदयोन्मुख क्रीडा केंद्र२०३० च्या स्पर्धांसाठी अहमदाबादची निवड ही शहराच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरी आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांचा परिणाम आहे. जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम हेच या क्षमतेचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. याशिवाय मेट्रो नेटवर्क, सुधारित रस्तेव्यवस्था, मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आधुनिक अॅथलीट व्हिलेज यांच्या विकासामुळे अहमदाबाद आंतरराष्ट्रीय क्रीडा यजमानपदासाठी उपयुक्त ठरले आहे. २०३६ च्या ऑलिम्पिक खेळांसाठी भारताच्या संभाव्य दाव्यास बळकटी देण्याच्या दृष्टीनेही २०३० चे आयोजन महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते..सर्वसमावेशक दृष्टिकोन२०३० च्या कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनाचे सर्वसमावेशकता हे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.दिव्यांग अनुकूल सुविधा : सर्व क्रीडांगणे, निवासव्यवस्था आणि वाहतूक प्रणाली पूर्णतः प्रवेशायोग्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.लैंगिक समानता : महिला खेळाडूंचा सहभाग आणि नेतृत्व भूमिकांना प्रोत्साहन तसेच महिला क्रीडा स्पर्धांचा विस्तार.युवक सहभाग : देशभरातील विद्यार्थी, स्वयंसेवक आणि युवा संघटनांना स्पर्धेच्या व्यवस्थापनात समाविष्ट करण्याची योजना.सांस्कृतिक वैविध्य : विविध राज्यांच्या कला, संस्कृती आणि परंपरांचे प्रदर्शन करून ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देणे.हा दृष्टिकोन क्रीडेला केवळ स्पर्धा न ठेवता समाजातील व्यापक सहभागाचे साधन बनवतो. भारतासाठी यजमानपद.Premium|Study Room भारताची परराष्ट्रनीती : गेल्या दशकातील प्रवास आणि पुढील दिशा.का महत्त्वाचे?१) जागतिक क्रीडा नकाशावर भारताचे स्थान बळकट करणेT20 विश्वचषक, एकदिवसीय विश्वचषक, बॅडमिंटन आणि कुस्तीतील यशानंतर भारत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा हब होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. राष्ट्रकुल खेळांमुळे भारताची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल.२) क्रीडा पायाभूत सुविधाया निमित्ताने पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, अहमदाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये जागतिक मानकांची क्रीडा स्थळे, प्रशिक्षण केंद्रे आणि खेळाडूंसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास होईल.३) आर्थिक आणि पर्यटक उत्पन्न वाढमोठ्या क्रीडा स्पर्धांमुळे पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक आणि स्थानिक रोजगारात मोठी वाढ होते. अंदाजे हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.४) युवकांना प्रेरणाभारतीय खेळाडूंना मोठ्या मंचावर देशातच स्पर्धा करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे नव्या पिढीला क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्याची प्रेरणा मिळते..आयोजनाबाबत भारतापुढील समस्या १) पायाभूत सुविधा आणि वेळेचे बंधनराष्ट्रकुल खेळांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्टेडियम, व्हिलेज, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली आवश्यक आहे. २०१० च्या अनुभवात कामे उशिरा पूर्ण झाल्याचे दिसले होते. २०३० साठी नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक अंमलबजावणी ही सर्वात मोठी कसोटी असेल.२) आर्थिक गुंतवणूक आणि खर्च नियंत्रणअशा स्पर्धा अत्यंत खर्चिक असतात. स्टेडियम दुरुस्तीपासून आयोजनेपर्यंत हजारो कोटी खर्च होतो. २०१० मध्ये खर्चाचे अंदाज मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे वित्तीय शिस्त, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया आणि खर्चावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हे महत्त्वाचे आव्हान राहील.३) भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा२०१० मधील घोटाळ्यांमुळे भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसला होता. त्यामुळे २०३० मध्ये शून्य-भ्रष्टाचार धोरण, तृतीय पक्ष ऑडिट, आणि सततच्या निरीक्षणाची गरज आहे. भारताला या स्पर्धांच्या माध्यमातून ‘सुसंस्कृत क्रीडा प्रशासन’ दाखवावे लागेल.४) पर्यावरणजागतिक क्रीडा स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा, पाणी आणि जमिनीचा वापर करतात. हरित-ऊर्जा, कार्बन न्यूट्रल आयोजन, कचरा व्यवस्थापन, आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान यांचा वापर अनिवार्य आहे.५) वाहतूक आणि लॉजिस्टिकची आव्हानेआंतरराष्ट्रीय खेळाडू, अधिकारी, पर्यटक आणि माध्यमांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुविधा आवश्यक असतात. शहरांच्या आधीच ताणलेल्या पायाभूत सुविधांवर अधिक दबाव येऊ शकतो.६) सुरक्षिततेची आवश्यकताआंतरराष्ट्रीय इव्हेंटमध्ये दहशतवादविरोधी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, गर्दी व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा परिपूर्ण असणे अत्यंत आवश्यक आहे..निष्कर्ष२०३० चे कॉमनवेल्थ गेम्स ही भारतासाठी क्रीडा, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या एक ऐतिहासिक संधी आहे. समावेशक धोरणे, सुधारित पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शक व्यवस्थापनाच्या जोरावर ही स्पर्धा ‘नव्या भारताचे जागतिक क्रीडा केंद्र’ बनण्याची क्षमता ठेवते. योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी झाल्यास, २०३० चे आयोजन भारताच्या क्रीडा इतिहासातील सुवर्ण अध्याय ठरू शकते. 