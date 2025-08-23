Premium|study Room : इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात भारत कुठे ?

लेखक : स्वदेश घाणेकरभारताच्या वाहन बाजारात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची ( electric vehicle ) मागणी वाढत चालली आहे आणि ही गोष्ट पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जातीये. दिल्ली पाठोपाठ अनेक राज्यांमध्ये हवेचा दर्जा ढासळत असल्याने आता व्यवस्था ईव्हीकडे वळताना दिसत आहे. नीती आयोग आणि आर्थर डी. लिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकताच ''इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2024'' हा अहवाल प्रकाशित झाला. देशभरातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वाढीचे आणि तेथील ठिकाणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी हे खूप महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे..यामध्ये भारतात कुठे कुठे पायाभूत सुविधा आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अशा विविध स्तरावर याचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. याचे सखोल विश्लेषण या पहिल्या-वहिल्या डॅशबोर्डमध्ये केले गेले आहे.हा निर्देशांक का महत्त्वाचा आहे?भारताच्या एकूण ऊर्जा-संबंधित कार्बन उत्सर्जनात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा सुमारे १२% आहे, ज्यापैकी ९०% पेक्षा जास्त उत्सर्जन रस्ते वाहतुकीतून होते. शहरात वाढत जाणारी गर्दी आणि हवेची बिघडलेली गुणवत्ता यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) पर्याय अत्यावश्यक बनला आहे. या परिवर्तनाला गती आणि योग्य दिशा देण्यासाठी ''इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स'' विकसित करण्यात आला आहे..Premium|study Room: राजपूत राजांना पराभव का पत्करावा लागला?.आता हा इंडेक्स काय करतो?राज्यांच्या ई-मोबिलिटी क्षेत्रात केलेल्या कामाचे तुलनात्मक मूल्यांकन करतो.कोणत्या राज्याने काय धोरण अवलंबिले आहे याचा अभ्यास करतो, त्यामुळे अन्य राज्यांना त्यातून धडे घेता येतातराज्यांराज्यांमध्ये ई-मोबिलिटी अधिकाधिक वाढविण्यासाठी स्पर्धा निर्माण करतो.यामुळे सरकार आणि उद्योगांना या डेटावर आधारित धोरणं आखता येतात. .भारताची आतापर्यंतची ईव्ही प्रगतीगेल्या पाच वर्षांत भारताची इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती वेगाने वाढली आहे. ईव्हीची व्याप्ती २०२० मध्ये १.८% इतकी होती आणि २०२३ मध्ये ती ६.३% पर्यंत वाढली आहे. २०२४ मध्येच २ दशलक्षाहून अधिक ईव्ही वाहनांची विक्री झाली आहे. दुचाकी वाहने (2Ws) या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, त्यांच्या विक्रीचा वाटा जवळपास ६०% आहे, त्यानंतर तीन-चाकी वाहने (3Ws) यांचा क्रमांक लागतो.सरकारी योजनाFAME II ही योजना ई-2Ws, ई-3Ws, ई-बसेस आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी अनुदान देते.देशांतर्गत बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल ( PLI) योजना आहेPM-eDRIVE: इलेक्ट्रिक सार्वजनिक आणि व्यावसायिक वाहतूक वाहनांना साहाय्य करते. .Premium|Study Room: अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून ही परिस्थिती कशी हाताळाल?.महाराष्ट्र आघाडीवर...उत्तम EV धोरण, उत्पादन केंद्रांची संख्या आणि चार्जिंग नेटवर्क आदी बाबींमुळे महाराष्ट्र हे इलेक्ट्रिक मोबेलिटीमध्ये ''ऑल-राउंडर'' राज्य ठरले आहे. त्यापाठोपाठ दिल्लीने 2W आणि 3W मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. कर्नाटक हे राज्य ईव्ही उत्पादन, स्टार्टअप आणि ग्रीडचे एकत्रीकरण यात आघाडीवर आहे तर तामिळनाडू ईव्ही घटक निर्यातीचे केंद्र आणि ईव्ही क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) प्रमुख राज्य बनले आहे. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि ओडिशा या राज्यांचीही कामगिरी चांगली आहे. .जागतिक स्तरावर भारताचे स्थाननीती आयोगाच्या Unlocking a 200 Billion Dollar Opportunity : Electric Vehicles in India या अहवालात देशातील EV क्षेत्राच्या उल्लेखनीय वाढीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारताचा EV अवलंबन दर (penetration rate) २०१६ मध्ये फक्त ०.२३% होता, तो २०२४ मध्ये ७.६% पर्यंत वाढला आहे. ही वाढ कौतुकास्पद असली तरी, भारत अजूनही जागतिक सरासरीच्या मागेच आहे. जागतिक सरासरी ही याच कालावधीत ३.०८% वरून १६.४८% पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे भारताला यामध्ये अजूनही मोठी दरी भरून काढायची आहे. .पुढील आव्हानं...ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात पायाभूत सुविधांअभावी पुरेसा विकास झालेला नाही. ईव्हीसाठी सुरुवातीला येणारा खर्च हा अद्याप या भागात परवडणारा नाही. तसेच भारतात संशोधन आणि विकास (R&D) आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने याला ईव्हीला म्हणावी तेवढी गती मिळताना दिसत नाही. शिवाय बॅटरीच्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आणि तंत्रज्ञानासाठी आयातीवरील अवलंबून रहावे लागत आहे.भारताने काय प्रयत्न करणे आवश्यकभारताच्या ईव्ही चळवळीला गती देण्यासाठी धोरणात्मक सातत्य आणि योग्य धोरणाची आवश्यकताचार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा आवश्यकबॅटरी रिसायकलिंगमध्ये गुंतवणूक, कौशल्य व मनुष्यबळ तयार करणेस्टार्टअप व लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.IEMI 2024 च्या माध्यमातून भारत EV भविष्यासाठी एक धोरणात्मक दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या माध्यमातून राज्यांना प्रोत्साहित करणे, राज्यांचे धोरण ठरवणे, ईव्हीच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम करते आहे. २०३० पर्यंत ३०% ईव्हीचा वापर आणि २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन गाठण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.