Premium|Study Room : भारतातील वाढत्या वृद्धत्वाचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम!   

सत्यजित हिंगेभारत सध्या लोकसंख्यात्मक संक्रमणाच्या निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे १०.४ कोटी (८.६%) नागरिक ६० वर्षांवरील होते; ही संख्या २०२३ पर्यंत जवळपास ९.७% वर पोहोचली आहे. वाढत्या आयुर्मानामुळे आणि घटत्या प्रजनन दरामुळे भारत हळूहळू 'वृद्धत्वाकडे झुकणारा समाज' बनत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, २०५० पर्यंत भारतातील वृद्धांची संख्या २०.८% (सुमारे ३४.७ कोटी) पर्यंत जाईल. ही वाढ केवळ लोकसंख्यात्मक बदल नसून सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेवर खोल परिणाम करणारी आहे.आर्थिक दृष्टीने पाहता, सुमारे ४०% वृद्ध नागरिक गरीब घटकात मोडतात, तर १८.७% वृद्धांना कोणतेही स्थिर उत्पन्न नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक असुरक्षितता ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. ग्रामीण भागात ही स्थिती अधिक गंभीर असून सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही..आरोग्याच्या दृष्टीने, 'जेरियाट्रिक जायंट्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समस्या, जसे की हालचालीतील अडचणी, मानसिक क्षीणता आणि दीर्घकालीन आजार, वाढत आहेत. Longitudinal Ageing Survey in India (LASI) च्या अभ्यासानुसार, वृद्धांमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित विकारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.सामाजिक संरचनेतही मोठा बदल दिसतो. संयुक्त कुटुंब व्यवस्था कमकुवत होत असून वृद्धांमध्ये एकटेपणा आणि उपेक्षा वाढत आहे. WHO च्या निरीक्षणानुसार, शहरी भागात एकटे राहणाऱ्या वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे, ज्यामुळे मानसिक आरोग्याच्या समस्या तीव्र होत आहेत. दिल्लीतील एका केस स्टडीनुसार, ८६% वृद्धांना डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आहे, ज्यामुळे त्यांना आरोग्य सेवा व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येतात. ही 'डिजिटल दरी' भविष्यातील धोरणांसाठी एक मोठे आव्हान आहे..महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील वृद्धांची टक्केवारी २०११ मधील १०% वरून २०२६ मध्ये १३.१% आणि २०३६ मध्ये १७.१% होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे आरोग्य, पेन्शन आणि सामाजिक सेवांवरील ताण वाढणार आहे. धोरणात्मक पातळीवर, 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007' आणि 'National Programme for Health Care of Elderly' सारख्या योजना अस्तित्वात असल्या, तरी अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत.यावर उपाय म्हणून बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे: आरोग्यसेवा विस्तार, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता आणि समुदाय-आधारित सहाय्य प्रणाली. वृद्धांना केवळ 'भार' न मानता 'सामाजिक संपत्ती' म्हणून पाहणे ही मानसिकता बदलाची गरज आहे..भारतामधील वृद्धत्वाचा प्रश्न हा केवळ लोकसंख्यात्मक नाही, तर मानवी विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. योग्य धोरणे, सामाजिक सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधल्यास 'वृद्ध भारत' हे आव्हान नसून संधी ठरू शकते.